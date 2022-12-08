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Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили.

Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером", - йдеться в повідомленні.

До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок.

Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.

Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються.

Минулого року рейтинг Politico очолив Маріо Драгі. На той час він був прем’єр-міністром Італії.

Також дивіться: Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи 01

Автор: 

Європа (1809) Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+45
ну так, ну так !!! "геройбоне втік"





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08.12.2022 06:37
+37
Интересно, сколько заплатили этим полезным идиотам?

Они когда нибудь слышали Гундосика без телесуфлера?

И на что именно влияет в Европе этот самый "влиятельный" человечек?
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08.12.2022 06:40
+36
Найвпливовішим став УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, ЙОГО ЗБРОЙНІ СИЛИ, а не оце непорозуміння. Пора навчитись відрізняти зерно від полови...
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08.12.2022 06:51
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уфуеть и обомлеть...
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08.12.2022 12:51 Відповісти
Ж2
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08.12.2022 13:02 Відповісти
Та да, дуже впливой клоун який і у чорта лисого відсмокче за посаду 😆

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08.12.2022 13:25 Відповісти
Що ж мої вітання. Най постарається тепер, щоб не облажатися. Людині року недоречно слухати усіляких там посіпак, корупціонерів і решта представників гнилі.
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08.12.2022 13:42 Відповісти
Зараз Найвпливовіша людина Европи то Людина у камуфляжі з шевроном ЗСУ на рукаві,а не це лайно.
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08.12.2022 14:28 Відповісти
Зрозуміло, що США та Європа ліплять з дурня людину року виключно задля популяризації України та збільшення їй допомоги. За це їм велика подяка.
Але все одно якось гидко дивитись на це непотрібне лайно на обкладинках найпопулярнішіх світових видань, де мають бути світлини наших воїнів, командирів і командуючих які і є армією не то що року, а століття.
Слава ЗСУ!!!
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08.12.2022 15:05 Відповісти
1000%
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08.12.2022 22:14 Відповісти
Хай перед смертю порадіє і його батьки також.
Смерть маю на увазі політичну.
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09.12.2022 01:24 Відповісти
Правильно чоловік написав,на обкладинках повинні бути воіни ЗСУ разом с Залужним,а не ця погань,уклоніст і неізвестно якої національності ця істота?
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08.12.2022 15:19 Відповісти
Бо на нього наїхав каток історії (версія прозувачала на ютуб каналі Київська Русь, блогер читав чийсь пост)
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08.12.2022 19:00 Відповісти
Шарж , мужлан 60 лет , индус.
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08.12.2022 19:59 Відповісти
ЦЕ ЩОБ Зе БІЛИ І ЛЮДИ ЯКІ ПОЧАЛИ МОЛИТИСЬ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПУСТИЛИСЯ
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09.12.2022 01:23 Відповісти
Нада проста перестать стрилять
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09.12.2022 01:25 Відповісти
Вот человек года!

https://censor.net/ua/photo_news/3385614/****************************************************************
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09.12.2022 04:42 Відповісти
Україно , Україно подивись на себе
в твоїй хаті сидить бидло
і сміється з тебе
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09.12.2022 07:46 Відповісти
Я тоже признаю зеленского самым влияющим человеком, НО : 1)после ярмарка 2)не в Европе,а на решения Рады
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09.12.2022 08:57 Відповісти
З того всього збираю періодику часів війни, потім на віоліті чи на якомусь амазоні чи е-беї можна буде продати.
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09.12.2022 11:07 Відповісти
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