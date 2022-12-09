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Новости Война
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Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, 8 человек ранены, - ОП

херсон

За прошедшие сутки рашисты нанесли 68 ударов по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

8 мирных жителей получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА. ФОТО

обстрел (27036) Херсон (2804) Тимошенко Кирилл (432) Херсонская область (4740)


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Де наш наступ ,ворог перегрупіровуеться і зновими силами вдарить на всі напрямки чого немае наступу чого немае вдарів по кримськоиу мосту,по кораблям котрі скоро в одеський порт зайдуть безнаказано де наші нептуни чи евреї збрехали що вони е,ударів по криму потрібно більше вже в досягаемості артилерії з херсона,наступ буде не буде оьстрілів наших міст,неможете дайте дорогу добровольцям ми прорвемо фронт і підем по тилам ворога,де мобілізація,ротація воїнів якщо немае наступу свіжі сили потрібні
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09.12.2022 10:13 Ответить
Ось з ким рашиські варвари вміють воювати так це з мирними житилями та руйнувати критичну інфраструктуру.
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09.12.2022 12:15 Ответить
 
 