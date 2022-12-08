ЕС в 9-м пакете санкций запретит вещание российских пропагандистских телеканалов, - Politico

Новый, девятый пакет санкций Европейского Союза против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину направлен на подрыв российского военно-промышленного комплекса и затрагивает ряд отраслей российской промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.

По данным издания, Еврокомиссия предложила расширить санкционный список 169 организациями, поставляющими России товары, "которые могут способствовать технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Что касается экспортного контроля, то его предлагается применить к двигателям для беспилотников, химическому и биологическому оборудованию, средствам борьбы с массовыми беспорядками и электронным компонентам.

ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров авиационной и космической отрасли, добавив авиационные двигатели и их части, а также "ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, - Financial Times

В отдельном документе, который детализирует список подпадающих под санкции новых организаций, предусматривается приостановка действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

Еще в одном документе предлагается ввести санкции против нескольких российских милитарных формирований, в частности, командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнера".

На данный момент постоянные представители ЕС обсуждают перечень новых санкций; ожидается, что они будут согласованы и приняты на этой неделе или в начале следующей.

Также читайте: Санкции пока не мешают России продолжать производить крылатые ракеты, - NYT