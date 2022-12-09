Британия ввела санкции против пяти российских силовиков и военных

Британия в пятницу ввела санкции против 5 представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствии предотвращении насилия и участии в российском вторжении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении британских властей в пятницу.

Британия объявила, внесла в список санкций в связи с нарушением прав человека Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ России в Крыму, и Артура Шамбазова, старшего оперуполномоченного в АРК Крым. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

Кроме того, под санкции попал Валентин Опарин, майор юстиции и Олег Ткаченко, руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Они оба препятствовали рассмотрению жалоб по поводу пыток, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания анонсирует новый пакет санкций против России

Великобритания также наложила санкции на российского полковника Ибатуллина, командира 90-й танковой дивизии, находившейся на передовой после того, как Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщалось, Британия также включила в свой санкционный список молдавского пророссийского политика Илана Шора и сбежавшего из страны бывшего "хозяина" Молдовы Влада Плахотнюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ, - заявление