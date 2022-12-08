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Новини Агресія Росії проти України
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У війні за Україну загинув очільник Пласту Івано-Франківська Лугарєв

лугарєв

На війні загинув Назарій Лугарєв, який працював на посаді станичного Івано-Франківська та не перший рік захищав нашу країну від рук агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Хлопець родом з Франківська, вступив до Пласту ще у 2005 році й належав до гуртка "Торнадо" юнацького куреня ч. 79 ім. В. Липинського. У старшопластунстві був виховником і Лісовим Чортом. Організовував десятки пластових подій, таборів, вишколів… Був головою Пласту в Івано-Франківську з 2018 року й аж до загибелі", - розповіли на Facebook-сторінці Пласту.  

У Пластовому Курені "Лісові Чорти" зазначили, що Лугарєв був фаховим військовим. У 2013 році, після проходження строкової служби, він служив за контрактом. З 2014 року брав участь в бойових діях на Сході України. Був ветераном АТО.

"Будучи в резерві, з початку повномасштабного вторгнення пластун знову став на захист країни й брав участь у боях в Запорізькій області як головний сержант 1-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ої окремої бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського", - додали у курені. 

Лугарєв загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу м. Гуляйполе Запорізької області. Залишилась дружина Мар’яна та син Данило.

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Автор: 

Івано-Франківськ (516) Пласт (47) втрати (4392)


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Топ коментарі
+24
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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08.12.2022 09:59
+22
Спочивай з миром, Герою
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08.12.2022 10:00
+17
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Гинуть найкраші
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08.12.2022 10:04
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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08.12.2022 09:59 Відповісти
Спочивай з миром, Герою
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08.12.2022 10:00 Відповісти
Ненавижу рашистских утырков(( как начнется у них там развал, будем всех их лядских беженцев крысиным ядом травить ((
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08.12.2022 10:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 10:03 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Гинуть найкраші
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08.12.2022 10:04 Відповісти
Сумно... серце крається...
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08.12.2022 10:09 Відповісти
С.У.М.
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08.12.2022 10:29 Відповісти
Ми втрачаємо найкращих....Сумно.... Вічна пам'ять!
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08.12.2022 10:35 Відповісти
Вічна пам'ять і подяка Герою !
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08.12.2022 10:40 Відповісти
навіть 1000 голів руснявого сміття за одного нашого полеглого героя замало..., в нас гинуть кращі, а рашка утилізує свій "біомусор"... це теж геноцид...
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08.12.2022 11:20 Відповісти
Слава Герою!
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08.12.2022 11:47 Відповісти
Героям Слава !
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08.12.2022 14:28 Відповісти
Пластунів добре описує Федорів в "Обороні Севастополя". На відміну від Л.М.Толстого який десь узяв матроса Кішку він написав про внесок українських пластунів котрі кожної ночі брали в полон офіцерів англійської та французької армії.
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08.12.2022 14:35 Відповісти
 
 