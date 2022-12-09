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Новости Война
18 025 88

Объявлен сбор на защиту объектов критической инфраструктуры комплексами "Кропива"

тец,опалення,котельня

Объекты критической инфраструктуры планируют защитить комплексами с программным обеспечением "Кропива" для мобильных огневых групп для защиты от нападения с воздуха.

Об этом сообщает "Армия SOS", передает Цензор.НЕТ.

Генштаб ВСУ привлек "Армия SOS" к проекту.

"Рассчитываем закрыть 200+ объектов по всей территории Украины. Это 5 планшетов и 1 ноутбук с "Кропивой" в среднем на один объект. Собственными ресурсами Армия SOS рассчитывает закрыть в ближайшие дни 50% от необходимого количества, то есть 500 планшетов и 100 ноутбуков.

Но нуждаемся в финансировании на дополнительные 500 планшетов х 5.620 грн. = 2,810,000 грн. и 100 ноутбуков х 16.000 грн. = 1 600 000 грн. Итого суммарно нуждаемся в финансировании = 4.410.000", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/4DirUxwpuB

Приватбанк: Карта 5168 7456 0652 5191

Приватбанк: Счет в ГРН: № UA633052990000026007046801720

Pay Pal: [email protected]

Внести вклад (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/

Читайте: Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова

помощь (7788) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+62
Тобто на 10 місяці війни захист таких об'єктів покладено на волонтерів? Нормально....
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09.12.2022 14:23
+50
Як вам така арифметика?
2 мільярди потратять на «телемарафон» на ці гроші можна придбати планшети, ноутбуки в такій кількості що ще зайві будуть.
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09.12.2022 14:43
+49
Странно, вот мне раньше казалось, что защита объектов критической инфраструктуры государства - это задача государственной важности и всех чиновников, а оно вон как оказывается, опять донатики с населения...
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09.12.2022 14:23
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Странно, вот мне раньше казалось, что защита объектов критической инфраструктуры государства - это задача государственной важности и всех чиновников, а оно вон как оказывается, опять донатики с населения...
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09.12.2022 14:23 Ответить
Тобто на 10 місяці війни захист таких об'єктів покладено на волонтерів? Нормально....
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09.12.2022 14:23 Ответить
Возникает резонный вопрос: а нахера тогда Украине нужна такая власть, которая может только тырить безбожно из бюджета на всяких "Великіх крадівнитствах" и "Зе-марафонах", а на защиту страны у ней как всегда не хватает средств, бо на дороги не хватит ???
Может волонтеры и страной тогда руководить будут ? Толку думаю будет намного больше !
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09.12.2022 15:14 Ответить
Погоджуюсь
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09.12.2022 15:43 Ответить
Совсем тронулись ‼️Пусть Резниченко , Старух ,Кауфман ,Грановский и буквально все ЧЛЕНЫ БАТАЛЬЕНОВ МОНАКО и Вены по миллиарду вернут УКРАДЕННЫХ ‼️
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09.12.2022 22:29 Ответить
Не нормально. Какие твои предложения?
1. Поковыряться в носу.
2. Стать в позу павлина
3 Послать всех и сидеть без света
4 Понять, что свет нужен тебе самому.
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09.12.2022 20:15 Ответить
Прєдложеніє у мене тільки одне - виділить на тєлємарафон не 2 а 3 мільярди...
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09.12.2022 20:34 Ответить
Ты тролль? Или имбецил? Стрелять будут не в телемарафон, а в электротанцию, которая свет дает. Или ты на свечках тушенку разжариваешь?
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09.12.2022 20:37 Ответить
