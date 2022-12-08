Путін - "невдаха року" за версією Politico
Американське видання Politico назвало російського президента Володимира Путіна "невдахою року", бо він програє війну Україні.
Про це йдеться в публікації на сайті видання, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався. Незважаючи на те, що російський президент тримається свого визначення конфлікту як "спеціальної військової операції", спрямованої на очищення України від "нацистів", війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве тримаються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів призвело до того, що з країни втекли чоловіки призовного віку", - йдеться у публікації.
Журналісти зазначили, що Путін прагне повернути Росії статус великої держави, як у радянський період.
"Натомість його вторгнення (в Україну. - Ред.) відкинуло його країну до статусу третьосортної, неспроможної здолати противника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями Заходу, коли експорт нафти падає, а союзники дедалі більше сахаються її слабкості, Росія вдається до фальшивих референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати тиснути на Захід, аби дати путіну видимість перемоги", - йдеться у публікації.
На думку журналістів, упертість Путіна означає, що війна, найімовірніше, затягнеться.
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програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха
ідіоти
Рыба сгнила с головы и таким образом дошло до рядового состава.
а Злодій путін "найуспішнійший" альфа -самець світу:
яхти, міллйярди, купа бункерів, молоді самиці крутяться під ногами, челядь, європейські "демократичні" політики на кшталт макронів та орбанів їздять на прийом за 10-м столом.....
...ху@ло воно і є ху@ло!!!
- "Это было хуже, чем поражение. Это была ошибка".
То, что войну путин проиграл, уже понятно.
Но то, что это поражение будет иметь далеко идущие последствия и приведет к коллапсу россии в ее ныне существующем виде, вот она, настоящая ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
Я не здивуюсь якщо і "ножки буша" знову даватимуть.
Єдина проблема для Світу - це все ж таки кацапська ядрьона зброя. Не передбачувано, в чиї руки вона після розвалу ********* потрапить.
У-род........
Т-иран......
И-зверг....
Н-егодяй...
и всё ********* - это надо уметь.
Двойников Гитлера в апреле мае перестреляли..на том все и завершилось...
Скорее всего похожий сценарий исчезновения путлера прорабатывается...