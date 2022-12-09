Общие боевые потери РФ с начала войны – около 93 390 человек, 2937 танков, 1926 артсистем, 5912 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 09 декабря потери личного состава противника составляют около 93 390 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 93 390 (+310) человек ликвидировано,
танков - 2937 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,
артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
крылатые ракеты - 592 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
специальная техника - 164 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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