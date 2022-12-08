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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине, - ISW

путін

Американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом" и что захват новых территорий является важным результатом для России.

Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое сражался царь.

"Эта отсылка на российскую имперскую историю явно очерчивает нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой - завоевание новых украинских территорий", - говорится в отчете ISW .

Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, создающие дополнительные условия для затягивания войны.

В ISW также привели слова одного из российских блоггеров, сравнившего Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали ощущать победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

"Путин, похоже, не хочет рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – резюмируют аналитики.

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путин владимир (31225) ISW (493)


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Топ комментарии
+29
військові сказали ДАЙТЕ ЗБРОЮ, дайте танки, літаки, та через 2 неділі росіян тут не буде, байден сказав що допоможе ЛЕНДЛІЗОМ на 40 млрд. коли ? в жовтні-листопаді. ВЖЕ ГРУДЕНЬ. байден з якись незрозумілих причин робить путіну можливість затягувати війну. 40 млрд. це приблизно 5 тисяч ******** танків. навіть в рашке такого немає, війну РЕАЛЬНО можливо закінчити за місяць перемогою Україні.
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08.12.2022 06:55
+28
Хворий ублюдок
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08.12.2022 06:54
+17
Мені це затягування від Заходу також дуже підозріле. Або вони реально дуже слабкі ввоєнному плані , або вони переслідують зовсім інші цілі ніж декларують. Візьмем наприклад Рейгана. Щоб він робив в даній ситуації? Та маючи таку унікальну можливість знищити стратегічну авіацію і флот ворога чужими руками він би ні секунди не думав, що робити! Вже б в перший місяць в москалів небуло би ні тушок, ні чорноморського флоту!
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08.12.2022 07:23
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просто бізнез, нічого особистого
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08.12.2022 06:54 Ответить
Який там бізнес. Просрати багатющий Сибір, роздовбати все що можна в кацапії, втратити найбільших покупців газу, убити все в Україні, важко це назвати бізнесом. Маячня біснуватого
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08.12.2022 07:41 Ответить
Хворий ублюдок
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08.12.2022 06:54 Ответить
військові сказали ДАЙТЕ ЗБРОЮ, дайте танки, літаки, та через 2 неділі росіян тут не буде, байден сказав що допоможе ЛЕНДЛІЗОМ на 40 млрд. коли ? в жовтні-листопаді. ВЖЕ ГРУДЕНЬ. байден з якись незрозумілих причин робить путіну можливість затягувати війну. 40 млрд. це приблизно 5 тисяч ******** танків. навіть в рашке такого немає, війну РЕАЛЬНО можливо закінчити за місяць перемогою Україні.
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08.12.2022 06:55 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/01/novyna/suspilstvo/start-lend-lizu-********-sohodni-nabuv-chynnosti-zakon-ssha https://www.slovoidilo.ua/2022/10/01/novyna/suspilstvo/start-lend-lizu-********-sohodni-nabuv-chynnosti-zakon-ssha


і не забувайте про логістику, і так роблять що можуть як найшвидше...
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08.12.2022 06:58 Ответить
1 жовтня початок діі. вже 70 діб. танків немає. навіть з сша їх перебросити ну максимум 30 діб, літакам 4 години. логістика. 22 рік вже закінчується. вони просто не дають танків з надуманних причин. тетоброєння що вони надали за цей час цього не достаньо. адмінітрація байдена робить щось, хоч Вже можна було робити вже в жовтні листопаді.
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08.12.2022 07:45 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7


