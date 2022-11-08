РУС
НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК

шевченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в международный розыск, поскольку 28 октября он не пришел на допрос.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор. НЕТ.

О международном розыске Шевченко стало известно на заседании Высшего антикоррупционного суда, на котором подозреваемому заочно выбирают меру пресечения.

Как сообщил прокурор САП, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, однако в Украину он не вернулся. Экс-глава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск: сначала до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября. 4 октября Шевченко заявил через пост в фейсбуке, чото уходит с должности якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.

По словам адвоката, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье.

Интересно, что в посте от 6 октября Шевченко уже заявлял о своем пребывании на лечении. Хотя на заседании адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября. При этом в заключении не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.

САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации. Также прокурор сообщил, что Шевченко отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты, хотя о подозрении ему точно известно, о чем он сам пишет на фейсбуке.

Адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственный судья расценил такие действия подозреваемого как злоупотребление правом.

28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.

Адвокат же настаивал, что обвинению известен австрийский адрес Шевченко, и поэтому он ходатайствовал о вызове подзащитного через процедуру международно-правовой помощи. Суд в вызове отказал, так как процедура избрания заочной меры пресечения не предусматривает участия подозреваемого, а защита не предоставила доказательств невозможности прибытия Шевченко в заседание по уважительным причинам.

После этого адвокат заявил отвод следователю, в удовлетворении которого впоследствии отказали.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Автор: 

НАБУ (4540) розыск (845) САП (2295) Шевченко Кирилл (69) Центр противодействия коррупции (269)
+28
Ну так потрібно ОП штурмувати. А там арєстовіч з гранатометом)))
показать весь комментарий
08.11.2022 17:59 Ответить
+24
Питання тільки одне: чому не притягнуто до відповідальності тих, хто дав йому можливість втекти?
показать весь комментарий
08.11.2022 17:55 Ответить
+24
Ага. Сначала ушлый еврейчик наворовался от души...потом поделился с дерьмаком..потом под "крышей" того же дерьмака и татарова спетлял из Украины..а потом уже дерьмак махнул рукой. Объявляйте мол,куда хотите. Хрен вы его достанете. Тем более он гражданин Израиля. *****,и это во время войны происходит. Жесть.🤦
показать весь комментарий
08.11.2022 17:58 Ответить
попобуйте поискать в Сербии. Зеленое говно сначала туда бежит.
показать весь комментарий
08.11.2022 17:54 Ответить
В статті написано що «За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні»
показать весь комментарий
08.11.2022 18:37 Ответить
у дмитривасилича гостит.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:35 Ответить
Кірілл Шевченко народився у м.Тула(РФ).
показать весь комментарий
08.11.2022 18:48 Ответить
Вангую, он в Тулу не поедет...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:35 Ответить
ему сразу паспорт выпишут, как родившемуся на рф, тем более с баблом.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:42 Ответить
Чекайте, вже ж було, що повторно? Для кого оця срань..Ви його звільнили за тиждень до цих об"яв, ну 200 лямів тю-тю, то що може ***** и САП не знали.???Шо ви чешете? ...в розшук
показать весь комментарий
08.11.2022 17:54 Ответить
НАБУ і САП звільняє голову НБУ? Що ви чешете?
показать весь комментарий
08.11.2022 21:05 Ответить
Так нє, главно - "па састаянию здаровья" уволился і.....прювет
показать весь комментарий
08.11.2022 18:48 Ответить
Відповідь буде дано відразу після відповіді про відповідальність тих, хто дав можливість втекти генералу СБУ Наумову.
Тобто, не на часі…
показать весь комментарий
08.11.2022 19:08 Ответить
як була срань на самих верхах у владі та так і залишилась а тепер зусиллями ОП на чолі з Дєрмаком ще й посилюється. невже хтось сподівається на перемогу з цим кодлом? перемога можлива лишень без цього кодла, вони не то що не здатні країну перевести у реальний військовий стан вони і не збираються цього робити, де була б країна попри героїчну боротьбу ЗСУ на фронтах якби не Америка, Англія, Поьща, країни Прибалтики та інші? відповідь на це питання знають усі складається враження що там у верхах не можуть діждатися поки допомога перестане надходити.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:04 Ответить
Він виїхав ще до того, як став підозрюваним у справі. Знав, що є розслідування і, мабуть, відчував, що йому готується підозра. Діяв на випередження.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:10 Ответить
це в нас тільки таке може бути- звільняють-дають можливість втікти- оголошують в розшук!пи--цець шановне панство!
показать весь комментарий
08.11.2022 17:56 Ответить
Ага. Сначала ушлый еврейчик наворовался от души...потом поделился с дерьмаком..потом под "крышей" того же дерьмака и татарова спетлял из Украины..а потом уже дерьмак махнул рукой. Объявляйте мол,куда хотите. Хрен вы его достанете. Тем более он гражданин Израиля. *****,и это во время войны происходит. Жесть.🤦
показать весь комментарий
08.11.2022 17:58 Ответить
откуда инфа про израильское гражданство?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:32 Ответить
Воно на його пиці проштамповане.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:07 Ответить
Апєрєділі)))
показать весь комментарий
08.11.2022 19:18 Ответить
Вже відповіли.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:19 Ответить
Ти диви! Дивина - та й годі! Шевченко виїхав саме вчасно! Та ще й відрядження на день взяв! Рівно за день до оголошення підозри! Ех, "здав" би Шевченко мені ту "ворожку", яка йому так гарно на картах погадала!
показать весь комментарий
08.11.2022 17:58 Ответить
Кадрова політика ЗЄбанди у всій красі доведена до абсурду:

