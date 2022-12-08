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Новини
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Суд заочно арештував ексглаву Нацбанку Шевченка, - САП

шевченко

Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували, його підозрюють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"8 грудня 2022 року за клопотанням НАБУ та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укгазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги". Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" ,- додали в САП.

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Читайте: НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшук, - ЦПК

Автор: 

Укргазбанк (285) САП (2212) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+15
Серйозно? Що заважає заочно арештувати і Гонтарєву?
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
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08.12.2022 18:33
+14
Вражаюча робота правосуддя! З таким же успіхом можна оголосити в розшук марсіан або Діда Мороза.
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08.12.2022 18:27
+11
Так ало суд той як казав гідрант розбійник вільно собі гуляє в Відні.
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08.12.2022 18:26
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Так ало суд той як казав гідрант розбійник вільно собі гуляє в Відні.
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08.12.2022 18:26 Відповісти
"... його підозрюють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах..."-- та ви "Ш"о???!!! Не може, млять, бути!!!
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08.12.2022 19:12 Відповісти
до речі, зелені мразоти заявили, що начебто, оголосили цю свою блювоту до міжнародного розшуку через інтерпол - але це все брехня! будь хто може в цьому пересвідчитися - завітавши на сайт інтерполу
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08.12.2022 19:45 Відповісти
Вражаюча робота правосуддя! З таким же успіхом можна оголосити в розшук марсіан або Діда Мороза.
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08.12.2022 18:27 Відповісти
правосуддя поняття філософське, а суд свою справу зробив
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08.12.2022 18:33 Відповісти
І ти, Брут?
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
Збагачувались, хто як міг.
Глава НБУ Шевченко. Зрада.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити.
Нажаль.
Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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08.12.2022 18:29 Відповісти
ключові слова "30 років"...бо дехто далі 2019 не пам'ятає
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08.12.2022 18:34 Відповісти
Кири́ло Євге́нович Шевче́нко - український банкір, голова Національного банку України. Член РНБО з 17 серпня 2020 року до 25 жовтня 2022 року.
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08.12.2022 18:57 Відповісти
Народився: 25 жовтня 1972 (50 років); https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDRPKq9YxMpxYdHF5gu7L2wAAKg6jpsYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAHoECE8QAg Тула , https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMytKi9YxMp1YQEQLrmw8MICAC7ngtMaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAXoECE8QAw РРФСР , https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY_c7Oo8ZoTGfr9eB_WagUIKleqsw:1670518522721&q=%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC2rMq4qXMTKcWHhhQUgDADcf_-hGQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4v4y5vur7AhV0xgIHHQ8dCzAQmxMoAnoECE8QBA СРСР
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08.12.2022 18:58 Відповісти
Гонтарєва вчасно здриснула
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08.12.2022 18:31 Відповісти
Серйозно? Що заважає заочно арештувати і Гонтарєву?
Особиста симпатія каломойського-портнова-дерьмака-Бубачки- 95кварталу?
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08.12.2022 18:33 Відповісти
Всьому свій час
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08.12.2022 18:36 Відповісти
Майже чотири роки узурпації влади малувато?
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08.12.2022 19:56 Відповісти
Узурпації? Що з тобою? Не приймай більше бабусині ліки від глаукоми.
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08.12.2022 19:59 Відповісти
Саме вона. Дерьмакова ОПа узурпувала всі гілки влади. І навіть при таких розкладах їм нічим розродитися проти Гонтарєвої.
Не приймати ліки від глаукоми? З якого переляку ви судите мене по собі?
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08.12.2022 20:05 Відповісти
вона ні до чого в цій справі, в неї інші косяки, але вона баба розумна (хоч і істерична) тож проти неї навряд що небудь коли небудь нариють...
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08.12.2022 18:37 Відповісти
Ну звісно вона біла і пухнаста )))
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08.12.2022 18:39 Відповісти
А що вона конкретно зробила протиправного?
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08.12.2022 18:45 Відповісти
Це таємниця слідства. Прийде час - взнаєш.
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08.12.2022 18:49 Відповісти
Дайте булаву, дайте 100 днів, дайте ще час???
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08.12.2022 20:06 Відповісти
Укрсоц-Альфагруп-Альфабанк=0
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08.12.2022 18:46 Відповісти
Коли ви вже зрозумієте/осмислите, що ви судите те, в чому зовсім не розбираєтесь? Хтось вам сказав - режисура 95-кварталу, що вона злодійка і ви це товчете. Весь світ навчається в неї, а ви? Очищення банківської системи було необхідним кроком. Скільки було мильних бульок та пірамід під прикриттям банків чи фінустанов. Не вона це допустила чи створила, але вона змогла прибрати весь непотріб і не дати країні/фінансовій системі впасти. Читайте більше! Думайте. Аналізуйте. Вчиться розбиратись в основах.
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08.12.2022 19:21 Відповісти
Ніхто у неї не навчається і ніяких лекцій вона не читає. Журналісти так і не змогли знайти графік її лекцій. Якщо британці раптом захочуть в два рази обвалити свою валюту, то вони і без Гонтарєвої справляться. )))
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08.12.2022 19:25 Відповісти
Може ви так шукати хочете?
"26 та 27 травня у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників - представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду. Forbes поговорив про підсумки форуму з Валерією Гонтаревою, котра брала участь як представник LSE (голова НБУ у 2014-2017 роках)."
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08.12.2022 20:00 Відповісти
Брала участь - це означає що можливо сиділа в залі, позіхала і робила розумний вигляд. Високорозвинутим країнам не потрібні банкіри-втікачі з постсовкових країн.
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08.12.2022 20:07 Відповісти
З усією повагою, проходьте повз.
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08.12.2022 19:25 Відповісти
коли ми поставимо крапку НЕЛОХУ42?
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08.12.2022 18:44 Відповісти
"Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували..."
Бо он втiк.
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08.12.2022 18:57 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами -
і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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08.12.2022 19:02 Відповісти
УкрГазбанк все время был в орбите Кили Азирова, тоже "туляка".
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08.12.2022 19:05 Відповісти
арештовувати тих "розбійників", що в наявності, під боком, тиняються не ховаючись цілими бандами під ручку зе владою не в традиціях "печерних правоохоронців" - однаково до когось нагорі потягнеться ниточка, а нахіба воно лівоохоронцям ті проблеми?
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08.12.2022 19:10 Відповісти
Ой!!Зеленский!!!?? А что же случилось??Ведь ты так настаивал на кандидатуре шевченко быть директором НБУ-два года назад!! Что шевченко ****** тебя??Правильно и сделал!! Бумеранг дело делает!!
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08.12.2022 19:58 Відповісти
А де "горіла хата, палала"??? Чи там інтереси Бєні і Ко не затронуті , а на інтереси 'мудрого наріду" просто пох...й?
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08.12.2022 20:04 Відповісти
Где запрос на экстрадицию? Или своих не трогаем?
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08.12.2022 21:03 Відповісти
...заочно ви мене можете навіть бити... (с)
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08.12.2022 21:28 Відповісти
 
 