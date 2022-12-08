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Путин - "неудачник года" по версии Politico

путін

Американское издание Politico назвало российского президента Владимира Путина "неудачником года", потому что он проигрывает войну Украине.

Об этом говорится в публикации на сайте издания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Несмотря на то, что российский президент держится своего определения конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов", войска, ненадолго угрожавшие Киеву, едва держатся на востоке страны. Его решение призвать сотни тысяч новых солдат привело к тому, что из страны бежали мужчины призывного возраста", - говорится в публикации.

Журналисты отметили, что Путин стремится вернуть России статус великой державы, как в советский период.

"Вместо этого его вторжение (в Украину. - Ред.) отбросило его страну до статуса третьесортной, неспособной преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда экспорт нефти падает, а союзники все больше шарахаются ее слабости, Россия прибегает к фальшивым референдумам и бряцанием ядерным оружием, чтобы попытаться давить на Запад, чтобы дать путину видимость победы", - говорится в публикации.

По мнению журналистов, упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется.

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Автор: 

путин владимир (31225) рейтинг (1636) россия (95418)


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Топ комментарии
+14
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08.12.2022 11:18
+11
Воно невдалося, коли народилося.
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08.12.2022 11:15
+10
які зашорені критерії в цих експертів

програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха

ідіоти
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08.12.2022 11:14
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Нє-це якеж воно кончене століття...
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08.12.2022 11:10 Ответить
Мерзота чокнута.
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08.12.2022 11:11 Ответить
які зашорені критерії в цих експертів

програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха

ідіоти
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08.12.2022 11:14 Ответить
Воно невдалося, коли народилося.
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08.12.2022 11:15 Ответить
Та воно иому як мертвому припарки .
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08.12.2022 11:16 Ответить
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08.12.2022 11:18 Ответить
имхо - картинке нужно добавить парную, где в руинах дома два парашника, уже не только в обнишки крепятся, но и в дёсна. и дрон скрепляет их союз до гроба своим благословением ))
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08.12.2022 11:28 Ответить
А все пошло отсюда.
Рыба сгнила с головы и таким образом дошло до рядового состава.
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08.12.2022 11:38 Ответить
мені здається що журналісти Plitico невдахи...

а Злодій путін "найуспішнійший" альфа -самець світу:

яхти, міллйярди, купа бункерів, молоді самиці крутяться під ногами, челядь, європейські "демократичні" політики на кшталт макронів та орбанів їздять на прийом за 10-м столом.....
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08.12.2022 11:22 Ответить
якщо виміром щастя є кількість золотих унітазів - то вам туди
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08.12.2022 11:25 Ответить
А теперь представь, какое западло, когда это всьо хочется променять на простую возможность не потеть по ночам от страха
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08.12.2022 11:30 Ответить
Яка ще "невдаха" ?
...ху@ло воно і є ху@ло!!!
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08.12.2022 11:22 Ответить
Если охарактеризовать путинское решение о вторжении в Украину одной фразой, то ничего лучше не придумаешь, чем знаменитое французское(о Наполеоне, кажется):
- "Это было хуже, чем поражение. Это была ошибка".
То, что войну путин проиграл, уже понятно.
Но то, что это поражение будет иметь далеко идущие последствия и приведет к коллапсу россии в ее ныне существующем виде, вот она, настоящая ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
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08.12.2022 11:23 Ответить
США не хочуть розвалу росії. Не хоче цього і китай. Їм потрібна росія як "слабкий партнер".

Я не здивуюсь якщо і "ножки буша" знову даватимуть.
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08.12.2022 11:51 Ответить
У США є плани та стратегії на всі випадки, і якщо буде реальна можливість взяти під контроль ядерну зброю при розвалі (напряму чи опосередковано), то вони запустять сценарій дроблення. Одного противника з доктрини США можна буде викреслювати та зосередитися на іншому. А помилка 91 року вже врахована. Остання штучна імперія повинна бути демонтована. Це добре для всіх народів та світу
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08.12.2022 12:32 Ответить
Теж багато думаю над цим питанням. За великим рахунком Штатам і китайцям однаково, купувати газ в Народній Республіці Татарстан, алмази - в Народної Республіки Якутія, соболине хутро - у Московського народного улуса. Ще й дешевше буде, бо в мацкві націнку у 50% на всі ці товари накручували.
Єдина проблема для Світу - це все ж таки кацапська ядрьона зброя. Не передбачувано, в чиї руки вона після розвалу ********* потрапить.
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08.12.2022 12:35 Ответить
Тільки в обмін на ядерку і роззброєння.
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08.12.2022 12:43 Ответить
Сме рдючий бункерний пацюк дожився до того, що навіть лівацьке Політіко не полінувалося прийти і по $ цяти зверху на його бридкий похмурий непривітний сховок.
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08.12.2022 11:29 Ответить
*уйло - чмо року та століття.
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08.12.2022 12:16 Ответить
Мурло Путло Пуйло агент Госдепа...разваливает Мавзолец чЛенина по полному тарифу...потом сбежит в Венесуэлу..там самые большие запасы нефти в Мире... хитрый гад...таможний МаДУРА давний братан Плешивой💀 Моли...😆🤣
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08.12.2022 12:17 Ответить
П-одонок..
У-род........
Т-иран......
И-зверг....
Н-егодяй...
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08.12.2022 12:22 Ответить
Иметь столько всего на шару, бесконтрольно пользоваться,
и всё ********* - это надо уметь.
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08.12.2022 12:24 Ответить
а колись і воно було людиною року та на обложки його ліпили...
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08.12.2022 12:27 Ответить
Полковник Вермахта фон Штауффенберг пытался грохнуть Гитлера в 1944 году,но неудачно ..после ранения настоящий Гитлер удрал из Германии...,навсегда .., Мартин Борман все сделал для этого...
Двойников Гитлера в апреле мае перестреляли..на том все и завершилось...
Скорее всего похожий сценарий исчезновения путлера прорабатывается...
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08.12.2022 12:31 Ответить
Тоєсть лох... А хто под лохом ходит?!
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08.12.2022 12:45 Ответить
А міг би й далі корчити з себе мачомена, надувати щоки і триндіти про вялічіє паРаші на світовій сцені, якби не поліз в Україну.
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08.12.2022 12:45 Ответить
неудачник всех времен и народов
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08.12.2022 15:47 Ответить
Упрямство-вывеска дураков. Этой мрази неприемлемы слова неудачник. Желаю скорейшей кончине этому мировому преступнику. Правда для него - это ещё легко отделаться. А также такой сценарий мало чему научит 73-х процентных.
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08.12.2022 17:52 Ответить
 
 