Нова керівниця Довженко-Центру не змогла назвати жодного фільму Олександра Довженка
показать весь комментарий
08.11.2022 18:04 Ответить
Шєфчєнка-95
показать весь комментарий
08.11.2022 18:08 Ответить
Це та що кінолог за фахом
показать весь комментарий
08.11.2022 20:27 Ответить
"Что происходит, то уже происходило, и что будет, то уже было" (Біблія, Еклезіаст 3:15)
Україна не виняток. Усі роки незалежності.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:06 Ответить
***, що не депутат -то має ще якесь громадянство! Може вже пора врегулювати таку дурню! Не може депутат бути ще й під "чужим" громадянством! Крапка!!!
показать весь комментарий
08.11.2022 18:11 Ответить
По конституции так и есть, тот у кого есть гражданство другой страны не может быть допущен до выборов ни в ВР, ни в президенты
показать весь комментарий
08.11.2022 18:55 Ответить
депутат не может, а пол населения страны могут
показать весь комментарий
08.11.2022 19:46 Ответить
По ходу, у адвокатов Фирташа появился очередной клиент с баблом !
показать весь комментарий
08.11.2022 18:12 Ответить
А як він при такій чесній владі зміг виїхати десь за кордон? Чи переховується в когось на дачі? А можливо в бункері, це ж при ньому виливали чи штампували з цвітного металу зображення Зе і матюкливого "героя"- свого парня в доску?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:13 Ответить
Фірташа США вже 20 р. з Австріі виимають . Може Украіні вдасться .
показать весь комментарий
08.11.2022 18:13 Ответить
Треба шукати щурів в НАБУ та САП бо він дуже заздалегідь був поінформований, інакше сидів би у теплому та грошовитому кріслі до останнього.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:15 Ответить
щурів шукати - спочатку в генпрокуратурі. Там найжирніші.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:18 Ответить
Ага щури будуть шукати щурів.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:33 Ответить
Розслідування по справі було відкрито давно. Може сам відчув, що за нового прокурора САП йому буде висунута підозра і діяв на випередження.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:16 Ответить
а його зелені уроди в парламенті знімали з посади "за власною заявою", а не за недовірою...
показать весь комментарий
08.11.2022 18:17 Ответить
Готов поспорить на свою пенсию,что будет он безбедно жить до конца своих дней в Лондоне(рядом с Гонтаревой) или где-нибудь ещё!
показать весь комментарий
08.11.2022 18:20 Ответить
Нагадай, хто, коли і за що Гонтареву у міжнародний розшук оголошував?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:23 Ответить
по твоєму в Лондоні тільки оголошенні в розшук живуть?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:34 Ответить
То може з Джонсоном Шевченка порівняємо?
показать весь комментарий
08.11.2022 21:35 Ответить
А хіба вона з'являлась на допити?
показать весь комментарий
08.11.2022 19:35 Ответить
За фейковими справами від ЗЄ та його ДБР? То чому б їм було не оголосити Гонтареву у розшук?

Може тому, що всі справи проти неї - липа?
Може тому, що Британія послала б їх мошну чухати?
показать весь комментарий
08.11.2022 21:37 Ответить
Гонтарєва лекції читає неграмотним британцям )))
показать весь комментарий
08.11.2022 19:36 Ответить
Саме так. Бо її співвітчизникі такі розумні, що КВНщиків та ларьочників без освіти у владу обрали.

Такі розумні, що постійно бідкаються, що на піввареника заробити не можуть.

А Гонтарева до дурних британців поїхала, у яких розумні українці гроші клянчать.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:33 Ответить
Варто тільки згадати, який курс долара був до неї і після, - тоді стає все зрозуміло.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:29 Ответить
А уж при Кучмі який був... А при СРСР так взагалі 1:1.
Нічого, що тоді у більшості ЗП були менше 50 долларів (а в мене аж 300 ).

Ну **** ж дебілам росказувати, що не курсом єдиним?

**** ж дебілам росказувати, що курс не може не срости, коли у казначействі миша повісилася, а золотовалютний резев у Ростов поїхав?

