Суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Шевченко, - САП

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко заочно арестован, его подозревают в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"8 декабря 2022 года по ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследование следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство "Укгазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило более 206 млн грн за их "услуги". Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам этого преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, занимавший на момент преступления должность главы правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

"Отметим, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания в должности главы Нацбанка, а исполнения им полномочий главы правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк", - добавили в САП.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы главой правления государственного АБ "Укргазбанк", котороя привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

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