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Украина получила 100 генераторов от Франции. ФОТО

7 декабря Украина получила от Франции 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Переданный 7 декабря груз включает в себя генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА. Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM)", - говорится в сообщении.

По словам первого советника посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.

Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

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Украина получила 100 генераторов от Франции 01
Украина получила 100 генераторов от Франции 02
Украина получила 100 генераторов от Франции 03

помощь (7801) Украина (44943) Франция (3507) генератор (57)


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Топ комментарии
+4
Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom".
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09.12.2022 11:39
+3
Кожен день новини про отримання СОТЕНЬ генераторів та трансформаторів.
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.

В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...

Де воно все???
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09.12.2022 12:46
+2
Ок.
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.

Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.

То де воно все???
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09.12.2022 14:00
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Ха... чекайте скоро на ОЛХ..
до речі вже є такі об'яви..
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09.12.2022 11:32 Ответить
А приклади можна? Що там написано7
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09.12.2022 12:52 Ответить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/promyshlennye-generatory-IDQpg84.html
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09.12.2022 13:30 Ответить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-promyshlennyy-generator-450kvt-IDQqLxf.html
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09.12.2022 13:32 Ответить
один в ОПу, щоб балдибілдер не вертів велодинамо для дЄрмака інші Тимошонкам до віджатого у американців Chevrolet Tahoe.
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09.12.2022 11:39 Ответить
Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom".
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09.12.2022 11:39 Ответить
..так, для довідки зеаматорів-гуманітаріїв:
витрата палива 2кВтного генератора у реальних умовах (+-) півлітра приблизно, навіть якщо до нього нічого не підключати..
зі збільшенням навантаженя витрати палива, природньо, зростають..
перевірено на собі ще десять років тому..
для інверторних генераторів картинка значно краща, але менше 150 грамів палива на годину досягти не вдалося.. тільки вони і коштують дорожче і мій, до прикладу, пропрацювал лише рік, зламався, хоча звичайний досі може працювати тільки поки що не вмикаю бо дорого.. поки що вистачає ліферних акумів і кількох годин енергії від ДТЕКа та пари сонячних панелей
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09.12.2022 11:51 Ответить
Кожен день новини про отримання СОТЕНЬ генераторів та трансформаторів.
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.

В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...

Де воно все???
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09.12.2022 12:46 Ответить
Там же ж, де і все інше. Тут не ******* афішувати все те, що стосується гуманітарки. Якщо буде прозорість, то не можна буде легко вкрасти. А так вони все тримають на складах якихось і самі є вирішують, кому і скільки надати. Сувора звітність відсутня, бо це ж не контролюється зазідними країнами-донорами.
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09.12.2022 12:54 Ответить
Чому, може донори і контролюють.
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09.12.2022 13:14 Ответить
Ключове слово "може"
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09.12.2022 15:14 Ответить
у нас на Львівщині аналогічно !!!
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09.12.2022 13:04 Ответить
Це мобільні чи малопотужні генератори. Там же написано 5-40 кВТ.
"На область" такі не ставлять.
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09.12.2022 13:16 Ответить
такы ставлять дома
от ы всі ці генератори будуть у когось дома...
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09.12.2022 13:26 Ответить
Ок.
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.

Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.

То де воно все???
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09.12.2022 14:00 Ответить
Кончу заспу будуть забезпечувати електрикою? Чи урядовий квартал? А може Печерськ, де хмарочоси мажорів?
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09.12.2022 13:09 Ответить
там не виключають світло,такі будівлі є світло,так само житло депутатів,докази є чи тільки зраду шукати?
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09.12.2022 13:33 Ответить
кВ- напруга, кВт-потужність. Якщо такі знання фізики, то зрозумілий рівень освіченості влади.
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09.12.2022 14:02 Ответить
Давно уже пора было бы научиться работать оружием противника - как они проводили "референдумы" к примеру в Запорожье, в 2014 году, и ходили орали "Россия! ", а полиция их охраняла от жителей города, так и теперь - Запорожье и прочие области имеют право устроить референдум о присоединении к Польше или неважно к кому. Право у украинцев есть, ведь референдум - это дело правильное, как нас Кремль уверяет. Всё ответы должны быть СИММЕТРИЧНЫ.
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17.12.2022 15:30 Ответить
 
 