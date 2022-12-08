Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине, - ISW

Американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом" и что захват новых территорий является важным результатом для России.

Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое сражался царь.

"Эта отсылка на российскую имперскую историю явно очерчивает нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой - завоевание новых украинских территорий", - говорится в отчете ISW .

Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, создающие дополнительные условия для затягивания войны.

В ISW также привели слова одного из российских блоггеров, сравнившего Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали ощущать победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

"Путин, похоже, не хочет рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – резюмируют аналитики.

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