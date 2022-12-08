Путин - "неудачник года" по версии Politico

Американское издание Politico назвало российского президента Владимира Путина "неудачником года", потому что он проигрывает войну Украине.

Об этом говорится в публикации на сайте издания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Несмотря на то, что российский президент держится своего определения конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов", войска, ненадолго угрожавшие Киеву, едва держатся на востоке страны. Его решение призвать сотни тысяч новых солдат привело к тому, что из страны бежали мужчины призывного возраста", - говорится в публикации.

Журналисты отметили, что Путин стремится вернуть России статус великой державы, как в советский период.

"Вместо этого его вторжение (в Украину. - Ред.) отбросило его страну до статуса третьесортной, неспособной преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда экспорт нефти падает, а союзники все больше шарахаются ее слабости, Россия прибегает к фальшивым референдумам и бряцанием ядерным оружием, чтобы попытаться давить на Запад, чтобы дать путину видимость победы", - говорится в публикации.

По мнению журналистов, упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется.

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