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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 93 390 человек, 2937 танков, 1926 артсистем, 5912 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 09 декабря потери личного состава противника составляют около 93 390 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 93 390 (+310) человек ликвидировано,

танков - 2937 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,

артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,

специальная техника - 164 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 93 390 человек, 2937 танков, 1926 артсистем, 5912 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) уничтожение (6878) техника (1734) потери (4379)


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Топ комментарии
+19
Получив пансіон, піду куплю бутилочку коньячку, поставлю і буду ждать сто тисяч дохлих кацапів і вип,ю за їхню собачу смерть!
А другу рюмку вип,ю за здоро,я наших Воїнів!
Щоб були Здорові, Живі і Щасливі!
Смерть кацапським уйо...кам!
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09.12.2022 10:04
+14
До Нового року кобздон зустріне 100 000-го щасливчика..
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09.12.2022 10:06
+13
За вчора трохи малувато..Але добре все рівно!!Слава ЗСУ!!
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09.12.2022 10:02
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За вчора трохи малувато..Але добре все рівно!!Слава ЗСУ!!
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09.12.2022 10:02 Ответить
Вчера целый день дождь шел. Так шо для непогоды - нормуль.
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09.12.2022 10:54 Ответить
Получив пансіон, піду куплю бутилочку коньячку, поставлю і буду ждать сто тисяч дохлих кацапів і вип,ю за їхню собачу смерть!
А другу рюмку вип,ю за здоро,я наших Воїнів!
Щоб були Здорові, Живі і Щасливі!
Смерть кацапським уйо...кам!
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09.12.2022 10:04 Ответить
Не забудьте ще "за росію", не чокаючись.
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09.12.2022 11:51 Ответить
До Нового року кобздон зустріне 100 000-го щасливчика..
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09.12.2022 10:06 Ответить
До католического рождества 100 000х200 будет. Васька, даже не чешись.
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09.12.2022 10:20 Ответить
До НГ перед ВСУ стоят 4 основных задачи: 100 000 орков, 3000 танков, 6000 ББМ и 2000 арты...
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09.12.2022 10:33 Ответить
День чмобіковського м'яса.
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09.12.2022 10:34 Ответить
Украинцев погибло в разы меньше русачок)) У нас даже дополнительную мобилизацию не проводили
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09.12.2022 13:05 Ответить
Опять "патерь нет"?

Или после "целования икон" набутылочники ещё и размножаются?
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09.12.2022 13:17 Ответить
 
 