НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Кроме него, в розыск объявлены еще два работника Укргазбанка - заместитель главы правления Денис Чернышев и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елена Хмеленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ на странице в фейсбуке.

Как отмечается, НАБУ разыскивает трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн.

Речь идет об экс-главе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.

О подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск (https://cutt.ly/aNr0xc5).

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