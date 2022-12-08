Суд заочно арештував ексглаву Нацбанку Шевченка, - САП
Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували, його підозрюють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"8 грудня 2022 року за клопотанням НАБУ та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укгазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги". Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" ,- додали в САП.
Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.
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У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
Збагачувались, хто як міг.
Глава НБУ Шевченко. Зрада.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити.
Нажаль.
Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
Не приймати ліки від глаукоми? З якого переляку ви судите мене по собі?
"26 та 27 травня у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників - представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду. Forbes поговорив про підсумки форуму з Валерією Гонтаревою, котра брала участь як представник LSE (голова НБУ у 2014-2017 роках)."
Бо он втiк.
і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.