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Путін - "невдаха року" за версією Politico

путін

Американське видання Politico назвало російського президента Володимира Путіна "невдахою року", бо він програє війну Україні.

Про це йдеться в публікації на сайті видання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався. Незважаючи на те, що російський президент тримається свого визначення конфлікту як "спеціальної військової операції", спрямованої на очищення України від "нацистів", війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве тримаються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів призвело до того, що з країни втекли чоловіки призовного віку", - йдеться у публікації.

Журналісти зазначили, що Путін прагне повернути Росії статус великої держави, як у радянський період.

"Натомість його вторгнення (в Україну. - Ред.) відкинуло його країну до статусу третьосортної, неспроможної здолати противника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями Заходу, коли експорт нафти падає, а союзники дедалі більше сахаються її слабкості, Росія вдається до фальшивих референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати тиснути на Захід, аби дати путіну видимість перемоги", - йдеться у публікації.

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На думку журналістів, упертість Путіна означає, що війна, найімовірніше, затягнеться.

Автор: 

путін володимир (23773) рейтинг (1650) росія (65007)


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Топ коментарі
+14
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08.12.2022 11:18
+11
Воно невдалося, коли народилося.
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08.12.2022 11:15
+10
які зашорені критерії в цих експертів

програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха

ідіоти
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08.12.2022 11:14
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Нє-це якеж воно кончене століття...
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08.12.2022 11:10 Відповісти
Мерзота чокнута.
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08.12.2022 11:11 Відповісти
які зашорені критерії в цих експертів

програє війну значить невдаха а виграв би був би удаха

ідіоти
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08.12.2022 11:14 Відповісти
Воно невдалося, коли народилося.
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08.12.2022 11:15 Відповісти
Та воно иому як мертвому припарки .
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08.12.2022 11:16 Відповісти
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08.12.2022 11:18 Відповісти
имхо - картинке нужно добавить парную, где в руинах дома два парашника, уже не только в обнишки крепятся, но и в дёсна. и дрон скрепляет их союз до гроба своим благословением ))
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08.12.2022 11:28 Відповісти
А все пошло отсюда.
Рыба сгнила с головы и таким образом дошло до рядового состава.
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08.12.2022 11:38 Відповісти
мені здається що журналісти Plitico невдахи...

а Злодій путін "найуспішнійший" альфа -самець світу:

яхти, міллйярди, купа бункерів, молоді самиці крутяться під ногами, челядь, європейські "демократичні" політики на кшталт макронів та орбанів їздять на прийом за 10-м столом.....
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08.12.2022 11:22 Відповісти
якщо виміром щастя є кількість золотих унітазів - то вам туди
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08.12.2022 11:25 Відповісти
А теперь представь, какое западло, когда это всьо хочется променять на простую возможность не потеть по ночам от страха
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08.12.2022 11:30 Відповісти
Яка ще "невдаха" ?
...ху@ло воно і є ху@ло!!!
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08.12.2022 11:22 Відповісти
Если охарактеризовать путинское решение о вторжении в Украину одной фразой, то ничего лучше не придумаешь, чем знаменитое французское(о Наполеоне, кажется):
- "Это было хуже, чем поражение. Это была ошибка".
То, что войну путин проиграл, уже понятно.
Но то, что это поражение будет иметь далеко идущие последствия и приведет к коллапсу россии в ее ныне существующем виде, вот она, настоящая ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
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08.12.2022 11:23 Відповісти
США не хочуть розвалу росії. Не хоче цього і китай. Їм потрібна росія як "слабкий партнер".

Я не здивуюсь якщо і "ножки буша" знову даватимуть.
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08.12.2022 11:51 Відповісти
У США є плани та стратегії на всі випадки, і якщо буде реальна можливість взяти під контроль ядерну зброю при розвалі (напряму чи опосередковано), то вони запустять сценарій дроблення. Одного противника з доктрини США можна буде викреслювати та зосередитися на іншому. А помилка 91 року вже врахована. Остання штучна імперія повинна бути демонтована. Це добре для всіх народів та світу
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08.12.2022 12:32 Відповісти
Теж багато думаю над цим питанням. За великим рахунком Штатам і китайцям однаково, купувати газ в Народній Республіці Татарстан, алмази - в Народної Республіки Якутія, соболине хутро - у Московського народного улуса. Ще й дешевше буде, бо в мацкві націнку у 50% на всі ці товари накручували.
Єдина проблема для Світу - це все ж таки кацапська ядрьона зброя. Не передбачувано, в чиї руки вона після розвалу ********* потрапить.
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08.12.2022 12:35 Відповісти
Тільки в обмін на ядерку і роззброєння.
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08.12.2022 12:43 Відповісти
Сме рдючий бункерний пацюк дожився до того, що навіть лівацьке Політіко не полінувалося прийти і по $ цяти зверху на його бридкий похмурий непривітний сховок.
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08.12.2022 11:29 Відповісти
*уйло - чмо року та століття.
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08.12.2022 12:16 Відповісти
Мурло Путло Пуйло агент Госдепа...разваливает Мавзолец чЛенина по полному тарифу...потом сбежит в Венесуэлу..там самые большие запасы нефти в Мире... хитрый гад...таможний МаДУРА давний братан Плешивой💀 Моли...😆🤣
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08.12.2022 12:17 Відповісти
П-одонок..
У-род........
Т-иран......
И-зверг....
Н-егодяй...
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08.12.2022 12:22 Відповісти
Иметь столько всего на шару, бесконтрольно пользоваться,
и всё ********* - это надо уметь.
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08.12.2022 12:24 Відповісти
а колись і воно було людиною року та на обложки його ліпили...
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08.12.2022 12:27 Відповісти
Полковник Вермахта фон Штауффенберг пытался грохнуть Гитлера в 1944 году,но неудачно ..после ранения настоящий Гитлер удрал из Германии...,навсегда .., Мартин Борман все сделал для этого...
Двойников Гитлера в апреле мае перестреляли..на том все и завершилось...
Скорее всего похожий сценарий исчезновения путлера прорабатывается...
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08.12.2022 12:31 Відповісти
Тоєсть лох... А хто под лохом ходит?!
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08.12.2022 12:45 Відповісти
А міг би й далі корчити з себе мачомена, надувати щоки і триндіти про вялічіє паРаші на світовій сцені, якби не поліз в Україну.
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08.12.2022 12:45 Відповісти
неудачник всех времен и народов
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08.12.2022 15:47 Відповісти
Упрямство-вывеска дураков. Этой мрази неприемлемы слова неудачник. Желаю скорейшей кончине этому мировому преступнику. Правда для него - это ещё легко отделаться. А также такой сценарий мало чему научит 73-х процентных.
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08.12.2022 17:52 Відповісти
 
 