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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 93 390 осіб, 2937 танків, 1926 артсистем, 5912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 09 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 93 390 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,

танків - 2937 (+0) од,

бойових броньованих машин - 5912 (+1) од,

артилерійських систем - 1926 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4531 (+3) од,

спеціальна техніка - 164 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 93 390 осіб, 2937 танків, 1926 артсистем, 5912 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) знищення (7180) техніка (1824) втрати (4392)


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Топ коментарі
+19
Получив пансіон, піду куплю бутилочку коньячку, поставлю і буду ждать сто тисяч дохлих кацапів і вип,ю за їхню собачу смерть!
А другу рюмку вип,ю за здоро,я наших Воїнів!
Щоб були Здорові, Живі і Щасливі!
Смерть кацапським уйо...кам!
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09.12.2022 10:04
+14
До Нового року кобздон зустріне 100 000-го щасливчика..
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09.12.2022 10:06
+13
За вчора трохи малувато..Але добре все рівно!!Слава ЗСУ!!
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09.12.2022 10:02
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За вчора трохи малувато..Але добре все рівно!!Слава ЗСУ!!
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09.12.2022 10:02 Відповісти
Вчера целый день дождь шел. Так шо для непогоды - нормуль.
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09.12.2022 10:54 Відповісти
Получив пансіон, піду куплю бутилочку коньячку, поставлю і буду ждать сто тисяч дохлих кацапів і вип,ю за їхню собачу смерть!
А другу рюмку вип,ю за здоро,я наших Воїнів!
Щоб були Здорові, Живі і Щасливі!
Смерть кацапським уйо...кам!
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09.12.2022 10:04 Відповісти
Не забудьте ще "за росію", не чокаючись.
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09.12.2022 11:51 Відповісти
До Нового року кобздон зустріне 100 000-го щасливчика..
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09.12.2022 10:06 Відповісти
До католического рождества 100 000х200 будет. Васька, даже не чешись.
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09.12.2022 10:20 Відповісти
До НГ перед ВСУ стоят 4 основных задачи: 100 000 орков, 3000 танков, 6000 ББМ и 2000 арты...
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09.12.2022 10:33 Відповісти
День чмобіковського м'яса.
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09.12.2022 10:34 Відповісти
Украинцев погибло в разы меньше русачок)) У нас даже дополнительную мобилизацию не проводили
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09.12.2022 13:05 Відповісти
Опять "патерь нет"?

Или после "целования икон" набутылочники ещё и размножаются?
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09.12.2022 13:17 Відповісти
 
 