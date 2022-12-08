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На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, загинуло подружжя, - поліція

житомирщина

Вдень 7 грудня в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому були місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області. 

"Подія сталась удень 7 грудня в Олевській громаді. Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - йдеться в повідомленні. 

Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

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Автор: 

вибух (4440) Нацполіція (15142) Житомирська область (1260)


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Скільки ворог біди приніс будьте прокляті рашиські варвари і дибільний народ цього терористичного утворення.
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08.12.2022 12:11 Відповісти
рашисти тварі
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08.12.2022 12:18 Відповісти
це просто жах...
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08.12.2022 12:42 Відповісти
У мене питання... звідки там міни від рашистів? Вони із того боку взагалі не були. Ну і свої мінували тільки прикордоння, до якого від Сущан до Копища далеко, ну і дорога вєсьма жвава... хіба як варіант - військові згубили міну, але ж вони в ящиках перевозяться 🙄
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08.12.2022 12:55 Відповісти
В марте Копище было в окупации.
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08.12.2022 13:30 Відповісти
Я так понял дрг там шастает как у себя дома.
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08.12.2022 13:08 Відповісти
Кацапи підораси.
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08.12.2022 14:26 Відповісти
Не було Копище в окупації, шо ви несете? 🤐 Орки на Житомирщину зайшли з іншого боку лиш, через Радчу. І то, даж до варшавки під Малином не пішли, а повернули одразу в бік Києва, і там тепер села випалені, я влітку їхав бревет 300км "Маріуполь-Азов" тими місцями 😴
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08.12.2022 18:00 Відповісти
 
 