це те що входить в ленд ліз і як транспортуеться ....
Ви дуже помиляетесь як що думаете що нам нададуть те що ми хочемо, кожна держава мусить мати свое озброєння і армію якщо не хоче бути колонізована(
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08.12.2022 09:56 Ответить
кто колонизует асашай? Мексика или Канада?
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08.12.2022 11:38 Ответить
Не бачу нічого смішного в тому що країна в 40 мільйонів не має зброї щоб не просити і коли дають кричати що не так роблять (((((
Тут плакати хочеться
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08.12.2022 14:05 Ответить
Я подумал, что: "кожна держава мусить мати свое озброєння і армію" на США соседи собираютса нападать
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08.12.2022 14:08 Ответить
Ще раз не США просить а ми....
А вислів що кожна держава має мати свою армію і зброю-так!
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08.12.2022 14:12 Ответить
"кожна держава мусить мати свое озброєння і армію". Ну вот они и имеют. Если на США не собирается нападать Мексика и Канада, то они просто обязаны давать нам стоко оружия скоко нужно, ведь они гаранты Будапешсткого меморандума
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08.12.2022 14:21 Ответить
зараз замість лендлізу зі США, йде безоплатна допломога, приктично на такуж суму !!! яка різниця Україні, українцям як це у США будуть відображати в бугалтерських документах ??? нагадую, лендліз треба буде повертати, а допомогу ні !!!
Також йде допомога від В.Британії, Польщі, Німетчини, Чехії, країн Балтії, інших кран ЕС/НАТО !!!
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08.12.2022 07:05 Ответить
Питання не втому, як назвати ту допомогу. Питання, що номенклатура допомоги поки не на такому рівні, як потрібно. Є багато речей, які могли б суттєво посилити ЗСУ, але ж якась міфічна ескалація. Війна на роки, такою як вона є зараз зруйнує країну. Економічно, інфраструктурно, демографічно.
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08.12.2022 07:22 Ответить
Нажаль, згоден. Мобресурс кацапів (чоловіки 18-50 років) десь 20-22 млн осіб. Припустимо, за рік (24.02.2022-24.02.2023) ЗСУ знищать 0,5 млн росіян (вбитими +тяжкопораненими), тобто росіян в такому темпі можуть воювати ще кілька десятирічч
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08.12.2022 08:18 Ответить
Реальний мобресурс кацапів ми уже бачимо - хй да ніхя )) Не ті часи! Тому, маючи населення втричі більше ніж у нас, мобресурс у них приблизно дорівнює нашому. Кацапи - безтолочь у всьому. Це дебіли, які здатні прїбати навіть за найсприятливіших умовах
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08.12.2022 09:58 Ответить
Чим? Дрючками?
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08.12.2022 10:14 Ответить
лендліз це 40 мілліардів. к2 південнокорейський що купила польща коштує 8 млн з доставкою. це на 40 млрд 5 тисяч ******** танків. Ви хоч де бачили щось приблизне.? надає бескоштовно. к2 чорна пантера це найдорожчій ************* танк. 5000 штук до москви вистачалоб. от шо таке ЛЕНДЛІЗ. І закон ВЖЕ прийнятий. гроші вже виделені
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08.12.2022 07:50 Ответить
Почитайте що таке лендліз взагалі, об'эми. Нам видають п'ять Хаймарсів і вважають, що рятують світ?

"З обіцяних Англією 800 літаків і 1000 танків, які СРСР мав отримати в жовтні-грудні 1941 р., надійшло 669 літаків (для порівняння - на 1 жовтня 1941 у складі трьох фронтів, що захищали Москву, було 568 літаків і з них 38 [24]) та 487 танків. США з жовтня 1941 р. по 30 червня 1942 р. направили в СРСР 545 літаків, 783 танки, втричі з лишком рази менше обіцяних, а також 16 502 вантажні автомашини, тобто в п'ять з лишком разів менше, ніж було заплановано."

