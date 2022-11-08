НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в международный розыск, поскольку 28 октября он не пришел на допрос.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор. НЕТ.
О международном розыске Шевченко стало известно на заседании Высшего антикоррупционного суда, на котором подозреваемому заочно выбирают меру пресечения.
Как сообщил прокурор САП, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, однако в Украину он не вернулся. Экс-глава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск: сначала до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября. 4 октября Шевченко заявил через пост в фейсбуке, чото уходит с должности якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.
По словам адвоката, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье.
Интересно, что в посте от 6 октября Шевченко уже заявлял о своем пребывании на лечении. Хотя на заседании адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября. При этом в заключении не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.
САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации. Также прокурор сообщил, что Шевченко отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты, хотя о подозрении ему точно известно, о чем он сам пишет на фейсбуке.
Адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственный судья расценил такие действия подозреваемого как злоупотребление правом.
28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.
Адвокат же настаивал, что обвинению известен австрийский адрес Шевченко, и поэтому он ходатайствовал о вызове подзащитного через процедуру международно-правовой помощи. Суд в вызове отказал, так как процедура избрания заочной меры пресечения не предусматривает участия подозреваемого, а защита не предоставила доказательств невозможности прибытия Шевченко в заседание по уважительным причинам.
После этого адвокат заявил отвод следователю, в удовлетворении которого впоследствии отказали.
Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен.
Тобто, не на часі…
Нова керівниця Довженко-Центру не змогла назвати жодного фільму Олександра Довженка
Україна не виняток. Усі роки незалежності.
Може тому, що всі справи проти неї - липа?
Може тому, що Британія послала б їх мошну чухати?
Такі розумні, що постійно бідкаються, що на піввареника заробити не можуть.
А Гонтарева до дурних британців поїхала, у яких розумні українці гроші клянчать.
Нічого, що тоді у більшості ЗП були менше 50 долларів (а в мене аж 300 ).
Ну **** ж дебілам росказувати, що не курсом єдиним?
**** ж дебілам росказувати, що курс не може не срости, коли у казначействі миша повісилася, а золотовалютний резев у Ростов поїхав?
**** ж це все росказувати дебілам, які самі несли свої гроші шахраям, а потім звинувачували у цьому всіх навколо?
Де вас пролетаріїв-довбойобів досі розводять?
Це якийсь заповідник чи це генний експеримент вегетативного розмноження довбойобів?
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=28s Нацбанк України кричить "рятуйте!". Найсміливіші жертвують кар'єрами. Що далі?
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=W-nnJ8Ecpx4 Голова НБУ Кирило Шевченко і "Терра Банк": звідки взялися 40 мільйонів уо?
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E&t=2s Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
Тобто дайте їм гроші і не примушуйте сраку підмивати.
То так Стефанчук-Зеленський його самі ховають від суду Українців!!?
Пороха скільки днів не пропускали, а цей Шевченко, просто і ненав'язливо виїхав !!