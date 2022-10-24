УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12167 відвідувачів онлайн
Новини
18 344 84
НАБУ (4983) Шевченко Кирило (224)

НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Шевченка

шевченко

Крім нього, в розшук оголошено ще двох працівників Укргазбанку - заступника голови правління Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повілдомляє НАБУ на сторінці у фейсбуці.

Як зазначається, НАБУ розшукує трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного з заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук (https://cutt.ly/aNr0xc5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка, якому САП повідомила про підозру

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
показати весь коментар
24.10.2022 13:13
+41
ну вот...дали сдрыснуть...а теперь "в розшук"... схема не меняется...
показати весь коментар
24.10.2022 13:14
+27
Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку» Кирила Шевченко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
показати весь коментар
24.10.2022 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
показати весь коментар
24.10.2022 13:13 Відповісти
За отставку этого коррупционера не голосовали партии "ес" и "батькивщина".
показати весь коментар
24.10.2022 13:25 Відповісти
Ну і що?
Справжня опозиція не голосує кадрові питання владної команди; ні про призначення, ні про зняття - хіба що про недовіру (а цього корупціонера не знімали по недовірі). Скрізь в світі в демократичних країнах в парламентах діє таке правило.
показати весь коментар
24.10.2022 13:54 Відповісти
Ігарьоха бреше як кацап) ти ідіот, Ігарь, чи прсто рускій?))) чому я в Америці пам'ятаю як призначали цього Шєвчєнка, а ти у Франції-ні?
показати весь коментар
24.10.2022 13:58 Відповісти
"Ведь я - умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил." (с)
показати весь коментар
24.10.2022 14:10 Відповісти
Одним словом: ПОЦ.
показати весь коментар
24.10.2022 14:24 Відповісти
кугут, що щойно вилупився із завданням знести яйко брехні.
показати весь коментар
24.10.2022 17:07 Відповісти
Одним словом: ПОЦ.
показати весь коментар
24.10.2022 23:27 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 23:24 Відповісти
"пропала собака..." 😂
показати весь коментар
24.10.2022 13:31 Відповісти
".....по імені пес" 😕
показати весь коментар
24.10.2022 13:32 Відповісти
нифигасе иное им дали коридор там еще двое подельников... эти ********** постанову приняли не забыли еще о запрете ставить таблички с курсом валютв обменниках а сами да дуде ******* бьюджет это один эпизод 200 млн а по слухам там их десятки и еще боятся проверить хранилища НБУ с золотом как бы какв Сериала Слуга народа окрашщенные под золото кирпичи не выявились вместо слитков золота вчера Премьер уже заныл что зарплат и пенсий не ждите если нам не дадут субвеции Европа и США..докерувалыся кому война... а кому время разбегается с баблом в разные стороны...
показати весь коментар
24.10.2022 13:45 Відповісти
відстав я від життя, уже й не знаю хто там свій в дупу прокурВави , але: завдання №1, знайти дюже фізично виснаженого, обрізаного Шевченка;
№2 довести, що винен Порошенко-Вальцман...
Якщо пункт №2 виконано, то про №1 - забути.
показати весь коментар
24.10.2022 20:37 Відповісти
где? в тро.. княжества Монако.
показати весь коментар
24.10.2022 13:14 Відповісти
ну вот...дали сдрыснуть...а теперь "в розшук"... схема не меняется...
показати весь коментар
24.10.2022 13:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1584277510648233985 )
показати весь коментар
24.10.2022 13:41 Відповісти
я в шоке!!! какой молодчинка!!! соображалка....куда там срусне )))))) паскудной..

https://youtu.be/CtZmgRgk7P8

У Херсоні кацап вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв )))
показати весь коментар
24.10.2022 13:48 Відповісти
І що, таки втік!? Ай-яй-яй, то це не договорняк - це недогледіли. Але тікав точно не від справи, тікав від мобілізації
показати весь коментар
24.10.2022 20:42 Відповісти
можливо в когось є інфа, яка мразь назначала цих трьох на посаду голови нацбанку шевченка.
показати весь коментар
24.10.2022 13:15 Відповісти
Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку» Кирила Шевченко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
показати весь коментар
24.10.2022 13:21 Відповісти
Конституція України