З жовтня по червень було надано 16500 вантажівок! І нічого, і впорались з логістикою. Нам зараз дають умовно 10 вантажівок. І це викликає проблеми в логістиці. Якось не зходиться. Жодного! Жодного разу не дали танк західний, ні Абрамс ні щось інше. Однак в Єгипті чомусь 1130 Абрамс. І все гаразд? Це політика все і з доволі неприємним запахом.
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08.12.2022 08:59 Ответить
ну нам вообще-то тоже было глубоко по-барабану что там было в Сомали или Африке. может оружие продавали, правда. как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. единственное различие - Будапештский меморандум, гаранты всякие, ядерное разоружение, мирный атом и т.п. что внезапно просрали всем миром. ну и шизофреник Хйло. ну и то что оказывается наличие бабла ресурсов и вообще всего не гарантирует от искусственно созданной шизы у миллионного народа буквально за 10-15 лет правления (а возможно даже провоцирует). ну и то что ядерное оружие тоже не панацея. ну и еще чего до кучи.
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08.12.2022 11:29 Ответить
Здесь есть одна причина веская. Яо у кацапов. Стали уже говорить в слух. И состояние того сообщества--- отмороженные по сути и этнически разные.
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08.12.2022 14:19 Ответить
"Прічіна вєская"--обісралися "в слух"! От і все.
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08.12.2022 15:49 Ответить
1.На відміну від мордора, де все вирішує одне ху-ло, Байден не може просто так дати команду і віддати всю зброю.
2. США мало допомагає?
3. Кожна країна в першу чергу думає про свої інтереси і навряд чи можливо за це дорікати.
4. Чому немає претензій до нинішньої і минулої влади, де зброя? А тільки й чути, американці, німці дають мало зброї. Хоч би хтось подякував за те що дали, але тільки одне "мало" звідусіль. Я розумію, що потрібно більше зброї, але про це повина була думати раніше Україна, а не США, чи Німеччина.
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08.12.2022 08:11 Ответить
С ваших слов надо понимать что "в изнасиловании виновата сама жертва." А мировые полицейские которые разоружили жертву, сами закрылись в бункере. А жертве дали "парабеллум" против хулиганов с танками и ракетами.
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08.12.2022 08:49 Ответить
А хто саме і які країни призначав міжнародними поліцейськими. Не пишіть дурниць.
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08.12.2022 10:23 Ответить
Ну хотя бы тоже самое США позиционирует! себя гарантом соблюдения прав и свобод в мире и все об этом знают....ВСЕ....
ЕС....Европейский суд по правам человека тоже не крен собачий, а довольно ясно дает понять о своих полномочиях....
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08.12.2022 21:19 Ответить
а може цій "жертві" не треба було фліртувати з насильником, вірити йому, казати зустрінемося десь посеридині, мони бізнес у його районі, йти до насильника додому у третій годині ночі в такому вигляді, тощо ???

хто замість розбудовувати ЗСУ, виробляти громи, нептуни, стугни, корсари, богданни, вільхи, тощо 2.5 роки дивився в дупу ***** і безбожно крав, де тільки можна, в тому числі на "великому крадівництві" будуючи дороги для кацапських танків ??? хто відповість за надшвидку здачу Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара, за оточення та тисячі жертв Маріуполя, за жертви в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Харкові, в інших містах ???



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08.12.2022 15:52 Ответить
язиком можна за мисяць . можна й за тиждень --- нам вже надали стильки . що треба дякувати сша . британии .евросоюзу --- якби не вони то один бог зна що було б
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08.12.2022 14:30 Ответить
сдохли б за 1 день. А так будем сдыхать годами
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08.12.2022 22:31 Ответить
з такими думками за поребрик --- там ..тисячелетний.. рейх имени *****
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09.12.2022 06:12 Ответить
Когда еще в марте США жували сопли вместе с ЕС не давая толком Украине оружия, я тут это говорил, а меня всякие бестолочи тут банили за это....Да еще и сейчас смотрю остались невминяемые, которые спорят с очевидным....Оружия не дают в полном объеме под разными предлогами, но мы должны им все ровно быть благодарны по гроб жизни....а уж о том, что таким образом могут войну затягивать эти итиоты и думать такое боятся и кидаются....стадо баранов....
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08.12.2022 21:15 Ответить
У гандона не встає. Процесс стає довготривалим. А народу-хвойді це подобається. Мовчать уйьобки , підтримують. Як їх їбуть у різних позах.
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08.12.2022 07:00 Ответить
Россия пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать более масштабное наступление весной - Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, Financial Times.

«Условий (для дипломатического решения - FT) сейчас нет», - Россия не проявляет никаких признаков стремления к мирному окончанию войны.

«Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине».

«Россия пытается заморозить конфликт, прежде чем начать более масштабное наступление весной»

"Хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине"
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08.12.2022 07:02 Ответить
В Сирії не здихало москалів щоденно сотнями.В Сирії авіацію не збивали,як срані мухи.Танків в Сирії скільки було знищено?Ціна нафти яка тоді була?
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08.12.2022 07:02 Ответить
Схоже, що затяжна війна вігідна і заходу, бо якби це було не так, вже б Україні було надане необхідне озброєння. А на ділі - відмовки та суто медійні "рішення", на зразок "визнання Зеленського найвпливовішою людиною Європи". Все зводиться до того, щоб замилювати очі вихваляннями та чисельними засіданнями, на яких приймаються постанови, що ніяк не впливають на хід війни і тим більше, ніяк не впливають на ту дику орду, що лізе знищувати Україну. Розумію, що зараз на мене може посипатися ряд звинувачень, що я не ціную допомогу західних країн. Та ні, ціную. Але ця допомога розрахована саме на давготривалу війну! Усі розуміють, що парашка - це імперія зла, але великий західний бізнес загруз в цій імперії і не бажає втрачати свої капітали. "Нічєво лічного, только бізнес!"
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08.12.2022 07:10 Ответить
Яка нам різниця що і кому вигідно.
Нам потрібно виходити з власних інтересів.
І не забувайте, що у кацапів перевага у всіх видах озброєння і в рази більший мобілізаційний ресурс. Так що перемога апріорі не може бути швидкою і легкою, швидко можна тільки людей втрачати, як кацапи це роблять в лобових атаках на Бахмут.
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08.12.2022 07:18 Ответить
Різниця велика. Бо Україну примусово раззброїли в 90-ті роки, і до цього доклав великих зусиль саме захід, вікористовуючі методи шантажу і навішавши нам фальшивих обіцянок "захисту". Це правда і це відбувалося на моєму свідомому житті, і я за цим слідкувала ретельно. Україну раззброїли. Завдяки цьому ми не в змозі самостійно перемогти мільйонну орду, яка усі свої ресурси направляла і направляє на війну, яка генетично не розуміє, що можна жити інакше. І саме захід до того ж протягом останніх десятиріч виростив цього монстра, вливаючи в нього несчислені гроші, та й зараз не припиняє його піждивлювати. Саме захід не дає цій недоімперії розвалитися. І не вперше за історію! Заходу вигідно існування мордора і його не хвилює, скільки ще життів у світі він знищить! Повторюю: "Нічого особистого, тільки бізнес!"
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08.12.2022 07:56 Ответить
Все, к сожалению, на поверхности. Можно ли было быстро похоронить тут рашу? Конечно. Однако запад выбрал политику "мелких порезов". Медленная потеря села за селом войсками РФ, как прививка местным пацриотам. Они решили похоронить режим медленно, т.к. резкие движения во первых не предсказуемы, а во вторых дали бы шанс х"йлу еще десятки лет сидеть на троне и рассказывать, что он проиграл НАТО и сейчас нужно потуже затянуть пояса и клепать ракеты.
Конечно это все очень грустно. Т.к. при таком раскладе перемалываются наши ребята защитники. Но никого там это не волнует.
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08.12.2022 10:55 Ответить
Все ви правильно кажете. Правда в тому, що захід навіть не особливо це приховує. Мета - ослаблення рф, настільки, щоб в осяжному майбутньому в неї не було сил здійснити щось проти країни НАТО, що змусило б вступити у війну. Що залишиться від нас це надто їх переймає. Знаходилися б ми в іншій частині світу, взагалі б хрін хто поміг, як було в Сирії.
Довга війна, така як вона зараз, добє країну. За останніми дослідженнями 50 відсотків біженців хоче залишитися за кордоном. Середній вік 37 років. В основному жінки з діттми, до яких рано чи пізно поїдуть чоловіки. У нас до війни на одного пенсіонера припадав один працюючий, а 75 річних було одна кількість з 10 річними. Що буде після ще кількох років я думаю не важко уявити. Про всі інші наслідки не треба й казати.
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08.12.2022 07:33 Ответить
Саме так. І саме про це я думаю.
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08.12.2022 07:59 Ответить
Захід не готувався до війни, бо має інші інструменти для досягнення своїх цілей і не припускав, що в одному місці може сконцентруватися така величезна кількість ідіотів, які будуть готові йти на забій заради примарних ідей. Розслабилися після розвалу совка та гралися в тактичні ігри на сході. Західні політики звикли задовольняти потреби своїх виборців і не можуть зрозуміти, як може виборець відмовитися від достатку заради міфічної величі. Якщо у Вас є ілюзія, що перша армія світу суттєво відрізняється від "другої" то це тільки Ваші проблеми сприйняття реальності. Їх методи однакові тільки в "другій" армії більш рукожопів, масований ракетний удар і супротивник біжить. Та реальність в Україні виявилася іншою, яку не очікували ні москалі ні захід. Вони бояться перемоги України не менше, а можливо навіть і більше, ніж перемоги Росії.
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08.12.2022 07:33 Ответить
І я про те ж.
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08.12.2022 07:40 Ответить
Цілком Вас підтримую! У мені інколи крім матів в сторону Заходу нічого іншого немає, який свідомо допускає, якщо не прагне, продовження величезної середньовічної війни українців з російськими нелюдами та дозволяє кремлівському канібалу отаку хєрню публічно гнати
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08.12.2022 07:40 Ответить
Мені це затягування від Заходу також дуже підозріле. Або вони реально дуже слабкі ввоєнному плані , або вони переслідують зовсім інші цілі ніж декларують. Візьмем наприклад Рейгана. Щоб він робив в даній ситуації? Та маючи таку унікальну можливість знищити стратегічну авіацію і флот ворога чужими руками він би ні секунди не думав, що робити! Вже б в перший місяць в москалів небуло би ні тушок, ні чорноморського флоту!
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08.12.2022 07:23 Ответить
Західним неокомуністам дуже далеко до Рейгана.
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08.12.2022 08:16 Ответить
В розрахунок також ,впевнений,йдуть економічна криза на росії ,яка вже розпочалась. Захід нас підтримує і зброєю і економічно. Рашу не підтримує ніхто. Тому треба довірять тим,хто нам дає все. Так,ми страждаємо і помирають люди щодня. Але треба вірить. У кацапів теж вже починаються депресивні настрої.
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08.12.2022 09:32 Ответить
Здається, це довга гра, щоб повільно і безпечно знекровити Росію. Те, чого я не бачу достатньо, так це розколів і демократичних рухів, які починаються в Росії, це потрібно для громадянської війни. Про «Легіон свободи для Росії» вже не чути, це провал?
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08.12.2022 10:25 Ответить
А що тут "підозрілого"? У 08-му році пуйло віджало у Сакартвело Південну Осетію (а раніше і Абхазію), у 09-му Обама отримав Нобелівську премію миру... У 23-му році Байден зіллє (борони Боже!!!) москалям Украіну, у 24-му отримає Нобелівську премію миру... Голуби миру...
Он гер Шольц досі у памперсах ходить, не знімає; ядрьоноі бомби пуйла боіться. Теж зброю притримує; сподівається на нашого головнокомандуючого підписанта, у котрого хламідія з підкилимних переговорів з окупантом не вилазить...
Одні сподівання на Залужного та славні ЗСУ.
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08.12.2022 11:14 Ответить
Путінській братві ця війна ВЖЕ остогидла.
А затяжна війна розвалить все, що в них було включно із свободою.
Затяжної війни не буде.
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08.12.2022 07:28 Ответить
она уже такая. И конца и края не видно
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08.12.2022 22:36 Ответить
Путя!
Хоть что-то, хоть когда-нибудь будет у тебя получаться?
Ты такой поц в папу или в маму?
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08.12.2022 07:31 Ответить
Всьо гораздо проще. Уже давно известно, что долгосрочная память рашебыдла рассчитана примерно на год, потом все сведения автоматом уходят в корзину. Поэтому раз в год им спокойно можно заявлять совершенно противоположное. Значит в феврале ожидаем заявления, что вероломное нападение Украины успешно отбито и нипабидимая армия бензоколонки отбросила захватчика и вышла на линию государственной границы исторического Московского княжества
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08.12.2022 07:34 Ответить
Пробнии камінь був Крим . От він і розкатав губу . Таи Захід був не готовии . Багато пазлів иого маніі .
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08.12.2022 07:40 Ответить
нарешті хоть відпаде у деяких европейців говорити про мир та переговори які останнім часом що сша що европа причитали одне і теж ми-"вас не ************ це ваше право якщо захочете вести перговори" якщо ***** навіть вже не хоче і не каже про це
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08.12.2022 07:59 Ответить
всякі там американські, як і москальські, "центри" чи "інститути" абсолютно не вміють передбачати майбутнє, тому....
в основному вони пишуть, що їм хочеться чи що каже писати замовник "дослідження". в кращому випадку тупо екстраполюють минуле в майбутнє.
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08.12.2022 08:09 Ответить
Война в Украине идет с 1 Марта 2014 года ..сколько там советское быдло торчало в Афгане с декабря 1979года и по 1988год кажись..Я очень сомневаюсь что быдло Сралина победило Гитлера за 4 года... очень...
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08.12.2022 08:14 Ответить
з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини .) У них є громадянське суспільство, і права людини.???? Во отжигає Ссит рюскім прямо в очі
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08.12.2022 08:20 Ответить
В апреле война закончится...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦
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08.12.2022 08:22 Ответить
Теж вважаю що зима це - рубікон , передостанній ( далі тільки -яз ) вид " зброї " яка ще залишилась у ***** , і русня це розуміє . Якщо ***** нас не зламає до настання тепла , а захід не припинить нашу підтримку , далі війна просто втрачає сенс .
Русні вже зараз не вистачає снарядів і ракет , он бігають -шукають по всьому світу , а через півроку їх будуть шукати їз свічкою . Санкції теж - які не є , але діло своє потихеньку роблять .

