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Новини Українські заручники в РФ
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Понад 140 громадян України заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями, - МЗС

тюрьма

Понад 140 громадян України на даний час залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.

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Автор: 

МЗС (4112) політв’язні (1355) полонені (2259) Джапарова Еміне (179)


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09.12.2022 00:29 Відповісти
Цікава думка
🔸🔸🔸Юрий Журавель
Я вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста своїм підлабузництвом і потуранням ерефії, долучився до депортації українського народу на територію ворога.
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09.12.2022 00:30 Відповісти
А те которые с 14 года арестованы и замучены в подвалах Горловки , Донецка и Луганска не считаете
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09.12.2022 07:59 Відповісти
 
 