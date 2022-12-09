Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, 8 человек ранены, - ОП

За прошедшие сутки рашисты нанесли 68 ударов по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

8 мирных жителей получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА. ФОТО