Ще , мені просто смішно від деяких висновків інституту війни ,, от їх аналітєги вважають що - одною з ознак затяжної війни , є те що - російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна Джерело:
- кацапський інформаційний простір .!! А як він міг ще - по іншому , відреагувати ,( інформаційний простір , цілком і повністю контрольований фсб) ,, негативно чи що . !?
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08.12.2022 08:56 Ответить
Шо, таки вирішили піти у шанці на "передок" до наших воінів?
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08.12.2022 11:19 Ответить
затяжная война в Афгане при помощи даже слабой Западом афганцам привела к краху советской империи )
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08.12.2022 08:26 Ответить
Если бы не помощь Запада , Сралин, был бы в Жопе , о какой победе идёт речь, если у немцев до 43-го года было полное господство в воздухе. Самолётов даже нормальных не было , Покрышкин и др . ассы летали на американских ✈ самолётах. Я всегда говорил , время вызревания бетона 28 дней плюс наладка оборудования , логистика , люди . Совок к концу 41- года ещё ничего не производил , а потерял ,уже 60% индустрии и оружия . К ноябрю ,когда немцы подошли к маскве, фронта ,как такового уже не было . Сралина , спасло , то что Гитлер боялся угрозы затопления масквы и поэтому не вошёл в неё. В Совке много только Победобесия ,этого хоть отбавляй . Все буде Україна , по меньше слухайте цього Ублюдка *****
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08.12.2022 08:33 Ответить
Мне всегда интересны такие рассуждения, Сралин был бы в жопе, только Сралин, а весь советский народ, страна, где она бы была, или у неё был бы другой путь развития, если быть объективным, историю не переделать, и наши предки жили в СССР, и ваши тоже, и мои, и трудно представить, что бы было если победили бы в войне нацисты, да и в 1941 м году народ другой был,другой закалки, и воюет не само оружия, а человек,Покрышкин, умело воевал как на Миг 3 так на аэрокобре, потому что лётчик был от бога, таких еденицы, да и в первый день войны, один ас на ишаке И 16,сбил три мессера,судим то время, с позиций нашего времени, а были бы мы, если победили немцы.
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08.12.2022 11:02 Ответить
Немцы были обречены тогда когда в США была изобретена атомная бомба ( в 1944 г.).Поэтому совершенно пофиг победили бы савецкие диды или нет.Германию в любом случае раскатали бы.
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08.12.2022 12:07 Ответить
АналоГовнеты путлера,такое же Дерьмо, что и ядерная дубинка...все давно ржавое и сдохло медным тазом 💀
Понты и Мифы это сказки Венского леса...для дяревни Дураков из Простоквашино и кота Матроскина...с велосипедом почтальона Печкина...👹😆
СМЕХопанорама от СМЕХдяржавы РАБzeя ...СкреПОНОСная🤣🤣🤣
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯
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08.12.2022 08:33 Ответить
https://youtube.com/shorts/p3FNG2PEp6g?feature=share ...

