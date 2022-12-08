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Направлено в суд дело против Курченко, - САП

курченко

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг направил в суд обвинительный акт в отношении владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), входившей в преступную организацию, возглавляемую экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Имя обвиняемого не указано, однако собственником и главой наблюдательного совета группы ВЕТЭК является бизнесмен Сергей Курченко, против которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины на 10 лет введены персональные санкции.

"В ходе досудебного расследования следователи Генеральной прокуратуры, прокуроры САП и детективы НАБУ получили доказательства, свидетельствующие об организации указанным лицом ряда преступлений, в том числе завладения и последующей легализации имущества и более 12 млрд гривен средств ряда государственных предприятий, в частности, ОАО "Укрнафта", ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", ПАО "Аграрный фонд", Национального банка Украины и других банковских учреждений, среди которых ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк", ПАО АБ "Укргазбанк", - говорится в сообщении САП.

Действия владельца группы компаний ВЕТЭК квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

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До сентября 2020 года досудебное расследование в указанном производстве осуществляла Генеральная прокуратура Украины. В дальнейшем в соответствии с постановлением генерального прокурора проведение досудебного расследования поручено детективам НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4219) Курченко Сергей (485) САП (2063)


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Ух ты! Подарите ему сразу уголовный кодекс с автографами. Это же настоящий сын лейтенанта Шмидта.......
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08.12.2022 18:59 Ответить
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08.12.2022 18:59 Ответить
Корифан татарова і смірнова і по ланцюжку!
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08.12.2022 19:09 Ответить
И "раскрутился" при оранжевом. Вот так бывает. Кто-то привел к власти "руки которые не крали"...
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08.12.2022 20:02 Ответить
Одесский бизнесмен Борис Кауфман внес 129 миллионов гривен залога. Сумма залога была уплачена в тот же день в 14:30.

⚖️Напомним, Кауфмана с Грановским https://t.me/c/1450213869/33137 задержали 5 декабря по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников

Дети собирают деньги для ЗСУ... Какой-то сюр...
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08.12.2022 19:14 Ответить
Что же єто за такой малій золог, которій єтот жидяра -ворюга заплптил и глазом не моргнул!!!Ох уж єти хитрожопіе жиді-влорюги!!
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08.12.2022 19:21 Ответить
Его капитал оценивается в 200 млн. баксюков.
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08.12.2022 20:11 Ответить
Курченко втік в 2014...а хтось дорікає на правосуддя Нідерландів...
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08.12.2022 19:36 Ответить
 
 