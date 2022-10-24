НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Кроме него, в розыск объявлены еще два работника Укргазбанка - заместитель главы правления Денис Чернышев и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елена Хмеленко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ на странице в фейсбуке.
Как отмечается, НАБУ разыскивает трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн.
Речь идет об экс-главе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.
О подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск (https://cutt.ly/aNr0xc5).
Пожалуйста, подождите...
Справжня опозиція не голосує кадрові питання владної команди; ні про призначення, ні про зняття - хіба що про недовіру (а цього корупціонера не знімали по недовірі). Скрізь в світі в демократичних країнах в парламентах діє таке правило.
№2 довести, що винен Порошенко-Вальцман...
Якщо пункт №2 виконано, то про №1 - забути.
https://youtu.be/CtZmgRgk7P8
У Херсоні кацап вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв )))
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
Прізвище та назву фракції писати?
Вони по-любе щось ******** або хабаря брали.
А то спочатку дають вийхати, а потім оголошують в розшук!
Куйня якась....
все одно не знайдуть 😂
Правда, где тот рубеж не известно....
Слава НАБУ!
<<Кири́ло Євге́нович Шевче́нко (нар. 25 жовтня 1972, Тула, РСФСР, СРСР).>>
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Кто не посмотрел расследование Демсокиры по Укргазбанку, я коротенько напишу буквами.
И сразу к сути - сегодня Национальным банком Украины, центральным банком страны, который:
- обеспечивает стабильность гривни,
- контролирует эмиссию,
- управляет госдолгом,
- заведует золотовалютными резервами страны и тыды и тыпы,
руководит Кирилл Шевченко.
Чувачок, который совершенно тупыми схемами ****** сотни миллионов гривен из каждого банка, куда его заносила нелёгкая судьба.
Чувачок, который скупал оптом генпрокуратуру за крышевание этих схем и за то, чтоб его имя не всплывало в расследованиях.
Чувачок, который теперь мутит те же и другие схемы, но у же на уровне НБУ.
...
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
"ну прічьом тут зЄлєнскій"?
відкуповуються і їм дають втікти
ніхто не несе відповідальність
тому приходять інши і знову крадуть і знову зраджують і знову не несуть ніякої відповідальності
і це робиться із вашої власної кішені
вам це подобається?
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Україна ніколи не впорається із корупцією. власними силами. потрібна допомога всього світу як у війні проти кацапів. це буде наступний крок ..