Гриша Явлинский у Ольги ********** говорит о вяличии рабZeи...Ржач в 😆🤣
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08.12.2022 08:52 Ответить
Щоб вести затяжну війну такого масштабу потрібно мати потужні ресурси. В Росії є тільки один ресурс - мільйони тупих ідіотів. Але в 21 столітті кількість мавп з калашом не має вирішального значення. Росія вже програла війну стратегічно.
ШВИДКА поразка може породити реааншистські настрої в рассєї. Тому війну затягують для повного знищення самого політичного устрою Росії. Щоб росфашизм не відновився
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08.12.2022 09:04 Ответить
у россии есть нефть и газ. А это большие деньги. Если б их не было, война б закончилась за 1 день
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08.12.2022 22:39 Ответить
Да понятно, у ***** запас вплоть до того, пока кацапы всех своих детей не сожрут. Ну, или пока сам ***** не сдохнит, а это где-то в 120 лет.
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08.12.2022 09:05 Ответить
Фишка тут в другом...
В прошлом году до санкций ЕС и США валовой продукции рабZeя имела 1,45% от Мирового ВВП...в этом году уже с санкциями по полному тарифу,и удравшими из Концлагеря путлера более тысячи иностранных компаний...Госстат кремля выдал новые данные за 2022 год.. оказывается рост валового продукта вырос до 1,95%...
Но так не бывает ...🤣автопром авиапром грязьПром и Роснефть несут коллосальные убытки...😆
Нарисовать кнешна можно любую цифру..а реально полная Дура😆🤣🦍
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08.12.2022 09:15 Ответить
https://youtu.be/RVbfi9CMZaw ...

