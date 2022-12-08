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В Житомирской области на мине подорвался автомобиль, погибли супруги, - полиция

житомирщина

Днем 7 декабря в Олевской громаде Житомирской области на дороге между селами подорвался автомобиль, в котором находились местные мужчина и женщина. Супруги погибли, без родителей остались восемь несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"Событие произошло днем 7 декабря в Олевской громаде. Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из с. Сущан в направлении с. Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль взорвался, предварительно на мине. В результате супруги погибли", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия специалисты зафиксировали свидетельства взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств.

Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников.

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взрыв (6728) Нацполиция (16437) Житомирская область (1389)


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Скільки ворог біди приніс будьте прокляті рашиські варвари і дибільний народ цього терористичного утворення.
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08.12.2022 12:11 Ответить
рашисти тварі
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08.12.2022 12:18 Ответить
це просто жах...
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08.12.2022 12:42 Ответить
У мене питання... звідки там міни від рашистів? Вони із того боку взагалі не були. Ну і свої мінували тільки прикордоння, до якого від Сущан до Копища далеко, ну і дорога вєсьма жвава... хіба як варіант - військові згубили міну, але ж вони в ящиках перевозяться 🙄
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08.12.2022 12:55 Ответить
В марте Копище было в окупации.
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08.12.2022 13:30 Ответить
Я так понял дрг там шастает как у себя дома.
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08.12.2022 13:08 Ответить
Кацапи підораси.
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08.12.2022 14:26 Ответить
Не було Копище в окупації, шо ви несете? 🤐 Орки на Житомирщину зайшли з іншого боку лиш, через Радчу. І то, даж до варшавки під Малином не пішли, а повернули одразу в бік Києва, і там тепер села випалені, я влітку їхав бревет 300км "Маріуполь-Азов" тими місцями 😴
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08.12.2022 18:00 Ответить
 
 