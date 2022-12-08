Путин - "неудачник года" по версии Politico
Американское издание Politico назвало российского президента Владимира Путина "неудачником года", потому что он проигрывает войну Украине.
Об этом говорится в публикации на сайте издания, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Несмотря на то, что российский президент держится своего определения конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов", войска, ненадолго угрожавшие Киеву, едва держатся на востоке страны. Его решение призвать сотни тысяч новых солдат привело к тому, что из страны бежали мужчины призывного возраста", - говорится в публикации.
Журналисты отметили, что Путин стремится вернуть России статус великой державы, как в советский период.
"Вместо этого его вторжение (в Украину. - Ред.) отбросило его страну до статуса третьесортной, неспособной преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда экспорт нефти падает, а союзники все больше шарахаются ее слабости, Россия прибегает к фальшивым референдумам и бряцанием ядерным оружием, чтобы попытаться давить на Запад, чтобы дать путину видимость победы", - говорится в публикации.
По мнению журналистов, упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется.
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програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха
ідіоти
Рыба сгнила с головы и таким образом дошло до рядового состава.
а Злодій путін "найуспішнійший" альфа -самець світу:
яхти, міллйярди, купа бункерів, молоді самиці крутяться під ногами, челядь, європейські "демократичні" політики на кшталт макронів та орбанів їздять на прийом за 10-м столом.....
...ху@ло воно і є ху@ло!!!
- "Это было хуже, чем поражение. Это была ошибка".
То, что войну путин проиграл, уже понятно.
Но то, что это поражение будет иметь далеко идущие последствия и приведет к коллапсу россии в ее ныне существующем виде, вот она, настоящая ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
Я не здивуюсь якщо і "ножки буша" знову даватимуть.
Єдина проблема для Світу - це все ж таки кацапська ядрьона зброя. Не передбачувано, в чиї руки вона після розвалу ********* потрапить.
У-род........
Т-иран......
И-зверг....
Н-егодяй...
и всё ********* - это надо уметь.
Двойников Гитлера в апреле мае перестреляли..на том все и завершилось...
Скорее всего похожий сценарий исчезновения путлера прорабатывается...