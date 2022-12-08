Суд заочно арештував ексглаву Нацбанку Шевченка, - САП

Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували, його підозрюють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"8 грудня 2022 року за клопотанням НАБУ та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укгазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги". Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" ,- додали в САП.

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

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