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

Прізвище та назву фракції писати?
показати весь коментар
24.10.2022 13:45 Відповісти
садіть тих,що зараз керують,бо знову будете шукати.
показати весь коментар
24.10.2022 13:17 Відповісти
Аха ха ха....ничего не меняется . Ну ну ищите...
показати весь коментар
24.10.2022 13:21 Відповісти
Що там його шукати? Людина стала на службу. До батальону "Монако"...
показати весь коментар
24.10.2022 13:22 Відповісти
сидять десь в країнах які їх ніколи не видадуть з награбованим і насолоджуються життям... і таке у нас повсюди... не дивно,що у нас навіть армію забезпечити зимовим одягом не можуть,так як всі бабки увесь час незалежності розкрадали усі хто хотів і не хотів, ще дуже дивно.що з таким відношенням нам вдається зараз протистояти русні
показати весь коментар
24.10.2022 13:22 Відповісти
Круть.Гонтарєва "крала-крала" а в розшук шевченка оголосили.Гонтарєва-бяка,а зелений шевченко-лапочка.
показати весь коментар
24.10.2022 13:24 Відповісти
Спочатку відпустять, а потім подають в розшук, і так всіх небожителів.
показати весь коментар
24.10.2022 13:26 Відповісти
це гра в кальмара така, дають два тижні фори (не безкоштовно), а потім "конфісковують" те, що не зміг вивезти із натяком на поділись порішаю.
показати весь коментар
24.10.2022 17:13 Відповісти
А Денис Чернышов - это не тот ли типчик, что в Минюсте курировал тюремную службу? Говорят, что неплохо нажился на поставках продуктов для тюрем.
показати весь коментар
24.10.2022 13:28 Відповісти
у нас наживались все в стране, от завхоза какого то государственного предприятия до президента,если человек попадал на какое то более мение значимое место работы в государственную службу или предприятие то это было делом чести воровать деньги в страны,и все кругом все знали,закрывали глаза,потому что понимали что еслс бы им так же повезло и они попали на такое сладкое место,то делали то же самое, ивесь ужас в том что это у нас стало номрой, теперь же пожинаем плоды, платим за это жизнями наших граждан и стертыми с лица земли городами и селами
показати весь коментар
24.10.2022 13:33 Відповісти
не розумію тільки, чому всі дієслова в минулому часі написані, а зараз - вже НЕ ТАК??!!??!! 😳😳
показати весь коментар
24.10.2022 13:39 Відповісти
Це саме він. Працював я в укргазі при ньому. Так що інфа 146%
показати весь коментар
24.10.2022 14:42 Відповісти
А не можна прямо зараз затримати і посадити усіх директорів Нацбанку, Нафтогазу, Укрзализниці, Енергоатому, Укравтодору, а також судей, ОАСК, Верховного суду і Конституційного суду?
Вони по-любе щось ******** або хабаря брали.
А то спочатку дають вийхати, а потім оголошують в розшук!
Куйня якась....
показати весь коментар
24.10.2022 13:29 Відповісти
Какие дебилы,для народа -вынесли подозрение,а ему дали время свалить.Супер влада.
показати весь коментар
24.10.2022 13:29 Відповісти
Який нарід, така і влада 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
24.10.2022 13:32 Відповісти
А хто пропустив цього дядька за кордон? Чоловікам же виїзд заборонений
показати весь коментар
24.10.2022 13:29 Відповісти
Прикордонник пропустив за котлету з доллярчиків, так зрозуміло
показати весь коментар
24.10.2022 13:33 Відповісти
по перше не всім заборонений,по друге можна купити собі липову довідку про непридатність,цей бізнес під час війни розквітнув як ніколи,бабки там крутяться шалені,по третє на кордоні також хватає коррупціонерів котрі чи по знайомоству чи то за гроші могли таких ось пропустити
