На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, загинуло подружжя, - поліція

Вдень 7 грудня в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому були місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

"Подія сталась удень 7 грудня в Олевській громаді. Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

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