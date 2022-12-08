Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні, - ISW
Американські аналітики переконані, що російський президент Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом" і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії.
Експерти інституту зауважили, що на цій зустрічі Путін порівняв себе з російським царем Петром першим та зазначив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар.
"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні, як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій", – йдеться у звіті ISW.
Аналітики інституту зазначили, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни.
У ISW також навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.
"Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, які, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі", – резюмують аналітики.
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і не забувайте про логістику, і так роблять що можуть як найшвидше...
це те що входить в ленд ліз і як транспортуеться ....
Ви дуже помиляетесь як що думаете що нам нададуть те що ми хочемо, кожна держава мусить мати свое озброєння і армію якщо не хоче бути колонізована(
Тут плакати хочеться
А вислів що кожна держава має мати свою армію і зброю-так!
Також йде допомога від В.Британії, Польщі, Німетчини, Чехії, країн Балтії, інших кран ЕС/НАТО !!!
"З обіцяних Англією 800 літаків і 1000 танків, які СРСР мав отримати в жовтні-грудні 1941 р., надійшло 669 літаків (для порівняння - на 1 жовтня 1941 у складі трьох фронтів, що захищали Москву, було 568 літаків і з них 38 [24]) та 487 танків. США з жовтня 1941 р. по 30 червня 1942 р. направили в СРСР 545 літаків, 783 танки, втричі з лишком рази менше обіцяних, а також 16 502 вантажні автомашини, тобто в п'ять з лишком разів менше, ніж було заплановано."
З жовтня по червень було надано 16500 вантажівок! І нічого, і впорались з логістикою. Нам зараз дають умовно 10 вантажівок. І це викликає проблеми в логістиці. Якось не зходиться. Жодного! Жодного разу не дали танк західний, ні Абрамс ні щось інше. Однак в Єгипті чомусь 1130 Абрамс. І все гаразд? Це політика все і з доволі неприємним запахом.
2. США мало допомагає?
3. Кожна країна в першу чергу думає про свої інтереси і навряд чи можливо за це дорікати.
4. Чому немає претензій до нинішньої і минулої влади, де зброя? А тільки й чути, американці, німці дають мало зброї. Хоч би хтось подякував за те що дали, але тільки одне "мало" звідусіль. Я розумію, що потрібно більше зброї, але про це повина була думати раніше Україна, а не США, чи Німеччина.
ЕС....Европейский суд по правам человека тоже не крен собачий, а довольно ясно дает понять о своих полномочиях....
хто замість розбудовувати ЗСУ, виробляти громи, нептуни, стугни, корсари, богданни, вільхи, тощо 2.5 роки дивився в дупу ***** і безбожно крав, де тільки можна, в тому числі на "великому крадівництві" будуючи дороги для кацапських танків ??? хто відповість за надшвидку здачу Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара, за оточення та тисячі жертв Маріуполя, за жертви в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Харкові, в інших містах ???
«Условий (для дипломатического решения - FT) сейчас нет», - Россия не проявляет никаких признаков стремления к мирному окончанию войны.
«Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине».
«Россия пытается заморозить конфликт, прежде чем начать более масштабное наступление весной»
"Хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине"
Нам потрібно виходити з власних інтересів.
І не забувайте, що у кацапів перевага у всіх видах озброєння і в рази більший мобілізаційний ресурс. Так що перемога апріорі не може бути швидкою і легкою, швидко можна тільки людей втрачати, як кацапи це роблять в лобових атаках на Бахмут.
Конечно это все очень грустно. Т.к. при таком раскладе перемалываются наши ребята защитники. Но никого там это не волнует.
Довга війна, така як вона зараз, добє країну. За останніми дослідженнями 50 відсотків біженців хоче залишитися за кордоном. Середній вік 37 років. В основному жінки з діттми, до яких рано чи пізно поїдуть чоловіки. У нас до війни на одного пенсіонера припадав один працюючий, а 75 річних було одна кількість з 10 річними. Що буде після ще кількох років я думаю не важко уявити. Про всі інші наслідки не треба й казати.
Он гер Шольц досі у памперсах ходить, не знімає; ядрьоноі бомби пуйла боіться. Теж зброю притримує; сподівається на нашого головнокомандуючого підписанта, у котрого хламідія з підкилимних переговорів з окупантом не вилазить...
Одні сподівання на Залужного та славні ЗСУ.
А затяжна війна розвалить все, що в них було включно із свободою.
Затяжної війни не буде.
Хоть что-то, хоть когда-нибудь будет у тебя получаться?
Ты такой поц в папу или в маму?
в основному вони пишуть, що їм хочеться чи що каже писати замовник "дослідження". в кращому випадку тупо екстраполюють минуле в майбутнє.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦
Русні вже зараз не вистачає снарядів і ракет , он бігають -шукають по всьому світу , а через півроку їх будуть шукати їз свічкою . Санкції теж - які не є , але діло своє потихеньку роблять .
Ще , мені просто смішно від деяких висновків інституту війни ,, от їх аналітєги вважають що - одною з ознак затяжної війни , є те що - російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні заяви Путіна Джерело:
- кацапський інформаційний простір .!! А як він міг ще - по іншому , відреагувати ,( інформаційний простір , цілком і повністю контрольований фсб) ,, негативно чи що . !?
Понты и Мифы это сказки Венского леса...для дяревни Дураков из Простоквашино и кота Матроскина...с велосипедом почтальона Печкина...👹😆
СМЕХопанорама от СМЕХдяржавы РАБzeя ...СкреПОНОСная🤣🤣🤣
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯
Гриша Явлинский у Ольги ********** говорит о вяличии рабZeи...Ржач в 😆🤣
ШВИДКА поразка може породити реааншистські настрої в рассєї. Тому війну затягують для повного знищення самого політичного устрою Росії. Щоб росфашизм не відновився
В прошлом году до санкций ЕС и США валовой продукции рабZeя имела 1,45% от Мирового ВВП...в этом году уже с санкциями по полному тарифу,и удравшими из Концлагеря путлера более тысячи иностранных компаний...Госстат кремля выдал новые данные за 2022 год.. оказывается рост валового продукта вырос до 1,95%...
Но так не бывает ...🤣автопром авиапром грязьПром и Роснефть несут коллосальные убытки...😆
Нарисовать кнешна можно любую цифру..а реально полная Дура😆🤣🦍
Дима Камикадзе сбросил видос по поводу скандала в Латвии с телеканалом Дождь..классно вскрылись путлерские крысы..поддержавшие пропагандонов Дождя ..😆
Рукожопые Шариковы рабZeи..а что у вас живое на сегодня?😆Мавзолей чЛенина и все?🦍🦍🦍Вставшие с Колен...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🇺🇦🇺🇦🇺🇦