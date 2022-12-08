Более 140 граждан Украины арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям, - МИД
Более 140 граждан Украины в настоящее время остаются незаконно арестованными Россией по политически мотивированным обвинениям, и это количество продолжает расти.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, общий срок заключения которых уже составляет более 1300 лет.
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🔸🔸🔸Юрий Журавель
Я вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста своїм підлабузництвом і потуранням ерефії, долучився до депортації українського народу на територію ворога.