ти троль чи ЗЕлупа? до кінця 2022 допомога Заходу складе ...31 млрд.дол. = наші податки,тощо.....але треба ще скинутися на захист ТЕС ТЕЦ електромереж олігархів. Причому,Генштаб про це звертається не до олігархів в Монако Монте-Карло тощо...а до рядових українців-найбідніших людей Європи і світу. а маєтки регіоналі охороняються до цього часу від цих самих рядових українців...
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10.12.2022 07:15 Ответить
ПО "Крапива" совершенно другую специализацию имеет. И лучше спросить у офицеров технарей Азова.
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09.12.2022 14:25 Ответить
Бойова система управління, яка проста і об'єднає усі дані в одну інформацію. Так що не так
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09.12.2022 14:31 Ответить
Це програмне забезпечення, а не "система". Це карти, супутникові відображення в різному часі. З додатком до управління та коригування "Артою". Ще раз !!!! Це не бойова система!!! Бо вона не має офіційної Державної ліцензії. Вибачте але це так.
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09.12.2022 14:51 Ответить
Що у мене не так? Управління для військових, програма,яка поєднує усю інформацію і передає далі. Зарекомендувала себе дуже добре.
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09.12.2022 15:05 Ответить
Назови эту программу как угодно если эта программа реально помогает в уничтожении целей- пусть хоть веником называется.
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09.12.2022 20:18 Ответить
Тема хороша і дуже потрібна. У мене питання до ттх необхідної оргтехніки, може БУшкою скинутись, готовий пару середніх ноутів підігнати. Бо враховуючи 16000 грн за новий, то це доволі дуже бюджетний, за таку суму можна 3-4 БУ ноути взяти з і3-і5.
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09.12.2022 14:25 Ответить
4 млн не така вже велика сума для бізнесменів - ось з них треба і вимагати
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09.12.2022 14:28 Ответить
А ти мабуть з тих хто кому держава усім винна і забов'язана. А сам ЗП або шабашки тільки за налічку без податків і зборів. Поки ті самі бізнесмени сплачують податки в державу.
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09.12.2022 14:33 Ответить
Як вам така арифметика?
2 мільярди потратять на «телемарафон» на ці гроші можна придбати планшети, ноутбуки в такій кількості що ще зайві будуть.
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09.12.2022 14:43 Ответить
Як же складно буде відмовитися від зебломарафону, буде ломка від його відсутності...., але я витримаю....усе задля захисту об'єктів критичної інфраструктури
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09.12.2022 17:39 Ответить
Той телемарахвон накуй непотрібен, та ще й за кошти Держбюджету.
І взагалі- від тих торохтячих голов в телевізорі можна обійтись.
А ті 2 (два мільярда гривень!!!) - на більш корисні справи.
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09.12.2022 18:45 Ответить
долучився, не пропаде. Кропиву наші артилеристи дуже поважають.
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09.12.2022 14:53 Ответить
Для ахметки та бені це були б копійчані витрати.
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09.12.2022 14:54 Ответить
Коломойша з Ахметовим і Пічуком одразу Генштаб послали подалі, бо занадто бідні
щоб донатити на захист від Кацапів. Зе клоун теж занад то бідний - бідолага живе на
одну зарплатню і їм з Лєнкой тільки на скумбрію вистачає по святам.
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09.12.2022 14:56 Ответить
Грійся відосікамі Зе коміка.
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09.12.2022 15:01 Ответить
Можеш пороха поцілувати в сраку ! Він їздить по світу і для ЗСУ купує техніку ! А твій торчок і компанія пришвидшеними темпами продовжують розкрадати державу !
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09.12.2022 15:45 Ответить
Один раз за 5 років президентсва поїхав відпочити на Мальдіви, а твій Зе комік скілька десятків разів вже віддихав на курортах за три роки.
Ти мабуть рошенкою подавився в дитинстві, що тебе жаба давить.
