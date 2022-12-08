Угрозы наступления россиян на Купянском направлении нет, но продолжаются бои, - Синегубов

На Харьковщине после масштабного контрнаступления ВСУ осенью изменилась линия фронта, самое тяжелое Купянское направление, однако угрозы наступления со стороны захватчиков пока нет.

Об этом сказал в эфире национального марафона "Единые новости" глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас линия фронта сместилась, и основное горячее направление сейчас Купянское. Там, напомню, под оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов. На Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Наши Вооруженные силы позиции удерживают. Никаких угроз возможного наступления мы не видим", - сказал Синегубов.

Однако в этом районе от постоянных вражеских обстрелов страдает местное население.

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"Город Купянск подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных системам класса С-300. Эти обстрелы постоянные. Так же населенные пункты Чугуевского района, в частности город Волчанск, на севере – населенные пункты Харьковского района. Опять же это связано с тем, что линия фронта на севере теперь проходит практически по границе", - отметил Синегубов.

В своем телеграм-канале он добавил, что после успешного контрнаступления ВСУ строительство фортификационных сооружений не прекращается, линии обороны усиливаются.

"Поверьте, наши ВСУ держат позиции, идет контрбатарейная борьба. У нас достаточно сил и средств на этом и других направлениях, чтобы отражать атаки врага", - уверяет Синегубов.