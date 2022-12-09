УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4261 відвідувач онлайн
Новини Фото Допомога Україні
5 270 21

Україна отримала 100 генераторів від Франції. ФОТО

7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

"Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM)", - йдеться в повідомленні.

За словами першого радника посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.

Зокрема, всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж

Україна отримала 100 генераторів від Франції 01
Україна отримала 100 генераторів від Франції 02
Україна отримала 100 генераторів від Франції 03

Автор: 

допомога (8345) Україна (5891) Франція (3061) генератор (198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom".
показати весь коментар
09.12.2022 11:39
+3
Кожен день новини про отримання СОТЕНЬ генераторів та трансформаторів.
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.

В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...

Де воно все???
показати весь коментар
09.12.2022 12:46
+2
Ок.
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.

Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.

То де воно все???
показати весь коментар
09.12.2022 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха... чекайте скоро на ОЛХ..
до речі вже є такі об'яви..
показати весь коментар
09.12.2022 11:32 Відповісти
А приклади можна? Що там написано7
показати весь коментар
09.12.2022 12:52 Відповісти
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/promyshlennye-generatory-IDQpg84.html
показати весь коментар
09.12.2022 13:30 Відповісти
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-promyshlennyy-generator-450kvt-IDQqLxf.html
показати весь коментар
09.12.2022 13:32 Відповісти
один в ОПу, щоб балдибілдер не вертів велодинамо для дЄрмака інші Тимошонкам до віджатого у американців Chevrolet Tahoe.
показати весь коментар
09.12.2022 11:39 Відповісти
Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom".
показати весь коментар
09.12.2022 11:39 Відповісти
..так, для довідки зеаматорів-гуманітаріїв:
витрата палива 2кВтного генератора у реальних умовах (+-) півлітра приблизно, навіть якщо до нього нічого не підключати..
зі збільшенням навантаженя витрати палива, природньо, зростають..
перевірено на собі ще десять років тому..
для інверторних генераторів картинка значно краща, але менше 150 грамів палива на годину досягти не вдалося.. тільки вони і коштують дорожче і мій, до прикладу, пропрацювал лише рік, зламався, хоча звичайний досі може працювати тільки поки що не вмикаю бо дорого.. поки що вистачає ліферних акумів і кількох годин енергії від ДТЕКа та пари сонячних панелей
показати весь коментар
09.12.2022 11:51 Відповісти
Кожен день новини про отримання СОТЕНЬ генераторів та трансформаторів.
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.

В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...

Де воно все???
показати весь коментар
09.12.2022 12:46 Відповісти
Там же ж, де і все інше. Тут не ******* афішувати все те, що стосується гуманітарки. Якщо буде прозорість, то не можна буде легко вкрасти. А так вони все тримають на складах якихось і самі є вирішують, кому і скільки надати. Сувора звітність відсутня, бо це ж не контролюється зазідними країнами-донорами.
показати весь коментар
09.12.2022 12:54 Відповісти
Чому, може донори і контролюють.
показати весь коментар
09.12.2022 13:14 Відповісти
Ключове слово "може"
показати весь коментар
09.12.2022 15:14 Відповісти
у нас на Львівщині аналогічно !!!
показати весь коментар
09.12.2022 13:04 Відповісти
Це мобільні чи малопотужні генератори. Там же написано 5-40 кВТ.
"На область" такі не ставлять.
показати весь коментар
09.12.2022 13:16 Відповісти
такы ставлять дома
от ы всі ці генератори будуть у когось дома...
показати весь коментар
09.12.2022 13:26 Відповісти
Ок.
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.

Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.

То де воно все???
показати весь коментар
09.12.2022 14:00 Відповісти
Кончу заспу будуть забезпечувати електрикою? Чи урядовий квартал? А може Печерськ, де хмарочоси мажорів?
показати весь коментар
09.12.2022 13:09 Відповісти
там не виключають світло,такі будівлі є світло,так само житло депутатів,докази є чи тільки зраду шукати?
показати весь коментар
09.12.2022 13:33 Відповісти
кВ- напруга, кВт-потужність. Якщо такі знання фізики, то зрозумілий рівень освіченості влади.
показати весь коментар
09.12.2022 14:02 Відповісти
Давно уже пора было бы научиться работать оружием противника - как они проводили "референдумы" к примеру в Запорожье, в 2014 году, и ходили орали "Россия! ", а полиция их охраняла от жителей города, так и теперь - Запорожье и прочие области имеют право устроить референдум о присоединении к Польше или неважно к кому. Право у украинцев есть, ведь референдум - это дело правильное, как нас Кремль уверяет. Всё ответы должны быть СИММЕТРИЧНЫ.
показати весь коментар
17.12.2022 15:30 Відповісти
 
 