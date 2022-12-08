В Житомирской области на мине подорвался автомобиль, погибли супруги, - полиция

Днем 7 декабря в Олевской громаде Житомирской области на дороге между селами подорвался автомобиль, в котором находились местные мужчина и женщина. Супруги погибли, без родителей остались восемь несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"Событие произошло днем 7 декабря в Олевской громаде. Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из с. Сущан в направлении с. Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль взорвался, предварительно на мине. В результате супруги погибли", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия специалисты зафиксировали свидетельства взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств.

Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников.

Смотрите также: Ночью на Житомирщине ПВО сбила дрон-камикадзе, которым оккупанты пытались атаковать область. ФОТО