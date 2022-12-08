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У Севастополі "гучно" - "працює ППО"
У тимчасово окупованому Севастополі "гучно" та "працює ППО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, повідомляється, що в тимчасово окупованому Севастополі "дуже гучно" та "працює ППО".
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