РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11508 посетителей онлайн
Новости Украинские заложники в РФ
1 218 3

Более 140 граждан Украины арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям, - МИД

тюрьма

Более 140 граждан Украины в настоящее время остаются незаконно арестованными Россией по политически мотивированным обвинениям, и это количество продолжает расти.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, общий срок заключения которых уже составляет более 1300 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за сбитый МН17 понесет Россия как государство, - МИД

МИД (6940) политзаключенные (1622) пленные (2135) Джапарова Эмине (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2022 00:29 Ответить
Цікава думка
🔸🔸🔸Юрий Журавель
Я вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста своїм підлабузництвом і потуранням ерефії, долучився до депортації українського народу на територію ворога.
показать весь комментарий
09.12.2022 00:30 Ответить
А те которые с 14 года арестованы и замучены в подвалах Горловки , Донецка и Луганска не считаете
показать весь комментарий
09.12.2022 07:59 Ответить
 
 