Дима Камикадзе сбросил видос по поводу скандала в Латвии с телеканалом Дождь..классно вскрылись путлерские крысы..поддержавшие пропагандонов Дождя ..😆
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08.12.2022 09:22 Ответить
У Мудла - рік максимум. Наростаючі деструктивні процеси в Роzzії не спинити.
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08.12.2022 09:32 Ответить
Петя в детстве подковы гнул, а лубянский Дрыщ прятался за спины ротенбергов.
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08.12.2022 09:56 Ответить
Но у них 80% экономики в тени. Это не легальный бизнес , наркотики, оружие , алмазы , золото , торговля людьми О реальных доходах ***** ,можно только догадываться
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08.12.2022 10:08 Ответить
***** войдёт в историю как Атрицательный Пётр -1
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08.12.2022 10:41 Ответить
А щоб не було "затяжноі", то треба давати ЗСУ зброю у тій кількості, у якій вони просять, а не якісь сльози з тією метою, щоби піаніст швидше мирну угоду підписав.
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08.12.2022 10:53 Ответить
Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні. А мы даем оружие по чайной ложке что бы так и было.
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08.12.2022 11:12 Ответить
Швидка перемога України не влаштовує США, бо страшно, як і колись в 91р, немає Рейгана, щоб взяти на себе відповідальність. А до Європи ще не дійшло, що Буча - це про Берлін та Париж також. Страшно вийти з зони комфорту.
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08.12.2022 11:58 Ответить
Сегодня 8 декабря 1991 года состоялся юридический распад советского дерьма , Ельцин придумал СНГ..но оно сдохло по факту медным тазом.
Рукожопые Шариковы рабZeи..а что у вас живое на сегодня?😆Мавзолей чЛенина и все?🦍🦍🦍Вставшие с Колен...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.12.2022 12:06 Ответить
Шо да шо(живое) ? - У членинского червоного цвынтара - власовская триколорная ганчiрка. Ее там место,бо в 45-ом, на параде Победы, ее там бросали у багнюку, вперемешку с гитлеровскими штандартами.
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08.12.2022 16:29 Ответить
за 30 лет ************ смогла построить только один ту-160 и то сняли запчасти с трех самолетов . авиабаза ..воздвиженка .. приморский край кладбище ту22м3 . авиагородок. пятиэтажки без окон стоят--- десятки дальних бомбардировщиков алкаши и бомжи розбирают на цветмет . там за уралом товарищ си цзинь пинь пройдет торжественным маршем . а ***** мнит себя сцарем петром --- все что может воевать у ***** уже ЗСУ на 60 проц *********** --- стратегических самолетов ту95. ту 160 . ту22м3 не так много . было бы чем их достать в шайковке и энгельсе и плешивому уроду будет ****** . а уже в энгельс прилетела бавовна --- эта война показала гнилое нутро узких тварей ***** плешивого и показала как братья из ЕВРОПЫ приняли наших мам с детками открыв границы . мы не можем проиграть эту войну . ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР ЗА НАС -- СЛАВА ЗСУ СЛАВА УКРАИНЕ --- СМЕРТЬ ************ и ***** гореть в аду АМИНЬ
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08.12.2022 14:19 Ответить
 
 