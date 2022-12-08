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У Севастополі "гучно" - "працює ППО"

У тимчасово окупованому Севастополі "гучно" та "працює ППО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, повідомляється, що в тимчасово окупованому Севастополі "дуже гучно" та "працює ППО".

Також читайте: У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб

У Севастополі гучно - працює ППО 01

Автор: 

вибух (4440) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+27
Очевидно гуси. Сезонна міграція.
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08.12.2022 08:06
+19

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08.12.2022 08:57
+8
То бойові комарі літають над Севастополем , а орки вже напряглись !
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08.12.2022 08:40
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Очевидно гуси. Сезонна міграція.
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08.12.2022 08:06 Відповісти

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08.12.2022 08:57 Відповісти
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08.12.2022 10:01 Відповісти
Та цеж свято якесь.
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08.12.2022 08:12 Відповісти
33 богатыря порешили, что зазря берегут они "царя и моря"..
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08.12.2022 08:17 Відповісти
У Курську "трєвожно"
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08.12.2022 08:35 Відповісти
То бойові комарі літають над Севастополем , а орки вже напряглись !
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08.12.2022 08:40 Відповісти
Бьють по "каміню з неба"!
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08.12.2022 08:58 Відповісти
Ласкаво просимо в бавовняний експрес, русачки, наступна зупинка Севастополь!
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08.12.2022 09:23 Відповісти
Та то боевые Комары Небензи 😆🤣
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08.12.2022 09:41 Відповісти
Спакойна !!! Эта абичныя хлапки ! ХЛАПКИ !!!
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08.12.2022 10:12 Відповісти
Как гаваривал х.йло - аннало говнет !!! )))
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08.12.2022 10:14 Відповісти
камні с нєба?
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08.12.2022 11:05 Відповісти
штатная драпіровка сценьі і декорацьій....
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08.12.2022 11:14 Відповісти
 
 