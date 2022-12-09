Оголошено збір на захист об’єктів критичної інфраструктури комплексами "Кропива"

Об’єкти критичної інфраструктури планують захистити комплексами з програмним забезпеченням Кропива для мобільних вогневих груп для захисту від нападу з повітря.

Про це повідомляє "Армія SOS", передає Цензор.НЕТ.

Генштаб ЗСУ залучив "Армія SOS" до проєкту.

"Розраховуємо закрити 200+ об’єктів по всій території України. Це 5 планшетів та 1 ноутбук з Кропивою в середньому на один об’єкт. Власними ресурсами Армія SOS розраховує закрити найближчими днями 50% від необхідної кількості, тобто 500 планшетів та 100 ноутбуків.

Але маємо потребу у фінансуванні на додаткові 500 планшетів х 5.620 грн. = 2.810.000 грн. та 100 ноутбуків х 16.000 грн. = 1.600.000 грн. Разом сумарно маємо потребу у фінансуванні = 4.410.000", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

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Приватбанк: Картка 5168 7456 0652 5191

Приватбанк: Рахунок в ГРН: № UA633052990000026007046801720

Pay Pal: [email protected]

Зробити внесок (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/

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