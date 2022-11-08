НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в международный розыск, поскольку 28 октября он не пришел на допрос.

О международном розыске Шевченко стало известно на заседании Высшего антикоррупционного суда, на котором подозреваемому заочно выбирают меру пресечения.

Как сообщил прокурор САП, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, однако в Украину он не вернулся. Экс-глава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск: сначала до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября. 4 октября Шевченко заявил через пост в фейсбуке, чото уходит с должности якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.

По словам адвоката, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье.

Интересно, что в посте от 6 октября Шевченко уже заявлял о своем пребывании на лечении. Хотя на заседании адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября. При этом в заключении не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.

САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации. Также прокурор сообщил, что Шевченко отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты, хотя о подозрении ему точно известно, о чем он сам пишет на фейсбуке.

Адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственный судья расценил такие действия подозреваемого как злоупотребление правом.

28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.

Адвокат же настаивал, что обвинению известен австрийский адрес Шевченко, и поэтому он ходатайствовал о вызове подзащитного через процедуру международно-правовой помощи. Суд в вызове отказал, так как процедура избрания заочной меры пресечения не предусматривает участия подозреваемого, а защита не предоставила доказательств невозможности прибытия Шевченко в заседание по уважительным причинам.

После этого адвокат заявил отвод следователю, в удовлетворении которого впоследствии отказали.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен.