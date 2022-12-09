Україна отримала 100 генераторів від Франції. ФОТО

7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

"Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM)", - йдеться в повідомленні.

За словами першого радника посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.

Зокрема, всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж





