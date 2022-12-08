Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили.
Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером", - йдеться в повідомленні.
До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок.
Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.
Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються.
Минулого року рейтинг Politico очолив Маріо Драгі. На той час він був прем’єр-міністром Італії.
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Але все одно якось гидко дивитись на це непотрібне лайно на обкладинках найпопулярнішіх світових видань, де мають бути світлини наших воїнів, командирів і командуючих які і є армією не то що року, а століття.
Слава ЗСУ!!!
Смерть маю на увазі політичну.
https://censor.net/ua/photo_news/3385614/****************************************************************
в твоїй хаті сидить бидло
і сміється з тебе