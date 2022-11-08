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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшук, - ЦПК

шевченко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка в міжнародний розшук, оскільки 28 жовтня він не прийшов на допит.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор. НЕТ.

Про міжнародний розшук Шевченка стало відомо на засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирають запобіжний захід.

Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Відрядження завершилося через день, однак до України він не повернувся. Ексглава НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня. 4 жовтня Шевченко заявив через пост у фейсбуці, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло.

Цікаво, що у пості від 6 жовтня Шевченко уже стверджував про своє перебування на лікуванні. Хоча на засіданні адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований тільки 12 жовтня. При цьому у висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП повідомила главі НБУ Шевченку про підозру - справа про розкрадання 200 млн посадовцями "Укргазбанку"

САП стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації. Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, про що він сам пише на фейсбуці.

Адвокат пояснив, що це право самого Шевченка надавати або не надавати щось слідству, однак слідча суддя розцінила такі дії підозрюваного як зловживання правом.

28 жовтня Шевченка викликали на допит у якості підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.

Адвокат же наполягав, що обвинуваченню відома австрійська адреса Шевченка і тому він клопотав про виклик підзахисного через процедуру міжнародно-правової допомоги. Суд у виклику відмовив, так як процедура обрання заочного запобіжного заходу не передбачає участі підозрюваного, а захист не надав доказів неможливості прибуття Шевченка у засідання з поважних причин.

Після цього адвокат заявив відвід слідчій судді, у задоволенні якого згодом відмовили.

Також читайте: НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Шевченка

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Автор: 

НАБУ (5074) розшук (654) САП (2229) Шевченко Кирило (225) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+28
Ну так потрібно ОП штурмувати. А там арєстовіч з гранатометом)))
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08.11.2022 17:59
+24
Питання тільки одне: чому не притягнуто до відповідальності тих, хто дав йому можливість втекти?
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08.11.2022 17:55
+24
Ага. Сначала ушлый еврейчик наворовался от души...потом поделился с дерьмаком..потом под "крышей" того же дерьмака и татарова спетлял из Украины..а потом уже дерьмак махнул рукой. Объявляйте мол,куда хотите. Хрен вы его достанете. Тем более он гражданин Израиля. *****,и это во время войны происходит. Жесть.🤦
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08.11.2022 17:58
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попобуйте поискать в Сербии. Зеленое говно сначала туда бежит.
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08.11.2022 17:54 Відповісти
В статті написано що «За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні»
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08.11.2022 18:37 Відповісти
у дмитривасилича гостит.
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08.11.2022 21:35 Відповісти
Кірілл Шевченко народився у м.Тула(РФ).
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08.11.2022 18:48 Відповісти
Вангую, он в Тулу не поедет...
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08.11.2022 19:35 Відповісти
ему сразу паспорт выпишут, как родившемуся на рф, тем более с баблом.
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08.11.2022 19:42 Відповісти
Чекайте, вже ж було, що повторно? Для кого оця срань..Ви його звільнили за тиждень до цих об"яв, ну 200 лямів тю-тю, то що може ***** и САП не знали.???Шо ви чешете? ...в розшук
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08.11.2022 17:54 Відповісти
НАБУ і САП звільняє голову НБУ? Що ви чешете?
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08.11.2022 21:05 Відповісти
Питання тільки одне: чому не притягнуто до відповідальності тих, хто дав йому можливість втекти?
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08.11.2022 17:55 Відповісти
Ну так потрібно ОП штурмувати. А там арєстовіч з гранатометом)))
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08.11.2022 17:59 Відповісти
Так нє, главно - "па састаянию здаровья" уволился і.....прювет
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08.11.2022 18:48 Відповісти
Відповідь буде дано відразу після відповіді про відповідальність тих, хто дав можливість втекти генералу СБУ Наумову.
Тобто, не на часі…
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08.11.2022 19:08 Відповісти
як була срань на самих верхах у владі та так і залишилась а тепер зусиллями ОП на чолі з Дєрмаком ще й посилюється. невже хтось сподівається на перемогу з цим кодлом? перемога можлива лишень без цього кодла, вони не то що не здатні країну перевести у реальний військовий стан вони і не збираються цього робити, де була б країна попри героїчну боротьбу ЗСУ на фронтах якби не Америка, Англія, Поьща, країни Прибалтики та інші? відповідь на це питання знають усі складається враження що там у верхах не можуть діждатися поки допомога перестане надходити.
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08.11.2022 20:04 Відповісти
Він виїхав ще до того, як став підозрюваним у справі. Знав, що є розслідування і, мабуть, відчував, що йому готується підозра. Діяв на випередження.
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08.11.2022 21:10 Відповісти
це в нас тільки таке може бути- звільняють-дають можливість втікти- оголошують в розшук!пи--цець шановне панство!
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08.11.2022 17:56 Відповісти
Ага. Сначала ушлый еврейчик наворовался от души...потом поделился с дерьмаком..потом под "крышей" того же дерьмака и татарова спетлял из Украины..а потом уже дерьмак махнул рукой. Объявляйте мол,куда хотите. Хрен вы его достанете. Тем более он гражданин Израиля. *****,и это во время войны происходит. Жесть.🤦
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08.11.2022 17:58 Відповісти
откуда инфа про израильское гражданство?
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08.11.2022 18:32 Відповісти
Воно на його пиці проштамповане.
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08.11.2022 19:07 Відповісти
Апєрєділі)))
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08.11.2022 19:18 Відповісти
Вже відповіли.
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08.11.2022 19:19 Відповісти
Ти диви! Дивина - та й годі! Шевченко виїхав саме вчасно! Та ще й відрядження на день взяв! Рівно за день до оголошення підозри! Ех, "здав" би Шевченко мені ту "ворожку", яка йому так гарно на картах погадала!
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08.11.2022 17:58 Відповісти
Кадрова політика ЗЄбанди у всій красі доведена до абсурду:

