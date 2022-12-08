Понад 140 громадян України заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями, - МЗС

Понад 140 громадян України на даний час залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.

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