**** ж це все росказувати дебілам, які самі несли свої гроші шахраям, а потім звинувачували у цьому всіх навколо?

Де вас пролетаріїв-довбойобів досі розводять?
Це якийсь заповідник чи це генний експеримент вегетативного розмноження довбойобів?
показать весь комментарий
09.11.2022 02:01 Ответить
А як тобі зараз курс, клоуне? Все норм тепер?
показать весь комментарий
09.11.2022 02:02 Ответить
А тих, хто його призначив?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:21 Ответить
Неначасі...
показать весь комментарий
08.11.2022 18:22 Ответить
Ну... Як завжди, наголовував "трохи" грошей і втік...
показать весь комментарий
08.11.2022 18:21 Ответить
йому інкримінують старі гріхи на посаді голови "Укргазбанку"
показать весь комментарий
08.11.2022 18:35 Ответить
А назначали на НБУ, как якобы кристально чистого.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:02 Ответить
Это вы значит не в курсах о кидках вкладчиков в ФиКусе и Терра-банке )))
показать весь комментарий
08.11.2022 21:40 Ответить
но Шевченко инкриминируют именно Укргаз...не знал что он к ФиКусу каким то боком.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:56 Ответить
в фикусе, где он был одним из топов, была откатана схема с Майнл-банком, которую он провернул позже, будучи владельцем терра-банка. Этот аферист до сих пор мне денег должен. Впрочем, зелёному плебсу ***** на подобных аферистов, потому что им вообще нечего терять, и они до конца своей жизни будут уверены, что Гонтарева работала бухгалтером на Липецкой кондитерской фабрике.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:26 Ответить
ну меня от ФиКуса Бог отвел, чего не скажу о ФИ
показать весь комментарий
08.11.2022 22:51 Ответить
НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшу🤣
показать весь комментарий
08.11.2022 18:21 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:27 Ответить
Питань до того, хто призначив цього чесногО челАвека, замість одного з найкращих банкірів Європи, Якова Смолія, немає?


1 год назад
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=28s Нацбанк України кричить "рятуйте!". Найсміливіші жертвують кар'єрами. Що далі?
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=W-nnJ8Ecpx4 Голова НБУ Кирило Шевченко і "Терра Банк": звідки взялися 40 мільйонів уо?

11 месяцев назад
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E&t=2s Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
показать весь комментарий
08.11.2022 18:28 Ответить
до того питань нема. Є питання до виборців.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:46 Ответить
Бежит говно по трубам...Ничего не меняется,украл,випил,ОТДЫХ...
показать весь комментарий
08.11.2022 18:31 Ответить
А Галабародька зараз ы шукати не треба! Гарна нагода
показать весь комментарий
08.11.2022 18:34 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 18:37 Ответить
Кому потрібні ці показушні сценарії НАБУ І САП із розшуком,коли про місцезнаходження екс- банкіра Вам мабуть скажуть в ОПі, адже без ОПи ,і саме завгоспа єрмака, його б ніхто(для відмивання грошенят) , в крісло головного банкіра ніколи не посадив.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:43 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 18:58 Ответить
Дебілам Захід не указ. Дебілам піввареника указ.

Тобто дайте їм гроші і не примушуйте сраку підмивати.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:39 Ответить
Може заблукав? Підождіть ще маленько.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:31 Ответить
А хто там у нас керує НБУ зараз? Андрій Пишний. Може, вже час хапати його, поки він до Відня у відрядження не поїхав? Так би мовити, діяти на упередження.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:54 Ответить
"Што ви к мальчіку прісталі! Ну украл трі капєйкі, падумаєш!" (с) кіля_азірів
показать весь комментарий
08.11.2022 20:10 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 02:11 Ответить
Поїхати, як за суддею Чаусом, в країну перебування та й привезти в Киів!!
То так Стефанчук-Зеленський його самі ховають від суду Українців!!?
Пороха скільки днів не пропускали, а цей Шевченко, просто і ненав'язливо виїхав !!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:29 Ответить
Найбільше обурює те, що я цей цирк не замовляв, проте все одно мушу дивитись... і ще й платити за це. ((((
показать весь комментарий
08.11.2022 20:34 Ответить
А ви звернули увагу, що кудись зник боєць нафтогазового фронту - вітренко? Саме цей чувачок разом із Zeкомандою пограбував нафтогаз і зник. Ще раз, вітренко вкрав у держави 50 млрд і у правоохоронних органів до нього немає ніяких претензій!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:50 Ответить
1 Получил "доходное"место. 2 Воровал в турборежиме. 3 Поделился с главным схематозником страны. 4 Спокойно покинул страну(зеленым,зеленый коридор). 5 Обьявили в розыск. Что это, последний выпуск "лиги смеха" или "рассмеши народ"?
показать весь комментарий
08.11.2022 22:20 Ответить
Він чел чужий для ОПи, зелені, ще півроку тому хотіли знімати. І він виріший як Чаус поїхати геть ще до підозри. До речі його старший товариш Кіля Азіров теж із Тули, там робив маркшейдером до переїзду в Дніпро. А в Газбанку саме Кіля довгий час харчувався. Менеджмент брав кредити, які не повертав, а грошики йшли Кілі. А Відень зраз штабквартира втікачів з України.
показать весь комментарий
09.11.2022 04:54 Ответить
 
 