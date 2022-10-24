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НАБУ (4183) Шевченко Кирилл (69)

НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

шевченко

Кроме него, в розыск объявлены еще два работника Укргазбанка - заместитель главы правления Денис Чернышев и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елена Хмеленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ на странице в фейсбуке.

Как отмечается, НАБУ разыскивает трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн.

Речь идет об экс-главе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.

О подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск (https://cutt.ly/aNr0xc5).

Читайте: Рада уволила главу Нацбанка Шевченко, которому САП сообщила о подозрении
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Топ комментарии
+46
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
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24.10.2022 13:13
+41
ну вот...дали сдрыснуть...а теперь "в розшук"... схема не меняется...
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24.10.2022 13:14
+27
Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку» Кирила Шевченко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
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24.10.2022 13:21
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Правила форума Совет форумчан
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
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24.10.2022 13:13 Ответить
За отставку этого коррупционера не голосовали партии "ес" и "батькивщина".
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24.10.2022 13:25 Ответить
Ну і що?
Справжня опозиція не голосує кадрові питання владної команди; ні про призначення, ні про зняття - хіба що про недовіру (а цього корупціонера не знімали по недовірі). Скрізь в світі в демократичних країнах в парламентах діє таке правило.
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24.10.2022 13:54 Ответить
Ігарьоха бреше як кацап) ти ідіот, Ігарь, чи прсто рускій?))) чому я в Америці пам'ятаю як призначали цього Шєвчєнка, а ти у Франції-ні?
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24.10.2022 13:58 Ответить
"Ведь я - умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил." (с)
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24.10.2022 14:10 Ответить
Одним словом: ПОЦ.
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24.10.2022 14:24 Ответить
кугут, що щойно вилупився із завданням знести яйко брехні.
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24.10.2022 17:07 Ответить
Одним словом: ПОЦ.
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24.10.2022 23:27 Ответить
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24.10.2022 23:24 Ответить
"пропала собака..." 😂
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24.10.2022 13:31 Ответить
".....по імені пес" 😕
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24.10.2022 13:32 Ответить
нифигасе иное им дали коридор там еще двое подельников... эти ********** постанову приняли не забыли еще о запрете ставить таблички с курсом валютв обменниках а сами да дуде ******* бьюджет это один эпизод 200 млн а по слухам там их десятки и еще боятся проверить хранилища НБУ с золотом как бы какв Сериала Слуга народа окрашщенные под золото кирпичи не выявились вместо слитков золота вчера Премьер уже заныл что зарплат и пенсий не ждите если нам не дадут субвеции Европа и США..докерувалыся кому война... а кому время разбегается с баблом в разные стороны...
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24.10.2022 13:45 Ответить
відстав я від життя, уже й не знаю хто там свій в дупу прокурВави , але: завдання №1, знайти дюже фізично виснаженого, обрізаного Шевченка;
№2 довести, що винен Порошенко-Вальцман...
Якщо пункт №2 виконано, то про №1 - забути.
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24.10.2022 20:37 Ответить
где? в тро.. княжества Монако.
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24.10.2022 13:14 Ответить
ну вот...дали сдрыснуть...а теперь "в розшук"... схема не меняется...
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24.10.2022 13:14 Ответить
https://twitter.com/i/status/1584277510648233985 )
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24.10.2022 13:41 Ответить
я в шоке!!! какой молодчинка!!! соображалка....куда там срусне )))))) паскудной..

https://youtu.be/CtZmgRgk7P8

У Херсоні кацап вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв )))
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24.10.2022 13:48 Ответить
І що, таки втік!? Ай-яй-яй, то це не договорняк - це недогледіли. Але тікав точно не від справи, тікав від мобілізації
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24.10.2022 20:42 Ответить
можливо в когось є інфа, яка мразь назначала цих трьох на посаду голови нацбанку шевченка.
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24.10.2022 13:15 Ответить
Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку» Кирила Шевченко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
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24.10.2022 13:21 Ответить
Конституція України

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

Прізвище та назву фракції писати?
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24.10.2022 13:45 Ответить
садіть тих,що зараз керують,бо знову будете шукати.
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24.10.2022 13:17 Ответить
Аха ха ха....ничего не меняется . Ну ну ищите...
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24.10.2022 13:21 Ответить
Що там його шукати? Людина стала на службу. До батальону "Монако"...
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24.10.2022 13:22 Ответить
сидять десь в країнах які їх ніколи не видадуть з награбованим і насолоджуються життям... і таке у нас повсюди... не дивно,що у нас навіть армію забезпечити зимовим одягом не можуть,так як всі бабки увесь час незалежності розкрадали усі хто хотів і не хотів, ще дуже дивно.що з таким відношенням нам вдається зараз протистояти русні
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24.10.2022 13:22 Ответить
Круть.Гонтарєва "крала-крала" а в розшук шевченка оголосили.Гонтарєва-бяка,а зелений шевченко-лапочка.
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24.10.2022 13:24 Ответить
Спочатку відпустять, а потім подають в розшук, і так всіх небожителів.
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24.10.2022 13:26 Ответить
це гра в кальмара така, дають два тижні фори (не безкоштовно), а потім "конфісковують" те, що не зміг вивезти із натяком на поділись порішаю.
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24.10.2022 17:13 Ответить
А Денис Чернышов - это не тот ли типчик, что в Минюсте курировал тюремную службу? Говорят, что неплохо нажился на поставках продуктов для тюрем.
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24.10.2022 13:28 Ответить
у нас наживались все в стране, от завхоза какого то государственного предприятия до президента,если человек попадал на какое то более мение значимое место работы в государственную службу или предприятие то это было делом чести воровать деньги в страны,и все кругом все знали,закрывали глаза,потому что понимали что еслс бы им так же повезло и они попали на такое сладкое место,то делали то же самое, ивесь ужас в том что это у нас стало номрой, теперь же пожинаем плоды, платим за это жизнями наших граждан и стертыми с лица земли городами и селами
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24.10.2022 13:33 Ответить
не розумію тільки, чому всі дієслова в минулому часі написані, а зараз - вже НЕ ТАК??!!??!! 😳😳
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24.10.2022 13:39 Ответить
Це саме він. Працював я в укргазі при ньому. Так що інфа 146%
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24.10.2022 14:42 Ответить
А не можна прямо зараз затримати і посадити усіх директорів Нацбанку, Нафтогазу, Укрзализниці, Енергоатому, Укравтодору, а також судей, ОАСК, Верховного суду і Конституційного суду?
Вони по-любе щось ******** або хабаря брали.
А то спочатку дають вийхати, а потім оголошують в розшук!
Куйня якась....
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24.10.2022 13:29 Ответить
Какие дебилы,для народа -вынесли подозрение,а ему дали время свалить.Супер влада.
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24.10.2022 13:29 Ответить
Який нарід, така і влада 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.10.2022 13:32 Ответить
А хто пропустив цього дядька за кордон? Чоловікам же виїзд заборонений
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24.10.2022 13:29 Ответить
Прикордонник пропустив за котлету з доллярчиків, так зрозуміло
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24.10.2022 13:33 Ответить
по перше не всім заборонений,по друге можна купити собі липову довідку про непридатність,цей бізнес під час війни розквітнув як ніколи,бабки там крутяться шалені,по третє на кордоні також хватає коррупціонерів котрі чи по знайомоству чи то за гроші могли таких ось пропустити
