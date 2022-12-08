Направлено в суд дело против Курченко, - САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг направил в суд обвинительный акт в отношении владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), входившей в преступную организацию, возглавляемую экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Имя обвиняемого не указано, однако собственником и главой наблюдательного совета группы ВЕТЭК является бизнесмен Сергей Курченко, против которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины на 10 лет введены персональные санкции.

"В ходе досудебного расследования следователи Генеральной прокуратуры, прокуроры САП и детективы НАБУ получили доказательства, свидетельствующие об организации указанным лицом ряда преступлений, в том числе завладения и последующей легализации имущества и более 12 млрд гривен средств ряда государственных предприятий, в частности, ОАО "Укрнафта", ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", ПАО "Аграрный фонд", Национального банка Украины и других банковских учреждений, среди которых ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк", ПАО АБ "Укргазбанк", - говорится в сообщении САП.

Действия владельца группы компаний ВЕТЭК квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Читайте также: Активы Януковича, Курченко и Дерипаски заблокированы, дальше будет иск об их конфискации, - Малюська

До сентября 2020 года досудебное расследование в указанном производстве осуществляла Генеральная прокуратура Украины. В дальнейшем в соответствии с постановлением генерального прокурора проведение досудебного расследования поручено детективам НАБУ.