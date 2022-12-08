Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили.

Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером", - йдеться в повідомленні.

До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок.

Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.

Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються.

Минулого року рейтинг Politico очолив Маріо Драгі. На той час він був прем’єр-міністром Італії.

Також дивіться: Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"