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24.10.2022 13:35 Ответить
а звідки у вас інфа, що він чоловік? Чи, що виїжджав як чоловік?
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24.10.2022 17:15 Ответить
Он больной инвалид,с 8 несовершеннолетними детьми-инвалидами, является опекуном пятерых взрослых инвалидов-у него и 15 необходимых справок есть! А если мало-еще купит. В Украине богатые люди всегда были неподсудными
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24.10.2022 19:42 Ответить
Шукати будуть довго та упорно, але...
все одно не знайдуть 😂
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24.10.2022 13:34 Ответить
Та он с шапкокрадом в домино лупит, ржёт на пару с тем негодяем! Или с бойким- бойко в Вене кофе по венски сербает, ушел поезд в сто первый раз баблом нашим набитый в офшорчик!
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24.10.2022 13:36 Ответить
Шевченко Вавине протяже, а з клоуна як з гусака вода. Зебіли, кого ви обрали?
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24.10.2022 13:38 Ответить
По версии самого разыскиваемого - он на лечении за рубежом.
Правда, где тот рубеж не известно....
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24.10.2022 13:41 Ответить
подивіться на його шнобиль та вгадайте з трьох разів, паспорт котрої країни, що не видає злочинців, у нього є?
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24.10.2022 17:18 Ответить
Напевно шо грузін… та він вже давно з едіком ставіцьким та дімочкоютабачником в Хайфи на узбережжі у відкритому ресторані під вечірній теплий бриз з боку моря п'є віскарік та розповідає як він ловко українських гоїв на бабки взував
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24.10.2022 17:30 Ответить
Україна не переможна... 🤣🤣🤣
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24.10.2022 13:41 Ответить
Піаніст ставив очільника НБУ перевірену особу. Перевірену криміналітетом.
Слава НАБУ!
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24.10.2022 13:48 Ответить
ніхто цього брехливого зебіла за брехню не забанить?
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24.10.2022 13:59 Ответить
Де вас, дурнів, Подоляк набирає!? Що ти верзеш, рагуль!? Декілька років пройшло тільки і всі пам'ятають і «палала сосна палала», і як Гонтарєву вигнали із країни, і про «вкрадені» нею гроші! Ви там всі такі тупорилі!
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24.10.2022 14:02 Ответить
Вангую -- наступні будуть "шукати" сьогоднішніх. І так до безкінечності...
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24.10.2022 13:56 Ответить
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24.10.2022 14:17 Ответить
А хто ж його призначив? Напевно, поганий-препоганий Порошенко?
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24.10.2022 13:57 Ответить
Негайно вручити Порошенку підозру.Зелупа схвалить.
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24.10.2022 14:22 Ответить
У хорошего пороха своя гонтарева есть….так шо нема чего …
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24.10.2022 17:24 Ответить
Якщо він і втік в Європу або на колективний «захід»-партнери його швидко і насильно для української влади повернуть в Україну. Щось мені підскакує, що в Росію цей патц не втік.
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24.10.2022 14:00 Ответить
Не факт.Може засумував за бярьозками.
<<Кири́ло Євге́нович Шевче́нко (нар. 25 жовтня 1972, Тула, РСФСР, СРСР).>>
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24.10.2022 14:32 Ответить
Прошу на біс для шевченка - горіла хота, всі виконавці як і були - жирні морди з окопів Польщі, та хор.
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24.10.2022 14:04 Ответить
Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E

