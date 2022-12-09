Украина получила 100 генераторов от Франции. ФОТО
7 декабря Украина получила от Франции 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.
"Переданный 7 декабря груз включает в себя генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА. Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM)", - говорится в сообщении.
По словам первого советника посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.
Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.
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до речі вже є такі об'яви..
витрата палива 2кВтного генератора у реальних умовах (+-) півлітра приблизно, навіть якщо до нього нічого не підключати..
зі збільшенням навантаженя витрати палива, природньо, зростають..
перевірено на собі ще десять років тому..
для інверторних генераторів картинка значно краща, але менше 150 грамів палива на годину досягти не вдалося.. тільки вони і коштують дорожче і мій, до прикладу, пропрацювал лише рік, зламався, хоча звичайний досі може працювати тільки поки що не вмикаю бо дорого.. поки що вистачає ліферних акумів і кількох годин енергії від ДТЕКа та пари сонячних панелей
Навіть, якщо кожна кацапська ракета влучала у трансформатор, то вже повинно було прибути більше, ніж було.
В Києві електрики нема по 8-12 годин на добу...
Де воно все???
"На область" такі не ставлять.
от ы всі ці генератори будуть у когось дома...
Держкомзв'язок на БрехнєМарафоні свистів, що забезпечать вишки мобільних операторів генераторами.
Через годину після вимкнення електрики мобільний зв'язок та інтернет в Києві (столиця, в якій сконцентрований бізнес) вмирають, як і 2 місяці тому. Тобто, через годину ділова активність переходить на рівень 200-літньої давнини.
То де воно все???