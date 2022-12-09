Україна отримала 100 генераторів від Франції. ФОТО
7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.
"Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM)", - йдеться в повідомленні.
За словами першого радника посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.
Зокрема, всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.
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до речі вже є такі об'яви..
витрата палива 2кВтного генератора у реальних умовах (+-) півлітра приблизно, навіть якщо до нього нічого не підключати..
зі збільшенням навантаженя витрати палива, природньо, зростають..
перевірено на собі ще десять років тому..
для інверторних генераторів картинка значно краща, але менше 150 грамів палива на годину досягти не вдалося.. тільки вони і коштують дорожче і мій, до прикладу, пропрацювал лише рік, зламався, хоча звичайний досі може працювати тільки поки що не вмикаю бо дорого.. поки що вистачає ліферних акумів і кількох годин енергії від ДТЕКа та пари сонячних панелей
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.
В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...
Де воно все???
"На область" такі не ставлять.
от ы всі ці генератори будуть у когось дома...
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.
Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.
То де воно все???