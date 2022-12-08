В войне за Украину погиб руководитель Пласта Ивано-Франковска Лугарев

На войне погиб Назарий Лугарев, работавший в должности станичного Ивано-Франковска и не первый год защищавший нашу страну от рук агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Парень родом из Ивано-Франковска, поступил в Пласт еще в 2005 году и принадлежал к кружку "Торнадо" юношеского куреня ч. 79 им. В. Липинского. В старшепластунстве был воспитателем и Лесным Чертом. Организовывал десятки пластовых событий, лагерей, школ... Был головой Пласта в Ивано-Франковске с 2018 года и до гибели", - рассказали на Facebook-странице Пласта.

В Пластовому Курене "Лесные Черты" отметили, что Лугарев был профессиональным военным. В 2013 году после прохождения срочной службы он служил по контракту. С 2014 участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Был ветераном АТО.

"Будучи в резерве, с начала полномасштабного вторжения пластун снова встал на защиту страны и участвовал в боях в Запорожской области как главный сержант 1-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 78-го отдельного батальона 102-й отдельной бригады ТрО имени Витовского", - добавили в курене.

Лугарев погиб с двумя побратимами из своей роты во время выполнения боевого задания в результате минометного обстрела вблизи г. Гуляйполе Запорожской области. Осталась жена Марьяна и сын Даниил.

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