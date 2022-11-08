НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшук, - ЦПК

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка в міжнародний розшук, оскільки 28 жовтня він не прийшов на допит.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор. НЕТ.

Про міжнародний розшук Шевченка стало відомо на засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирають запобіжний захід.

Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Відрядження завершилося через день, однак до України він не повернувся. Ексглава НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня. 4 жовтня Шевченко заявив через пост у фейсбуці, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.



За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло.



Цікаво, що у пості від 6 жовтня Шевченко уже стверджував про своє перебування на лікуванні. Хоча на засіданні адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований тільки 12 жовтня. При цьому у висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

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САП стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації. Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, про що він сам пише на фейсбуці.



Адвокат пояснив, що це право самого Шевченка надавати або не надавати щось слідству, однак слідча суддя розцінила такі дії підозрюваного як зловживання правом.



28 жовтня Шевченка викликали на допит у якості підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.



Адвокат же наполягав, що обвинуваченню відома австрійська адреса Шевченка і тому він клопотав про виклик підзахисного через процедуру міжнародно-правової допомоги. Суд у виклику відмовив, так як процедура обрання заочного запобіжного заходу не передбачає участі підозрюваного, а захист не надав доказів неможливості прибуття Шевченка у засідання з поважних причин.



Після цього адвокат заявив відвід слідчій судді, у задоволенні якого згодом відмовили.

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Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.