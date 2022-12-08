Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Только посмотрите, как европейские лидеры, которые побеждают на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним – вот как политики хотят, чтобы их видели.
Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", - говорится в сообщении.
В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин.
Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.
Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.
В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. В то время он был премьер-министром Италии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але все одно якось гидко дивитись на це непотрібне лайно на обкладинках найпопулярнішіх світових видань, де мають бути світлини наших воїнів, командирів і командуючих які і є армією не то що року, а століття.
Слава ЗСУ!!!
Смерть маю на увазі політичну.
https://censor.net/ua/photo_news/3385614/****************************************************************
в твоїй хаті сидить бидло
і сміється з тебе