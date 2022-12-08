Загрози наступу росіян на Куп’янському напрямку немає, але тривають бої, - Синєгубов

На Харківщині після масштабного контрнаступу ЗСУ восени змінилася лінія фронту, найважчим є Куп’янський напрямок, однак загрози наступу з боку загарбників наразі немає.

Про це сказав в ефірі національного марафону "Єдині новини" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В нас лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок зараз Куп’янський. Там, нагадаю, під окупацією ще знаходяться 29 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо", - сказав Синєгубов.

Однак у цьому районі від постійних ворожих обстрілів потерпає місцеве населення.

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"Місто Куп’янськ піддається обстрілам із реактивних систем залпового вогню та ракетними системами класу С-300. Ці обстріли постійні. Так само населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ, на півночі – населені пункти Харківського району, знову ж таки це пов’язано з тим, що лінія фронту на півночі тепер іде практично по кордону", - зазначив Синєгубов.

У своєму Телеграмі він додав, що після успішного контрнаступу ЗСУ будівництво фортифікайних споруд не припиняється, лінії оборони посилюються.

"Повірте, наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога", - запевняє Синєгубов.