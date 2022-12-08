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Новости
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Суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Шевченко, - САП

шевченко

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко заочно арестован, его подозревают в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"8 декабря 2022 года по ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследование следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство "Укгазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило более 206 млн грн за их "услуги". Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам этого преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, занимавший на момент преступления  должность главы правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

"Отметим, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания в должности главы Нацбанка, а исполнения им полномочий главы правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк", - добавили в САП.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы главой правления государственного АБ "Укргазбанк", котороя привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Читайте также: САП и НАБУ добились экстрадиции из Германии подозреваемой в завладении средствами "Госинформюста". Шевченко, Грановскому и ко - приготовиться, - Шабунин

Автор: 

Укргазбанк (32) САП (2062) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+15
Серйозно? Що заважає заочно арештувати і Гонтарєву?
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
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08.12.2022 18:33
+14
Вражаюча робота правосуддя! З таким же успіхом можна оголосити в розшук марсіан або Діда Мороза.
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08.12.2022 18:27
+11
Так ало суд той як казав гідрант розбійник вільно собі гуляє в Відні.
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08.12.2022 18:26
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Так ало суд той як казав гідрант розбійник вільно собі гуляє в Відні.
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08.12.2022 18:26 Ответить
"... його підозрюють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах..."-- та ви "Ш"о???!!! Не може, млять, бути!!!
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08.12.2022 19:12 Ответить
до речі, зелені мразоти заявили, що начебто, оголосили цю свою блювоту до міжнародного розшуку через інтерпол - але це все брехня! будь хто може в цьому пересвідчитися - завітавши на сайт інтерполу
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08.12.2022 19:45 Ответить
Вражаюча робота правосуддя! З таким же успіхом можна оголосити в розшук марсіан або Діда Мороза.
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08.12.2022 18:27 Ответить
правосуддя поняття філософське, а суд свою справу зробив
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08.12.2022 18:33 Ответить
І ти, Брут?
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
Збагачувались, хто як міг.
Глава НБУ Шевченко. Зрада.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити.
Нажаль.
Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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08.12.2022 18:29 Ответить
ключові слова "30 років"...бо дехто далі 2019 не пам'ятає
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08.12.2022 18:34 Ответить
Кири́ло Євге́нович Шевче́нко - український банкір, голова Національного банку України. Член РНБО з 17 серпня 2020 року до 25 жовтня 2022 року.
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08.12.2022 18:57 Ответить
Народився: 25 жовтня 1972 (50 років); https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDRPKq9YxMpxYdHF5gu7L2wAAKg6jpsYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAHoECE8QAg Тула , https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMytKi9YxMp1YQEQLrmw8MICAC7ngtMaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAXoECE8QAw РРФСР , https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC2rMq4qXMTKcWHhhQUgDADcf_-hGQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAnoECE8QBA СРСР
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08.12.2022 18:58 Ответить
Гонтарєва вчасно здриснула
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08.12.2022 18:31 Ответить
Серйозно? Що заважає заочно арештувати і Гонтарєву?
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
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08.12.2022 18:33 Ответить
Всьому свій час
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08.12.2022 18:36 Ответить
Майже чотири роки узурпації влади малувато?
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08.12.2022 19:56 Ответить
Узурпації? Що з тобою? Не приймай більше бабусині ліки від глаукоми.
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08.12.2022 19:59 Ответить
Саме вона. Дерьмакова ОПа узурпувала всі гілки влади. І навіть при таких розкладах їм нічим розродитися проти Гонтарєвої.
Не приймати ліки від глаукоми? З якого переляку ви судите мене по собі?
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08.12.2022 20:05 Ответить
вона ні до чого в цій справі, в неї інші косяки, але вона баба розумна (хоч і істерична) тож проти неї навряд що небудь коли небудь нариють...
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08.12.2022 18:37 Ответить
Ну звісно вона біла і пухнаста )))
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08.12.2022 18:39 Ответить
А що вона конкретно зробила протиправного?
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08.12.2022 18:45 Ответить
Це таємниця слідства. Прийде час - взнаєш.
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08.12.2022 18:49 Ответить
Дайте булаву, дайте 100 днів, дайте ще час???
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08.12.2022 20:06 Ответить
Укрсоц-Альфагруп-Альфабанк=0
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08.12.2022 18:46 Ответить
Коли ви вже зрозумієте/осмислите, що ви судите те, в чому зовсім не розбираєтесь? Хтось вам сказав - режисура 95-кварталу, що вона злодійка і ви це товчете. Весь світ навчається в неї, а ви? Очищення банківської системи було необхідним кроком. Скільки було мильних бульок та пірамід під прикриттям банків чи фінустанов. Не вона це допустила чи створила, але вона змогла прибрати весь непотріб і не дати країні/фінансовій системі впасти. Читайте більше! Думайте. Аналізуйте. Вчиться розбиратись в основах.
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08.12.2022 19:21 Ответить
Ніхто у неї не навчається і ніяких лекцій вона не читає. Журналісти так і не змогли знайти графік її лекцій. Якщо британці раптом захочуть в два рази обвалити свою валюту, то вони і без Гонтарєвої справляться. )))
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08.12.2022 19:25 Ответить
Може ви так шукати хочете?
"26 та 27 травня у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників - представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду. Forbes поговорив про підсумки форуму з Валерією Гонтаревою, котра брала участь як представник LSE (голова НБУ у 2014-2017 роках)."
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08.12.2022 20:00 Ответить
Брала участь - це означає що можливо сиділа в залі, позіхала і робила розумний вигляд. Високорозвинутим країнам не потрібні банкіри-втікачі з постсовкових країн.
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08.12.2022 20:07 Ответить
З усією повагою, проходьте повз.
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08.12.2022 19:25 Ответить
коли ми поставимо крапку НЕЛОХУ42?
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08.12.2022 18:44 Ответить
"Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували..."
Бо он втiк.
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08.12.2022 18:57 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами -
і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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08.12.2022 19:02 Ответить
УкрГазбанк все время был в орбите Кили Азирова, тоже "туляка".
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08.12.2022 19:05 Ответить
арештовувати тих "розбійників", що в наявності, під боком, тиняються не ховаючись цілими бандами під ручку зе владою не в традиціях "печерних правоохоронців" - однаково до когось нагорі потягнеться ниточка, а нахіба воно лівоохоронцям ті проблеми?
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08.12.2022 19:10 Ответить
Ой!!Зеленский!!!?? А что же случилось??Ведь ты так настаивал на кандидатуре шевченко быть директором НБУ-два года назад!! Что шевченко ****** тебя??Правильно и сделал!! Бумеранг дело делает!!
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08.12.2022 19:58 Ответить
А де "горіла хата, палала"??? Чи там інтереси Бєні і Ко не затронуті , а на інтереси 'мудрого наріду" просто пох...й?
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08.12.2022 20:04 Ответить
Где запрос на экстрадицию? Или своих не трогаем?
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08.12.2022 21:03 Ответить
...заочно ви мене можете навіть бити... (с)
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08.12.2022 21:28 Ответить
 
 