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09.12.2022 18:48 Ответить
1) Организовываем заседание ВР
2) Пересчитываем каких депутатов нет в зале
3) Списываем все их деньги и имущество на помощь ЗСУ
Хватит и на Крапиву и на Пэтриоты и на Леопардов и на всю Германию в придачу к ним
4) не благодарите
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09.12.2022 14:56 Ответить
А як вам такий розклад:
1. Про депутатів погоджуюсь.
2. Забираємо все нажите" не посильным трудом" в опі і віддаємо на армію і на захист важливої інфраструктури.
3. Тищенко, Арахамія, Єрмак Юзик інша знать зеленського , особливо 95 кварталу , всі нагороджені крадії гумпомочі- їдуть на фронт.
4. Зеленський зі своїх заробітків віддає на ППО, генератори, зимову одежу і інше.
5. Не дякуйте.
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09.12.2022 15:29 Ответить
1) Обсудили и пришли к единому мнению
2) Согласен
3) Согласен, но для справедливости, находим куда пропал сыночек Порошенко (он уже вроде не депутат и призывного возраста парень) и отправляем его в окопы вместе с перечисленным списком
4) Не возражаю
5) Ок
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09.12.2022 16:43 Ответить
Ти вже на гальмуй на оборотах - куди синочки призовного віку твоїх Зе слуг попрадали рєзко по всій Україні, давай огласі будь ласка увєсь спісок подоляцький.
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09.12.2022 18:51 Ответить
А давай так - Зеленський вертає свого дружбана - Андрушу Портного, та відправляє його на передову, а потім ти будеш за сина Порошенка питати.
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10.12.2022 08:23 Ответить
Особливо красиво вийде, коли ви почнете конфісковувать майно у тих депутатів, які в ЗСУ. Так-так, є й такі. Правда, не в правлячій коаліції, але то вже деталі...
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09.12.2022 16:02 Ответить
С глубочайшим уважением отношусь к ЗСУ. Там все герои. Но осторожно отношусь к информации о депутатах. Помню уже некого киву, "получившему ранение при защите Донбасса"
Время покажет. Кто действительно страну защищал, а кто получил корочку "тероборона" и фоткался с калашем у себя на загородном участке.
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09.12.2022 16:57 Ответить
не покажет. время наоборот скроет возможность узнать правду.
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09.12.2022 17:41 Ответить
Патріот ти наш, пиши вже на рідній мові, чи "какая разніца", тєбє Вова Зе рарєшил.
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09.12.2022 18:52 Ответить
А що комплекс "Асфальтова" не ефективний?
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09.12.2022 14:58 Ответить
Це краще -
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09.12.2022 15:03 Ответить
Нові домівки, новий porsche Тимошенко, це того, який пересів з гуманітарного авто. Розворовування гумпомочі, нагороди для цих же ворів Мільярди коханкам-фітнес -тренершам на дороги .
Знову десятки мільярдів на дороги.
Мецгер став главою укрфінжитло. Можна продовжувати дуже довго.
Крадуть і ненажеруться ніяк.
А тут, ***, десятий місяць війни, а захистити об'єкти інфраструктури нема чим. Суки.
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09.12.2022 15:07 Ответить
Доброго дня, напишіть, будь ласка, призвище власника картки? Бо невідомо кому піде платіж.
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09.12.2022 15:15 Ответить
ермак скоригуэ
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09.12.2022 15:43 Ответить
Обэкти ахметова та коломойського фірташа вже прикриті чи також скинемось
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09.12.2022 15:29 Ответить
+
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09.12.2022 15:38 Ответить
Тут другое , эти все объекты частные , и принадлежат , всяким Ахметовым , Суркисам , Фирташам . А почему б им не продать дачки в Лондоне и не купить эти системы . Да я лучше куплю родственникам генератор и дам денег на топливо Это блин уже не в какие ворота .......
