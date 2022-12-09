Оголошено збір на захист об’єктів критичної інфраструктури комплексами "Кропива"
Об’єкти критичної інфраструктури планують захистити комплексами з програмним забезпеченням Кропива для мобільних вогневих груп для захисту від нападу з повітря.
Про це повідомляє "Армія SOS", передає Цензор.НЕТ.
Генштаб ЗСУ залучив "Армія SOS" до проєкту.
"Розраховуємо закрити 200+ об’єктів по всій території України. Це 5 планшетів та 1 ноутбук з Кропивою в середньому на один об’єкт. Власними ресурсами Армія SOS розраховує закрити найближчими днями 50% від необхідної кількості, тобто 500 планшетів та 100 ноутбуків.
Але маємо потребу у фінансуванні на додаткові 500 планшетів х 5.620 грн. = 2.810.000 грн. та 100 ноутбуків х 16.000 грн. = 1.600.000 грн. Разом сумарно маємо потребу у фінансуванні = 4.410.000", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/4DirUxwpuB
Приватбанк: Картка 5168 7456 0652 5191
Приватбанк: Рахунок в ГРН: № UA633052990000026007046801720
Pay Pal: [email protected]
Зробити внесок (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может волонтеры и страной тогда руководить будут ? Толку думаю будет намного больше !
1. Поковыряться в носу.
2. Стать в позу павлина
3 Послать всех и сидеть без света
4 Понять, что свет нужен тебе самому.
2 мільярди потратять на «телемарафон» на ці гроші можна придбати планшети, ноутбуки в такій кількості що ще зайві будуть.
І взагалі- від тих торохтячих голов в телевізорі можна обійтись.
А ті 2 (два мільярда гривень!!!) - на більш корисні справи.
щоб донатити на захист від Кацапів. Зе клоун теж занад то бідний - бідолага живе на
одну зарплатню і їм з Лєнкой тільки на скумбрію вистачає по святам.
Ти мабуть рошенкою подавився в дитинстві, що тебе жаба давить.
2) Пересчитываем каких депутатов нет в зале
3) Списываем все их деньги и имущество на помощь ЗСУ
Хватит и на Крапиву и на Пэтриоты и на Леопардов и на всю Германию в придачу к ним
4) не благодарите
1. Про депутатів погоджуюсь.
2. Забираємо все нажите" не посильным трудом" в опі і віддаємо на армію і на захист важливої інфраструктури.
3. Тищенко, Арахамія, Єрмак Юзик інша знать зеленського , особливо 95 кварталу , всі нагороджені крадії гумпомочі- їдуть на фронт.
4. Зеленський зі своїх заробітків віддає на ППО, генератори, зимову одежу і інше.
5. Не дякуйте.
2) Согласен
3) Согласен, но для справедливости, находим куда пропал сыночек Порошенко (он уже вроде не депутат и призывного возраста парень) и отправляем его в окопы вместе с перечисленным списком
4) Не возражаю
5) Ок
Время покажет. Кто действительно страну защищал, а кто получил корочку "тероборона" и фоткался с калашем у себя на загородном участке.
Знову десятки мільярдів на дороги.
Мецгер став главою укрфінжитло. Можна продовжувати дуже довго.
Крадуть і ненажеруться ніяк.
А тут, ***, десятий місяць війни, а захистити об'єкти інфраструктури нема чим. Суки.
Так, зелені не готові були до війни. Так, вони лошари. Але без світла сидимо ми.
Треба щось робити -хоч 50 грн., хоч 500.
Я кинув гроші....
Думай що пишеш.
І не в Бутусові справа!
не на першочергові потреби, розкрадаються через "домовлене" фінансування. Коли говорити
про корупцію, зрадників, напівзрадників, негідників еталонної чистоти? Після війни?
Так влада робить усе, щоб після війни - лаври. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
2 000 000 000 / 4 410 000 = 450 із гаком процентів перекрити.
Гадаю не варто нагадувати де взяти гроші?
Так, це гавномарафон!
статті від службова халатність до державна зрада.
СОТНІ мільйонів грн
2 де та ******* гумдопомога???
3 генштаб вже не звертається до зелебобів???
працює на пряму з фондами томущо знає
від слуг народа не отримає НІКУЯ!!!!
4 накуя нам така правляча партія і такі керівники державою?????
це лише "барига" за свої кошти щось купував і купує для оборонки
справжнім патріотам має бути *****... правда поржать стає дедалі менше охочих
Знову, Украінці вживають заходів до спасіння Держави Україна‼️‼️‼️⚔️🇺🇦❤️💯😠🤬🤔😡
Трутнів Бджоли, не *******‼️💯‼️
а на хера мне минобороны с 100 000 зарплатами в месяц каждому? на хера ОП с миллионным оборотом...и это я только про легальный))))) каждому...шобы я еще и на ПВО скидывался....
а давайте еще и на свой водоканал, подстанцию и космодром (для домоуправа)))))
Це я вам як стрілок ПЗРК кажу... В тебе рученьки трусяться та серце колихаєт ся....
Коли повітряні цілі з'явилися і на все про все у тебе 30 секунд.... А я буду планшетіком бавиться ??? З екраном в 10 дюймів! Це пробачте, як на дворі ожеледиця, а а ти дописами у Фейсбуці з нейом боришся,)) чергова асфальтова афера ,))
Підказка - схожий на сина Кучми.