Нова керівниця Довженко-Центру не змогла назвати жодного фільму Олександра Довженка
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08.11.2022 18:04 Відповісти
Шєфчєнка-95
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08.11.2022 18:08 Відповісти
Це та що кінолог за фахом
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08.11.2022 20:27 Відповісти
"Что происходит, то уже происходило, и что будет, то уже было" (Біблія, Еклезіаст 3:15)
Україна не виняток. Усі роки незалежності.
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08.11.2022 18:06 Відповісти
***, що не депутат -то має ще якесь громадянство! Може вже пора врегулювати таку дурню! Не може депутат бути ще й під "чужим" громадянством! Крапка!!!
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08.11.2022 18:11 Відповісти
По конституции так и есть, тот у кого есть гражданство другой страны не может быть допущен до выборов ни в ВР, ни в президенты
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08.11.2022 18:55 Відповісти
депутат не может, а пол населения страны могут
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08.11.2022 19:46 Відповісти
По ходу, у адвокатов Фирташа появился очередной клиент с баблом !
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08.11.2022 18:12 Відповісти
А як він при такій чесній владі зміг виїхати десь за кордон? Чи переховується в когось на дачі? А можливо в бункері, це ж при ньому виливали чи штампували з цвітного металу зображення Зе і матюкливого "героя"- свого парня в доску?
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08.11.2022 18:13 Відповісти
Фірташа США вже 20 р. з Австріі виимають . Може Украіні вдасться .
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08.11.2022 18:13 Відповісти
Треба шукати щурів в НАБУ та САП бо він дуже заздалегідь був поінформований, інакше сидів би у теплому та грошовитому кріслі до останнього.
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08.11.2022 18:15 Відповісти
щурів шукати - спочатку в генпрокуратурі. Там найжирніші.
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Ага щури будуть шукати щурів.
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08.11.2022 19:33 Відповісти
Розслідування по справі було відкрито давно. Може сам відчув, що за нового прокурора САП йому буде висунута підозра і діяв на випередження.
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08.11.2022 21:16 Відповісти
а його зелені уроди в парламенті знімали з посади "за власною заявою", а не за недовірою...
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08.11.2022 18:17 Відповісти
Готов поспорить на свою пенсию,что будет он безбедно жить до конца своих дней в Лондоне(рядом с Гонтаревой) или где-нибудь ещё!
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08.11.2022 18:20 Відповісти
Нагадай, хто, коли і за що Гонтареву у міжнародний розшук оголошував?
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08.11.2022 18:23 Відповісти
по твоєму в Лондоні тільки оголошенні в розшук живуть?
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08.11.2022 18:34 Відповісти
То може з Джонсоном Шевченка порівняємо?
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08.11.2022 21:35 Відповісти
А хіба вона з'являлась на допити?
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08.11.2022 19:35 Відповісти
За фейковими справами від ЗЄ та його ДБР? То чому б їм було не оголосити Гонтареву у розшук?

Може тому, що всі справи проти неї - липа?
Може тому, що Британія послала б їх мошну чухати?
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08.11.2022 21:37 Відповісти
Гонтарєва лекції читає неграмотним британцям )))
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08.11.2022 19:36 Відповісти
Саме так. Бо її співвітчизникі такі розумні, що КВНщиків та ларьочників без освіти у владу обрали.

Такі розумні, що постійно бідкаються, що на піввареника заробити не можуть.

А Гонтарева до дурних британців поїхала, у яких розумні українці гроші клянчать.
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08.11.2022 21:33 Відповісти
Варто тільки згадати, який курс долара був до неї і після, - тоді стає все зрозуміло.
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08.11.2022 22:29 Відповісти
А уж при Кучмі який був... А при СРСР так взагалі 1:1.
Нічого, що тоді у більшості ЗП були менше 50 долларів (а в мене аж 300 ).

Ну **** ж дебілам росказувати, що не курсом єдиним?

**** ж дебілам росказувати, що курс не може не срости, коли у казначействі миша повісилася, а золотовалютний резев у Ростов поїхав?