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09.12.2022 15:40 Ответить
не понял как планшетом и ноутбуком защитится от ракет. он метают асфальт штоле? ну ладно
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09.12.2022 15:46 Ответить
Хто не хоче, не скидуйтесь, але не треба писати банальні речі.
Так, зелені не готові були до війни. Так, вони лошари. Але без світла сидимо ми.
Треба щось робити -хоч 50 грн., хоч 500.
Я кинув гроші....
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09.12.2022 15:50 Ответить
знате почему шантажисту нельзя платить и почему ни одна страна не ведет переговоров с террористами!?
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10.12.2022 06:15 Ответить
вчора каломойші і пінчуку подарували зелені довпойопи 31 млн, а сьогодні немає 4 млн на захист критичної інфраструктури. Це бляха, якийсь лютий пісдєц відбувається в країні де клоуни при владі.
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09.12.2022 15:52 Ответить
Панове жлоби. Якщо ви не довіряєте сайту Цензор Нет І Бутусову, то нахер звідси.
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09.12.2022 15:54 Ответить
Не в жлобстві справи, звісно допоможу, скільки зможу, бо ще є куди допомогати, але питання дійсно важливі, во влада краде, а голобородько бреше, ні в якому разі не треба забувати.
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09.12.2022 16:36 Ответить
Ми не жлоби! Спочатку треба запитати скільки можна закупити за марафон!
Думай що пишеш.
І не в Бутусові справа!
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09.12.2022 17:04 Ответить
Якось дивно! Збирають по людях кошти на озброєння,в той час як у нас в вінниці серед зими розбирають зупинку громадського транспорту,причом нещодавно збудованну,і будують нову.значить у влади є кошти на перебудівництво в тиловому місті під час такої війни.хоч за ці кошти можна купити для зсу дрона- чи ще щось нагальне.тоді не зрозуміло,гасло все для перемоги не для всіх?.
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09.12.2022 15:59 Ответить
На рахунок зупинки це питання до мера міста.
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09.12.2022 16:33 Ответить
може кірюша порш продасть? може переїде у квартирку на Троєщину за 300 дол. на міс? а зекономлені 5700 дол передасть на ЗСУ? може челядь звільнить?
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09.12.2022 16:19 Ответить
Совсем уже ***нулись? Где западной миллиардьі помощи? Люди без работьі сидят, границьі закрьітьі. Єта тема со сборами уже окончательно зае*ала. Когда стало понятно что на людей положили большой и толстьій хер, перестали переводить деньги. Пора уже закрьівать єтот цирк с волонтерством.
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09.12.2022 16:58 Ответить
Допомагати треба. Війна. Але: багато коштів минають бюджет, кошти з бюджету витрачаються
не на першочергові потреби, розкрадаються через "домовлене" фінансування. Коли говорити
про корупцію, зрадників, напівзрадників, негідників еталонної чистоти? Після війни?
Так влада робить усе, щоб після війни - лаври. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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09.12.2022 17:01 Ответить
4,410.000 - і це всього то?
2 000 000 000 / 4 410 000 = 450 із гаком процентів перекрити.
Гадаю не варто нагадувати де взяти гроші?
Так, це гавномарафон!
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09.12.2022 17:01 Ответить
Зараз такий збір це як повідомлення про злочинну діяльність або бездіяльність, яка спричинила недофінансування ЗСУ в умовах війни.
статті від службова халатність до державна зрада.
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09.12.2022 17:35 Ответить
1на рахунках фондів притули, повернись живим, армія сос
СОТНІ мільйонів грн
2 де та ******* гумдопомога???
3 генштаб вже не звертається до зелебобів???
працює на пряму з фондами томущо знає
від слуг народа не отримає НІКУЯ!!!!
4 накуя нам така правляча партія і такі керівники державою?????
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09.12.2022 18:22 Ответить
та ну!