показати весь коментар
24.10.2022 13:35 Відповісти
а звідки у вас інфа, що він чоловік? Чи, що виїжджав як чоловік?
показати весь коментар
24.10.2022 17:15 Відповісти
Он больной инвалид,с 8 несовершеннолетними детьми-инвалидами, является опекуном пятерых взрослых инвалидов-у него и 15 необходимых справок есть! А если мало-еще купит. В Украине богатые люди всегда были неподсудными
показати весь коментар
24.10.2022 19:42 Відповісти
Шукати будуть довго та упорно, але...
все одно не знайдуть 😂
показати весь коментар
24.10.2022 13:34 Відповісти
Та он с шапкокрадом в домино лупит, ржёт на пару с тем негодяем! Или с бойким- бойко в Вене кофе по венски сербает, ушел поезд в сто первый раз баблом нашим набитый в офшорчик!
показати весь коментар
24.10.2022 13:36 Відповісти
Шевченко Вавине протяже, а з клоуна як з гусака вода. Зебіли, кого ви обрали?
показати весь коментар
24.10.2022 13:38 Відповісти
По версии самого разыскиваемого - он на лечении за рубежом.
Правда, где тот рубеж не известно....
показати весь коментар
24.10.2022 13:41 Відповісти
подивіться на його шнобиль та вгадайте з трьох разів, паспорт котрої країни, що не видає злочинців, у нього є?
показати весь коментар
24.10.2022 17:18 Відповісти
Напевно шо грузін… та він вже давно з едіком ставіцьким та дімочкоютабачником в Хайфи на узбережжі у відкритому ресторані під вечірній теплий бриз з боку моря п'є віскарік та розповідає як він ловко українських гоїв на бабки взував
показати весь коментар
24.10.2022 17:30 Відповісти
Україна не переможна... 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.10.2022 13:41 Відповісти
Піаніст ставив очільника НБУ перевірену особу. Перевірену криміналітетом.
Слава НАБУ!
показати весь коментар
24.10.2022 13:48 Відповісти
ніхто цього брехливого зебіла за брехню не забанить?
показати весь коментар
24.10.2022 13:59 Відповісти
Де вас, дурнів, Подоляк набирає!? Що ти верзеш, рагуль!? Декілька років пройшло тільки і всі пам'ятають і «палала сосна палала», і як Гонтарєву вигнали із країни, і про «вкрадені» нею гроші! Ви там всі такі тупорилі!
показати весь коментар
24.10.2022 14:02 Відповісти
Вангую -- наступні будуть "шукати" сьогоднішніх. І так до безкінечності...
показати весь коментар
24.10.2022 13:56 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 14:17 Відповісти
А хто ж його призначив? Напевно, поганий-препоганий Порошенко?
показати весь коментар
24.10.2022 13:57 Відповісти
Негайно вручити Порошенку підозру.Зелупа схвалить.
показати весь коментар
24.10.2022 14:22 Відповісти
У хорошего пороха своя гонтарева есть….так шо нема чего …
показати весь коментар
24.10.2022 17:24 Відповісти
Якщо він і втік в Європу або на колективний «захід»-партнери його швидко і насильно для української влади повернуть в Україну. Щось мені підскакує, що в Росію цей патц не втік.
показати весь коментар
24.10.2022 14:00 Відповісти
Не факт.Може засумував за бярьозками.
<<Кири́ло Євге́нович Шевче́нко (нар. 25 жовтня 1972, Тула, РСФСР, СРСР).>>
показати весь коментар
24.10.2022 14:32 Відповісти
Прошу на біс для шевченка - горіла хота, всі виконавці як і були - жирні морди з окопів Польщі, та хор.
показати весь коментар
24.10.2022 14:04 Відповісти
Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E