**** ж це все росказувати дебілам, які самі несли свої гроші шахраям, а потім звинувачували у цьому всіх навколо?

Де вас пролетаріїв-довбойобів досі розводять?
Це якийсь заповідник чи це генний експеримент вегетативного розмноження довбойобів?
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09.11.2022 02:01 Відповісти
А як тобі зараз курс, клоуне? Все норм тепер?
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09.11.2022 02:02 Відповісти
А тих, хто його призначив?
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08.11.2022 18:21 Відповісти
Неначасі...
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08.11.2022 18:22 Відповісти
Ну... Як завжди, наголовував "трохи" грошей і втік...
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08.11.2022 18:21 Відповісти
йому інкримінують старі гріхи на посаді голови "Укргазбанку"
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08.11.2022 18:35 Відповісти
А назначали на НБУ, как якобы кристально чистого.
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08.11.2022 19:02 Відповісти
Это вы значит не в курсах о кидках вкладчиков в ФиКусе и Терра-банке )))
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08.11.2022 21:40 Відповісти
но Шевченко инкриминируют именно Укргаз...не знал что он к ФиКусу каким то боком.
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08.11.2022 21:56 Відповісти
в фикусе, где он был одним из топов, была откатана схема с Майнл-банком, которую он провернул позже, будучи владельцем терра-банка. Этот аферист до сих пор мне денег должен. Впрочем, зелёному плебсу ***** на подобных аферистов, потому что им вообще нечего терять, и они до конца своей жизни будут уверены, что Гонтарева работала бухгалтером на Липецкой кондитерской фабрике.
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08.11.2022 22:26 Відповісти
ну меня от ФиКуса Бог отвел, чего не скажу о ФИ
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08.11.2022 22:51 Відповісти
НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшу🤣
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08.11.2022 18:21 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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08.11.2022 18:27 Відповісти
Питань до того, хто призначив цього чесногО челАвека, замість одного з найкращих банкірів Європи, Якова Смолія, немає?


1 год назад
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=28s Нацбанк України кричить "рятуйте!". Найсміливіші жертвують кар'єрами. Що далі?
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=W-nnJ8Ecpx4 Голова НБУ Кирило Шевченко і "Терра Банк": звідки взялися 40 мільйонів уо?

11 месяцев назад
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E&t=2s Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
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08.11.2022 18:28 Відповісти
до того питань нема. Є питання до виборців.
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08.11.2022 22:46 Відповісти
Бежит говно по трубам...Ничего не меняется,украл,випил,ОТДЫХ...
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08.11.2022 18:31 Відповісти
А Галабародька зараз ы шукати не треба! Гарна нагода
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08.11.2022 18:34 Відповісти
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08.11.2022 18:37 Відповісти
Кому потрібні ці показушні сценарії НАБУ І САП із розшуком,коли про місцезнаходження екс- банкіра Вам мабуть скажуть в ОПі, адже без ОПи ,і саме завгоспа єрмака, його б ніхто(для відмивання грошенят) , в крісло головного банкіра ніколи не посадив.
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08.11.2022 18:43 Відповісти
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08.11.2022 18:58 Відповісти
Дебілам Захід не указ. Дебілам піввареника указ.

Тобто дайте їм гроші і не примушуйте сраку підмивати.
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08.11.2022 21:39 Відповісти
Може заблукав? Підождіть ще маленько.
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08.11.2022 19:31 Відповісти
А хто там у нас керує НБУ зараз? Андрій Пишний. Може, вже час хапати його, поки він до Відня у відрядження не поїхав? Так би мовити, діяти на упередження.
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08.11.2022 19:54 Відповісти
"Што ви к мальчіку прісталі! Ну украл трі капєйкі, падумаєш!" (с) кіля_азірів
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08.11.2022 20:10 Відповісти
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09.11.2022 02:11 Відповісти
Поїхати, як за суддею Чаусом, в країну перебування та й привезти в Киів!!
То так Стефанчук-Зеленський його самі ховають від суду Українців!!?
Пороха скільки днів не пропускали, а цей Шевченко, просто і ненав'язливо виїхав !!
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08.11.2022 20:29 Відповісти
Найбільше обурює те, що я цей цирк не замовляв, проте все одно мушу дивитись... і ще й платити за це. ((((
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08.11.2022 20:34 Відповісти
А ви звернули увагу, що кудись зник боєць нафтогазового фронту - вітренко? Саме цей чувачок разом із Zeкомандою пограбував нафтогаз і зник. Ще раз, вітренко вкрав у держави 50 млрд і у правоохоронних органів до нього немає ніяких претензій!
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08.11.2022 21:50 Відповісти
1 Получил "доходное"место. 2 Воровал в турборежиме. 3 Поделился с главным схематозником страны. 4 Спокойно покинул страну(зеленым,зеленый коридор). 5 Обьявили в розыск. Что это, последний выпуск "лиги смеха" или "рассмеши народ"?
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08.11.2022 22:20 Відповісти
Він чел чужий для ОПи, зелені, ще півроку тому хотіли знімати. І він виріший як Чаус поїхати геть ще до підозри. До речі його старший товариш Кіля Азіров теж із Тули, там робив маркшейдером до переїзду в Дніпро. А в Газбанку саме Кіля довгий час харчувався. Менеджмент брав кредити, які не повертав, а грошики йшли Кілі. А Відень зраз штабквартира втікачів з України.
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09.11.2022 04:54 Відповісти
 
 