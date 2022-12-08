У війні за Україну загинув очільник Пласту Івано-Франківська Лугарєв

На війні загинув Назарій Лугарєв, який працював на посаді станичного Івано-Франківська та не перший рік захищав нашу країну від рук агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопець родом з Франківська, вступив до Пласту ще у 2005 році й належав до гуртка "Торнадо" юнацького куреня ч. 79 ім. В. Липинського. У старшопластунстві був виховником і Лісовим Чортом. Організовував десятки пластових подій, таборів, вишколів… Був головою Пласту в Івано-Франківську з 2018 року й аж до загибелі", - розповіли на Facebook-сторінці Пласту.

У Пластовому Курені "Лісові Чорти" зазначили, що Лугарєв був фаховим військовим. У 2013 році, після проходження строкової служби, він служив за контрактом. З 2014 року брав участь в бойових діях на Сході України. Був ветераном АТО.

"Будучи в резерві, з початку повномасштабного вторгнення пластун знову став на захист країни й брав участь у боях в Запорізькій області як головний сержант 1-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ої окремої бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського", - додали у курені.

Лугарєв загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу м. Гуляйполе Запорізької області. Залишилась дружина Мар’яна та син Данило.

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