https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Кто не посмотрел расследование Демсокиры по Укргазбанку, я коротенько напишу буквами.
И сразу к сути - сегодня Национальным банком Украины, центральным банком страны, который:
- обеспечивает стабильность гривни,
- контролирует эмиссию,
- управляет госдолгом,
- заведует золотовалютными резервами страны и тыды и тыпы,
руководит Кирилл Шевченко.
Чувачок, который совершенно тупыми схемами ****** сотни миллионов гривен из каждого банка, куда его заносила нелёгкая судьба.
Чувачок, который скупал оптом генпрокуратуру за крышевание этих схем и за то, чтоб его имя не всплывало в расследованиях.
Чувачок, который теперь мутит те же и другие схемы, но у же на уровне НБУ.
...
показати весь коментар
24.10.2022 14:04 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
показати весь коментар
24.10.2022 14:11 Відповісти
Укргазбанк до речі , входить в групу системно важливих банків .Так щo цей чувак Шевчеко на мілині не ловить.
показати весь коментар
24.10.2022 18:06 Відповісти
Яке ж гарне обличчя. Та любить Україньскі колори. А в очах все теж - хочу ще більше.
показати весь коментар
24.10.2022 14:30 Відповісти
"ну прічьом тут зЄлєнскій"?
показати весь коментар
24.10.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 17:20 Відповісти
Я давно говорил, что славных сынов Сиона к государственным деньгам допускать нельзя. Они же мимо грошей пройти не могут, не хватает у них на это силы воли, для них государственные деньги (по их разумению значит НИЧЬИ) - это своеобразный магнит, тянет их к себе аж Гай шумит. Главное сколько подобных примеров в новейшей истории Украины уже было - а всеравно властьимущие ничему не учатся и продолжают пускать «волков в загон с овечками» типа «волки их охранять будут». Как же охраняю, они потом на эти бабки на побережьи Хайфы виллы строят и на яхтах катаются. А вы продолжайте посасывать свои пенсии в 2 тыс. гривен
показати весь коментар
24.10.2022 15:21 Відповісти
Очі (73%) бачили, що вибирали, їжте, хоч повилазьте! Низькій їм всім уклін
показати весь коментар
24.10.2022 15:44 Відповісти
Ну дуже інтересно аж весело, майже як в 95 кварталі. Шось на кшталт дитячої гри ... Тільки "хороводить" НАБУ, а ховається НБУ ... Гонтареву і прочу "єлітну" комарілью вже найшли, заарештували ?! Тільки не треба говорити що такі у нас закони ... Закони у нас приймають ті і під себе, що достеменно знають - з часом їх будуть шукати і, певно ж ..., хрен найдуть! )). Така у нас, на жаль, проза нашого паскудного битія )))
показати весь коментар
24.10.2022 15:50 Відповісти
А не следует ли наказывать и того, кто назначил Шевченко на должность в 2020? Во время войны это невозможно, но вот после завершения "наш дорогой" и за это должен бы ответить!
показати весь коментар
24.10.2022 15:56 Відповісти
"зелений гаманець" разом з касою ,зробив тапочки з України по команді"зе лідора"
показати весь коментар
24.10.2022 15:58 Відповісти
Ну ось так тут все і робиться. За мовчазної згоди тупого народу. То йому заважав путін щось з корупціонерами зробити, потім ковід, а тепер війна. І кожного разу вони роблять страшний вираз обличчя і обіцяють колись там розібратися з щахраями. Не зараз - ні. Після того, як епідемія закінчиться, путін здохне або перемогу у війні отримаємо. Бо зараз якось не на часі...
показати весь коментар
24.10.2022 16:02 Відповісти
--- Що за кіпіш ?! Відлучився паря трішки: навідався. до найкращої банкірші в світі Гонтарівни /як стверджував Петя Порох/ у Лондон по обміну досвідом...поруч з нею хатиночку таку ж прикупити...Адже самі знаєте : гроші дуже ******* тишу...
показати весь коментар
24.10.2022 17:24 Відповісти
Та нічого і не може змінитись - риги рулять! Зелене чмо 2000-2004 році " состояло" в " молодих регіонах".
показати весь коментар
24.10.2022 18:10 Відповісти
по морді видно
показати весь коментар
25.10.2022 00:09 Відповісти
Але НАБУ, шо вы взялись на эту, по сравнению с Беней КАЛ.омойским мелкую шушеру? Какие-то несчасные 200 млн гривень, если КАЛомойский украл 5.5 миллиарда баксов. Шо, буба крышует Беню КАЛ.омойского?
показати весь коментар
24.10.2022 18:14 Відповісти
Це означає одне : шоблооманськихкнурів іменібєнікаламоя вирішило стригти по новій , ще раз а може й не раз.....поведінка гопників : заплатив раз - будеш платити завжди самий жирний злодій всесвітнього гатунку не тільки не покараний а ще й далі виграє суди у країни "Україна"....просто світ не встигає надавати допомогу цьому волохатому салові...він вже почав наперед висуджувати..
показати весь коментар
24.10.2022 18:18 Відповісти
очередное пополнение в батальоне монако... думаю шо це падло побіжить через молдавський кордон, або через ужгород ... там самі чесні митники та прикордонники )))))
показати весь коментар
24.10.2022 20:16 Відповісти
і не кажи, тільки дабл Альоша, що зазнав тортур паляницею від западенських митників, може впевнено стверджувати: обрізаний Шевченко, народжений в ерефії, тікав через Ужгород в Молдові.
показати весь коментар
24.10.2022 20:29 Відповісти
Шевченка в тюрму за те що відмовився гривню друкувати як купони, в Зе владі і не таке буває.
показати весь коментар
24.10.2022 20:51 Відповісти
Вони 3 роки поспіль гривну друкують. Тільки в 2020 та 2021 роказ завезена валюта в країну моряками та заробітчанами рятувала становище.
показати весь коментар
25.10.2022 07:24 Відповісти
Вовочка то знає де він ховається
показати весь коментар
25.10.2022 00:08 Відповісти
Потрібно безумну спитати куди "малчик побег"?
показати весь коментар
25.10.2022 00:13 Відповісти
вони крадуть і зраджують
відкуповуються і їм дають втікти
ніхто не несе відповідальність
тому приходять інши і знову крадуть і знову зраджують і знову не несуть ніякої відповідальності
і це робиться із вашої власної кішені
вам це подобається?
------
Україна ніколи не впорається із корупцією. власними силами. потрібна допомога всього світу як у війні проти кацапів. це буде наступний крок ..
показати весь коментар
25.10.2022 05:56 Відповісти
 
 