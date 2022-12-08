Суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Шевченко, - САП
Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко заочно арестован, его подозревают в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"8 декабря 2022 года по ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследование следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство "Укгазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило более 206 млн грн за их "услуги". Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам этого преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, занимавший на момент преступления должность главы правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
"Отметим, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания в должности главы Нацбанка, а исполнения им полномочий главы правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк", - добавили в САП.
Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы главой правления государственного АБ "Укргазбанк", котороя привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.
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У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
Збагачувались, хто як міг.
Глава НБУ Шевченко. Зрада.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити.
Нажаль.
Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
Не приймати ліки від глаукоми? З якого переляку ви судите мене по собі?
"26 та 27 травня у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників - представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду. Forbes поговорив про підсумки форуму з Валерією Гонтаревою, котра брала участь як представник LSE (голова НБУ у 2014-2017 роках)."
Бо он втiк.
і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.