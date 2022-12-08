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Понад 140 громадян України заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями, - МЗС
Понад 140 громадян України на даний час залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.
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🔸🔸🔸Юрий Журавель
Я вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста своїм підлабузництвом і потуранням ерефії, долучився до депортації українського народу на територію ворога.