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Новини
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Скеровано до суду справу проти Курченка, - САП

курченко

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної експрезидентом України Віктором Януковичем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Ім'я обвинуваченого не зазначено, проте власником та головою наглядової ради групи СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко, проти якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України на 10 років запроваджено персональні санкції.

"Під час досудового розслідування слідчі Генеральної прокуратури, прокурори САП та детективи НАБУ отримали докази, що свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 млрд грн коштів низки державних підприємств, зокрема ВАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ПАТ "Аграрний фонд", Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ "Реал Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", - йдеться в повідомленні САП.

Дії власника групи компаній СЄПЕК кваліфіковані за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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До вересня 2020 року досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювала Генеральна прокуратура України. У подальшому відповідно до постанови генерального прокурора проведення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5063) Курченко Сергій (424) САП (2212)


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Ух ты! Подарите ему сразу уголовный кодекс с автографами. Это же настоящий сын лейтенанта Шмидта.......
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08.12.2022 18:59 Відповісти
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08.12.2022 18:59 Відповісти
Корифан татарова і смірнова і по ланцюжку!
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08.12.2022 19:09 Відповісти
И "раскрутился" при оранжевом. Вот так бывает. Кто-то привел к власти "руки которые не крали"...
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08.12.2022 20:02 Відповісти
Одесский бизнесмен Борис Кауфман внес 129 миллионов гривен залога. Сумма залога была уплачена в тот же день в 14:30.

⚖️Напомним, Кауфмана с Грановским https://t.me/c/1450213869/33137 задержали 5 декабря по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников

Дети собирают деньги для ЗСУ... Какой-то сюр...
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08.12.2022 19:14 Відповісти
Что же єто за такой малій золог, которій єтот жидяра -ворюга заплптил и глазом не моргнул!!!Ох уж єти хитрожопіе жиді-влорюги!!
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08.12.2022 19:21 Відповісти
Его капитал оценивается в 200 млн. баксюков.
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08.12.2022 20:11 Відповісти
Курченко втік в 2014...а хтось дорікає на правосуддя Нідерландів...
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08.12.2022 19:36 Відповісти
 
 