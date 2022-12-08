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Новости Санкции против России
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ЕС в 9-м пакете санкций запретит вещание российских пропагандистских телеканалов, - Politico

скабєєва

Новый, девятый пакет санкций Европейского Союза против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину направлен на подрыв российского военно-промышленного комплекса и затрагивает ряд отраслей российской промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.

По данным издания, Еврокомиссия предложила расширить санкционный список 169 организациями, поставляющими России товары, "которые могут способствовать технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Что касается экспортного контроля, то его предлагается применить к двигателям для беспилотников, химическому и биологическому оборудованию, средствам борьбы с массовыми беспорядками и электронным компонентам.

ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров авиационной и космической отрасли, добавив авиационные двигатели и их части, а также "ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, - Financial Times

В отдельном документе, который детализирует список подпадающих под санкции новых организаций, предусматривается приостановка действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

Еще в одном документе предлагается ввести санкции против нескольких российских милитарных формирований, в частности, командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнера".

На данный момент постоянные представители ЕС обсуждают перечень новых санкций; ожидается, что они будут согласованы и приняты на этой неделе или в начале следующей.

Также читайте: Санкции пока не мешают России продолжать производить крылатые ракеты, - NYT

россия (95418) санкции (11268) Евросоюз (17089) телевидение (897)


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Топ комментарии
+10
Все правильно Єдине, що РОсія уміє непогано робить - це БРЕХАТЬ! Відрізать їй язик - і вона буде позбавлена найсильнішого виду озброєння масового знищення!
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08.12.2022 18:24
+7
блд....таке просте рішення..не газ і не нафта, але тре було стільки терпіти щоб його висрати!
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08.12.2022 18:21
+5
Татишо! Не пройшло й року війни.
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08.12.2022 18:24
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Немає сечі це все терпіти
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08.12.2022 18:19 Ответить
...ці пекельні борошна...
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08.12.2022 18:23 Ответить
От же якесь дибільне кацапеня написало цю дурню.. а тепер мем
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08.12.2022 18:34 Ответить
це наслідки безглуздого користування гугл транслит кацапськими ботами..."Нет мочи терпеть єти адские муки"
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08.12.2022 18:46 Ответить
Фу-у-у...
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08.12.2022 19:18 Ответить
у неё он рабочий
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08.12.2022 20:05 Ответить
🌏 🙃 На 10-м месяце ВОЙНЫ и кровавого ТЕРРОРА ‼️
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08.12.2022 18:46 Ответить
блд....таке просте рішення..не газ і не нафта, але тре було стільки терпіти щоб його висрати!
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08.12.2022 18:21 Ответить
Все правильно Єдине, що РОсія уміє непогано робить - це БРЕХАТЬ! Відрізать їй язик - і вона буде позбавлена найсильнішого виду озброєння масового знищення!
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08.12.2022 18:24 Ответить
руSSка "дипломатія", гундяєвське кривослав`я та 5-а колона в кожній країні-це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів...
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08.12.2022 20:28 Ответить
Татишо! Не пройшло й року війни.
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08.12.2022 18:24 Ответить
Зарано татишокать. ******, як завжди, будуть проти.
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08.12.2022 18:41 Ответить
А чого це ********* так рота розявила, буї не літають ...
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08.12.2022 18:37 Ответить
То вона робить мінет людині-невидимці )))
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08.12.2022 18:52 Ответить
М-дя, для рашебыдла, которое сидело на вэлфере перед телевизором наступают грустные времена
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08.12.2022 18:38 Ответить
русское хлебало полуачает по *****!
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08.12.2022 18:50 Ответить
руZZкое хлебало .....
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08.12.2022 20:31 Ответить
Не смішіть кацапські лапті зі своїми санкціями.
Кацапи як робили ракети, щоб нас вбивати, так і роблять. Санкції на них не діють.
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08.12.2022 19:17 Ответить
Мощно. ***** усрется с перепугу от смеха.
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08.12.2022 20:11 Ответить
Это другое, вынепонимаете! Это долгосрочные санкции. ***** будет долго смеяться и от этого у него случится истощение.. Так работает демократия!
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09.12.2022 06:18 Ответить
Выгоните из Европы и российских пропагандонов.
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08.12.2022 20:44 Ответить
В Україні теж би мали після 2014р. жорсткіше ставитись до різних пропагандонів *харошей российской империи* Але деякі любителі московсько-пітерської потвори як приміром иванов-шерман під прикриттям *ето всєго лішь воєнно-историческая реконструкция* проводили інформ-героїзацію героических защітніков царя-батюшкі з 2016 аж до кінця 2021, тобто до самого вторгнення. В 2016 до речі захід з героїзаціїї доблєстних брусиловцев з росимперской армии проходив спільно з гундяєвсько-рпцшною конторою Тож треба теж уважніше придивлятись хто таким пропагандонам допомагав і прикривав їх діяльність. Всіх цих діячів потрібно образно кажучи відправляти в напрямку підводного човна *масква*.
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08.12.2022 21:23 Ответить
хорошо бы и у нас в Израиле запретить эту фашистскую плесень,но как всегда у нашего правительства очко жум жим.
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08.12.2022 22:26 Ответить
А тобиш "Россия 1" нельзя, а "Россия 24" можно, там нет пропаганды?!
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09.12.2022 06:16 Ответить
 
 