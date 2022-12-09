Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, 8 человек ранены, - ОП
За прошедшие сутки рашисты нанесли 68 ударов по Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО", - говорится в сообщении.
По словам Тимошенко, в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.
8 мирных жителей получили ранения.
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Stanislav Lagutsky
показать весь комментарий09.12.2022 10:13 Ответить Мне нравится 0
Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий09.12.2022 12:15 Ответить Мне нравится 0
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