Объявлен сбор на защиту объектов критической инфраструктуры комплексами "Кропива"

Объекты критической инфраструктуры планируют защитить комплексами с программным обеспечением "Кропива" для мобильных огневых групп для защиты от нападения с воздуха.

Об этом сообщает "Армия SOS", передает Цензор.НЕТ.

Генштаб ВСУ привлек "Армия SOS" к проекту.

"Рассчитываем закрыть 200+ объектов по всей территории Украины. Это 5 планшетов и 1 ноутбук с "Кропивой" в среднем на один объект. Собственными ресурсами Армия SOS рассчитывает закрыть в ближайшие дни 50% от необходимого количества, то есть 500 планшетов и 100 ноутбуков.

Но нуждаемся в финансировании на дополнительные 500 планшетов х 5.620 грн. = 2,810,000 грн. и 100 ноутбуков х 16.000 грн. = 1 600 000 грн. Итого суммарно нуждаемся в финансировании = 4.410.000", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/4DirUxwpuB

Приватбанк: Карта 5168 7456 0652 5191

Приватбанк: Счет в ГРН: № UA633052990000026007046801720

Pay Pal: [email protected]

Внести вклад (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/

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