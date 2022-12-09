Украина получила 100 генераторов от Франции. ФОТО

7 декабря Украина получила от Франции 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Переданный 7 декабря груз включает в себя генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА. Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM)", - говорится в сообщении.

По словам первого советника посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.

Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

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