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Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Только посмотрите, как европейские лидеры, которые побеждают на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним – вот как политики хотят, чтобы их видели.

Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", - говорится в сообщении.

В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин.

Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.

Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.

В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. В то время он был премьер-министром Италии.

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Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы 01

Европа (1853) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+45
ну так, ну так !!! "геройбоне втік"





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08.12.2022 06:37
+37
Интересно, сколько заплатили этим полезным идиотам?

Они когда нибудь слышали Гундосика без телесуфлера?

И на что именно влияет в Европе этот самый "влиятельный" человечек?
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08.12.2022 06:40
+36
Найвпливовішим став УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, ЙОГО ЗБРОЙНІ СИЛИ, а не оце непорозуміння. Пора навчитись відрізняти зерно від полови...
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08.12.2022 06:51
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уфуеть и обомлеть...
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08.12.2022 12:51 Ответить
Ж2
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08.12.2022 13:02 Ответить
Та да, дуже впливой клоун який і у чорта лисого відсмокче за посаду 😆

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08.12.2022 13:25 Ответить
Що ж мої вітання. Най постарається тепер, щоб не облажатися. Людині року недоречно слухати усіляких там посіпак, корупціонерів і решта представників гнилі.
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08.12.2022 13:42 Ответить
Зараз Найвпливовіша людина Европи то Людина у камуфляжі з шевроном ЗСУ на рукаві,а не це лайно.
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08.12.2022 14:28 Ответить
Зрозуміло, що США та Європа ліплять з дурня людину року виключно задля популяризації України та збільшення їй допомоги. За це їм велика подяка.
Але все одно якось гидко дивитись на це непотрібне лайно на обкладинках найпопулярнішіх світових видань, де мають бути світлини наших воїнів, командирів і командуючих які і є армією не то що року, а століття.
Слава ЗСУ!!!
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08.12.2022 15:05 Ответить
1000%
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08.12.2022 22:14 Ответить
Хай перед смертю порадіє і його батьки також.
Смерть маю на увазі політичну.
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09.12.2022 01:24 Ответить
Правильно чоловік написав,на обкладинках повинні бути воіни ЗСУ разом с Залужним,а не ця погань,уклоніст і неізвестно якої національності ця істота?
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08.12.2022 15:19 Ответить
Бо на нього наїхав каток історії (версія прозувачала на ютуб каналі Київська Русь, блогер читав чийсь пост)
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08.12.2022 19:00 Ответить
Шарж , мужлан 60 лет , индус.
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08.12.2022 19:59 Ответить
ЦЕ ЩОБ Зе БІЛИ І ЛЮДИ ЯКІ ПОЧАЛИ МОЛИТИСЬ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПУСТИЛИСЯ
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09.12.2022 01:23 Ответить
Нада проста перестать стрилять
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09.12.2022 01:25 Ответить
Вот человек года!

https://censor.net/ua/photo_news/3385614/****************************************************************
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09.12.2022 04:42 Ответить
Україно , Україно подивись на себе
в твоїй хаті сидить бидло
і сміється з тебе
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09.12.2022 07:46 Ответить
Я тоже признаю зеленского самым влияющим человеком, НО : 1)после ярмарка 2)не в Европе,а на решения Рады
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09.12.2022 08:57 Ответить
З того всього збираю періодику часів війни, потім на віоліті чи на якомусь амазоні чи е-беї можна буде продати.
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09.12.2022 11:07 Ответить
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