https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Кто не посмотрел расследование Демсокиры по Укргазбанку, я коротенько напишу буквами.
И сразу к сути - сегодня Национальным банком Украины, центральным банком страны, который:
- обеспечивает стабильность гривни,
- контролирует эмиссию,
- управляет госдолгом,
- заведует золотовалютными резервами страны и тыды и тыпы,
руководит Кирилл Шевченко.
Чувачок, который совершенно тупыми схемами ****** сотни миллионов гривен из каждого банка, куда его заносила нелёгкая судьба.
Чувачок, который скупал оптом генпрокуратуру за крышевание этих схем и за то, чтоб его имя не всплывало в расследованиях.
Чувачок, который теперь мутит те же и другие схемы, но у же на уровне НБУ.
...
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24.10.2022 14:04 Ответить
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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24.10.2022 14:11 Ответить
Укргазбанк до речі , входить в групу системно важливих банків .Так щo цей чувак Шевчеко на мілині не ловить.
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24.10.2022 18:06 Ответить
Яке ж гарне обличчя. Та любить Україньскі колори. А в очах все теж - хочу ще більше.
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24.10.2022 14:30 Ответить
"ну прічьом тут зЄлєнскій"?
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24.10.2022 14:58 Ответить
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24.10.2022 17:20 Ответить
Я давно говорил, что славных сынов Сиона к государственным деньгам допускать нельзя. Они же мимо грошей пройти не могут, не хватает у них на это силы воли, для них государственные деньги (по их разумению значит НИЧЬИ) - это своеобразный магнит, тянет их к себе аж Гай шумит. Главное сколько подобных примеров в новейшей истории Украины уже было - а всеравно властьимущие ничему не учатся и продолжают пускать «волков в загон с овечками» типа «волки их охранять будут». Как же охраняю, они потом на эти бабки на побережьи Хайфы виллы строят и на яхтах катаются. А вы продолжайте посасывать свои пенсии в 2 тыс. гривен
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24.10.2022 15:21 Ответить
Очі (73%) бачили, що вибирали, їжте, хоч повилазьте! Низькій їм всім уклін
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24.10.2022 15:44 Ответить
Ну дуже інтересно аж весело, майже як в 95 кварталі. Шось на кшталт дитячої гри ... Тільки "хороводить" НАБУ, а ховається НБУ ... Гонтареву і прочу "єлітну" комарілью вже найшли, заарештували ?! Тільки не треба говорити що такі у нас закони ... Закони у нас приймають ті і під себе, що достеменно знають - з часом їх будуть шукати і, певно ж ..., хрен найдуть! )). Така у нас, на жаль, проза нашого паскудного битія )))
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24.10.2022 15:50 Ответить
А не следует ли наказывать и того, кто назначил Шевченко на должность в 2020? Во время войны это невозможно, но вот после завершения "наш дорогой" и за это должен бы ответить!
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24.10.2022 15:56 Ответить
"зелений гаманець" разом з касою ,зробив тапочки з України по команді"зе лідора"
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24.10.2022 15:58 Ответить
Ну ось так тут все і робиться. За мовчазної згоди тупого народу. То йому заважав путін щось з корупціонерами зробити, потім ковід, а тепер війна. І кожного разу вони роблять страшний вираз обличчя і обіцяють колись там розібратися з щахраями. Не зараз - ні. Після того, як епідемія закінчиться, путін здохне або перемогу у війні отримаємо. Бо зараз якось не на часі...
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24.10.2022 16:02 Ответить
--- Що за кіпіш ?! Відлучився паря трішки: навідався. до найкращої банкірші в світі Гонтарівни /як стверджував Петя Порох/ у Лондон по обміну досвідом...поруч з нею хатиночку таку ж прикупити...Адже самі знаєте : гроші дуже ******* тишу...
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24.10.2022 17:24 Ответить
Та нічого і не може змінитись - риги рулять! Зелене чмо 2000-2004 році " состояло" в " молодих регіонах".
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24.10.2022 18:10 Ответить
по морді видно
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25.10.2022 00:09 Ответить
Але НАБУ, шо вы взялись на эту, по сравнению с Беней КАЛ.омойским мелкую шушеру? Какие-то несчасные 200 млн гривень, если КАЛомойский украл 5.5 миллиарда баксов. Шо, буба крышует Беню КАЛ.омойского?
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24.10.2022 18:14 Ответить
Це означає одне : шоблооманськихкнурів іменібєнікаламоя вирішило стригти по новій , ще раз а може й не раз.....поведінка гопників : заплатив раз - будеш платити завжди самий жирний злодій всесвітнього гатунку не тільки не покараний а ще й далі виграє суди у країни "Україна"....просто світ не встигає надавати допомогу цьому волохатому салові...він вже почав наперед висуджувати..
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24.10.2022 18:18 Ответить
очередное пополнение в батальоне монако... думаю шо це падло побіжить через молдавський кордон, або через ужгород ... там самі чесні митники та прикордонники )))))
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24.10.2022 20:16 Ответить
і не кажи, тільки дабл Альоша, що зазнав тортур паляницею від западенських митників, може впевнено стверджувати: обрізаний Шевченко, народжений в ерефії, тікав через Ужгород в Молдові.
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24.10.2022 20:29 Ответить
Шевченка в тюрму за те що відмовився гривню друкувати як купони, в Зе владі і не таке буває.
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24.10.2022 20:51 Ответить
Вони 3 роки поспіль гривну друкують. Тільки в 2020 та 2021 роказ завезена валюта в країну моряками та заробітчанами рятувала становище.
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25.10.2022 07:24 Ответить
Вовочка то знає де він ховається
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25.10.2022 00:08 Ответить
Потрібно безумну спитати куди "малчик побег"?
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25.10.2022 00:13 Ответить
вони крадуть і зраджують
відкуповуються і їм дають втікти
ніхто не несе відповідальність
тому приходять інши і знову крадуть і знову зраджують і знову не несуть ніякої відповідальності
і це робиться із вашої власної кішені
вам це подобається?
------
Україна ніколи не впорається із корупцією. власними силами. потрібна допомога всього світу як у війні проти кацапів. це буде наступний крок ..
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25.10.2022 05:56 Ответить
 
 