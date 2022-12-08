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Новости Агрессия России против Украины
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В войне за Украину погиб руководитель Пласта Ивано-Франковска Лугарев

лугарєв

На войне погиб Назарий Лугарев, работавший в должности станичного Ивано-Франковска и не первый год защищавший нашу страну от рук агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Парень родом из Ивано-Франковска, поступил в Пласт еще в 2005 году и принадлежал к кружку "Торнадо" юношеского куреня ч. 79 им. В. Липинского. В старшепластунстве был воспитателем и Лесным Чертом. Организовывал десятки пластовых событий, лагерей, школ... Был головой Пласта в Ивано-Франковске с 2018 года и до гибели", - рассказали на Facebook-странице Пласта.

В Пластовому Курене "Лесные Черты" отметили, что Лугарев был профессиональным военным. В 2013 году после прохождения срочной службы он служил по контракту. С 2014 участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Был ветераном АТО.

"Будучи в резерве, с начала полномасштабного вторжения пластун снова встал на защиту страны и участвовал в боях в Запорожской области как главный сержант 1-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 78-го отдельного батальона 102-й отдельной бригады ТрО имени Витовского", - добавили в курене.

Лугарев погиб с двумя побратимами из своей роты во время выполнения боевого задания в результате минометного обстрела вблизи г. Гуляйполе Запорожской области. Осталась жена Марьяна и сын Даниил.

Также читайте: Два поляка из Интернационального легиона погибли на фронте в Украине

Автор: 

Ивано-Франковск (827) Пласт (52) потери (4378)


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Топ комментарии
+24
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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08.12.2022 09:59
+22
Спочивай з миром, Герою
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08.12.2022 10:00
+17
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Гинуть найкраші
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08.12.2022 10:04
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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08.12.2022 09:59 Ответить
Спочивай з миром, Герою
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08.12.2022 10:00 Ответить
Ненавижу рашистских утырков(( как начнется у них там развал, будем всех их лядских беженцев крысиным ядом травить ((
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08.12.2022 10:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 10:03 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Гинуть найкраші
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08.12.2022 10:04 Ответить
Сумно... серце крається...
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08.12.2022 10:09 Ответить
С.У.М.
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08.12.2022 10:29 Ответить
Ми втрачаємо найкращих....Сумно.... Вічна пам'ять!
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08.12.2022 10:35 Ответить
Вічна пам'ять і подяка Герою !
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08.12.2022 10:40 Ответить
навіть 1000 голів руснявого сміття за одного нашого полеглого героя замало..., в нас гинуть кращі, а рашка утилізує свій "біомусор"... це теж геноцид...
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08.12.2022 11:20 Ответить
Слава Герою!
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08.12.2022 11:47 Ответить
Героям Слава !
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08.12.2022 14:28 Ответить
Пластунів добре описує Федорів в "Обороні Севастополя". На відміну від Л.М.Толстого який десь узяв матроса Кішку він написав про внесок українських пластунів котрі кожної ночі брали в полон офіцерів англійської та французької армії.
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08.12.2022 14:35 Ответить
 
 