це лише "барига" за свої кошти щось купував і купує для оборонки

справжнім патріотам має бути *****... правда поржать стає дедалі менше охочих
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09.12.2022 18:22 Ответить
, Купите себе маленький генератор и буржуйку и будет вам счастье А если еще захотите , что то скинуть , потратьте на топливо .
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09.12.2022 18:33 Ответить
+500
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09.12.2022 18:47 Ответить
Чомусь хочеться написати те що "не на часі". Дуже хочеться
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09.12.2022 19:05 Ответить
А що заважає?
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10.12.2022 01:54 Ответить
....до кінця 2022 загальна сума допомоги Заходу Україні сягне 31 млрд.бакинських-повідомлення НБУ....
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09.12.2022 19:56 Ответить
Оманский Осел есть донаты, твои хозяева беня, пинчук, ахмет и т.д
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09.12.2022 20:48 Ответить
Тобто, виконання положень законодавства, зокрема ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", урядовці Гончарука-Шмигаля😌🤷‍♂️, які призначалися під патронатом Президента✅, успішно і результативно для ***** проігнорували😌 та САБОТУВАЛИ😌‼️‼️‼️Жоден з них не постав перед ДБР та СБУ з Генпрокурорами ⁉️⁉️⁉️МОЖЛИВ, підуть шляхом прикрих самогубств⁉️⁉️⁉️
Знову, Украінці вживають заходів до спасіння Держави Україна‼️‼️‼️⚔️🇺🇦❤️💯😠🤬🤔😡
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09.12.2022 20:56 Ответить
То, нащо🤔 тоді, отіх Гончарука-Шмигаля🙈🤷‍♂️ мудрил-врядовців разом з отарою привладних держсекретарів-євнухів,оплачував їм премії за НЕВИНОСИМІ УМОВИ ПРАЦІ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ТА ЩЕ І ПРЕМІЇ, Українець з податків‼️⁉️‼️💯💯💯
Трутнів Бджоли, не *******‼️💯‼️
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09.12.2022 21:08 Ответить
давайте домом скинемся на своё ПВО (пулемет на крышу)))))...давайте районом скинемся на свое ПВО (зенитку на площадь))))... давайте селом на своё ПВО (2 зенитки)))) и городом на 10 ПВО (тут шо-то по инттереснее...))))) ...давайте областью на 100 ПВО (не могу даже представить шо))))...и от каждой области на ПВО (самое классное)))) личное для преЗЕ.... так шо ли???
а на хера мне минобороны с 100 000 зарплатами в месяц каждому? на хера ОП с миллионным оборотом...и это я только про легальный))))) каждому...шобы я еще и на ПВО скидывался....
а давайте еще и на свой водоканал, подстанцию и космодром (для домоуправа)))))
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09.12.2022 21:18 Ответить
Можна тільки уявити яка у Вови Зе ломка - попривикав на курортах віддихати по два рази на місяць, а тут у вану в бункєрі тільки бульки пускати
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09.12.2022 21:19 Ответить
Тобто, має НАРОД охороняти за свій рахунок заправки, ТЕЦ та інші приколи, які належать коломойському, ахметову, пінчуку і іншим під.........рам ?!
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09.12.2022 22:03 Ответить
90 млрд на асвальт да 73 % *********?хотя они тут не читают у них вафлинный марафон
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09.12.2022 23:11 Ответить
а на дороги коли збирати будемо ?
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09.12.2022 23:30 Ответить
Жесть какая то. Ну вон Кауфман залог внёс. Куда деньги пойдут?! Что за мода на все с населения собирать? Где бюджет вообще? Что происходит
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10.12.2022 01:03 Ответить
Мода збирати з населення - то вони ж "не лохи", а нарід, що їх вибрав - лохи. От тепер маєм все на своїх плечах
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10.12.2022 01:53 Ответить
Прошу пробачте.,.. але ця так звана Кропива..... модна , але ж полна фігня !
Це я вам як стрілок ПЗРК кажу... В тебе рученьки трусяться та серце колихаєт ся....
Коли повітряні цілі з'явилися і на все про все у тебе 30 секунд.... А я буду планшетіком бавиться ??? З екраном в 10 дюймів! Це пробачте, як на дворі ожеледиця, а а ти дописами у Фейсбуці з нейом боришся,)) чергова асфальтова афера ,))
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10.12.2022 05:29 Ответить
ага, как прибыль так это мое, приватизированное, а как убытки, то помогите. это уже даже не хуцпа
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10.12.2022 06:09 Ответить
может это и глупое предложение ,но не продать ли например новенький "порш" одного ушлого чиновника из ОП. Помоему денег должно хватить на этот проект.
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10.12.2022 07:23 Ответить
а чому б генштабу,який до 5-00 24.02. не бачив ознак підготовки Рашки до нападу....не направити ораву своїх полковників-снабженців з генералами товстозадими до бійців батальйонів Монако Коста-Брава,Монте-Карло,Віндзор,дати їм праски,біти,обценьки,молотки...Там можна буде не тільки на захист ТЕС та обленерго нашкрябати,тим більше ,що вони цим бійцям і належать. Але вирішили кинути клич до українців-найбідніших людей Європи і можливо світу? До речі,недавно підняли пенсії продажним суддям,тепер у них пенсія 95000 /міс.......
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10.12.2022 07:24 Ответить
Можна продати зеленську вілу в Італії
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10.12.2022 08:36 Ответить
не тільки зеленську, а й порошенківську, тимошенківську, ахметівську, коломоцську, пінчуковську і т.д.
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10.12.2022 15:49 Ответить
А ну скажи хто зараз в Україні найбагатший доларовий міліардер ?
Підказка - схожий на сина Кучми.
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10.12.2022 20:14 Ответить
 
 