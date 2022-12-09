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МОК официально не будет снимать санкции против России и Беларуси

мок

Соответствующее решение было принято по итогам саммита Международного олимпийского комитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято по итогам заседания олимпийского саммита.

В первые дни полномасштабного вторжения МОК порекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить Россию и Беларусь от выступлений на турнирах из-за участия в полномасштабном вторжении РФ в Украину. После этого президент МОК Томас Бах допускал возможность возвращения спортсменов этих стран к выступлениям.

Однако в декабре члены Исполнительного совета МОК отметили, что не намерены снимать отстранения от российских и белорусских атлетов. А в ходе олимпийского саммита это решение было утверждено.

В ходе олимпийского саммита члены МОК проанализировали последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подавляющее большинство представителей Международного олимпийского комитета согласились с тем, что санкции против России и Беларуси как против государств, ответственных за нарушение олимпийского духа и хартии должны оставаться в силе.

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Также в обращении МОК перечислены санкции, которые будут и дальше действовать против России:

  • Запрет на организацию проведения спортивных турниров в России и Беларуси.
  • Запрет на показ флагов, гимнов, цвета этих стран на спортивных мероприятиях.
  • Отзыв олимпийских орденов у президента России Владимира Путина.

Кроме этого, саммит отметил солидарность в отношении украинских атлетов и украинского олимпийского сообщества. В частности, в МОК подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для помощи Украине подготовить сильную сборную на следующие Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 и 2026 годах соответственно.

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Беларусь (7889) МОК (178) россия (95441) санкции (11276) спорт (2426)


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Безхребетні падлюки ,бо щось підказує що туди мішок грошей занесли покидьки
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09.12.2022 16:01 Ответить
томас бах...це ставленик раSSії...та й С. Бубка, бувший ригіАнал недалеко від нього відійшов... Гроші НЕ пахнуть...навіть якщо це криваві рубліки...
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09.12.2022 16:09 Ответить
Біда в тому, що ніякої відповідальності немає.
А мали б бути піздюлі, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, закликав до повернення парашки до змагань - наступного ранку вже безробітний. Повторюєш кремлівські наративи - отримуєш виклики до відповідних органів, які почитають твою переписку і уважно подивляться джерела твоїх фінансових надходжень, а поки йде процес - отримуєш відсторонення від роботи. І так далі, і так далі.
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09.12.2022 16:53 Ответить
Снимать санкции не будут даже если мавзолейные уроды занесут кусок золота в 199кг...👹 Страна повального Мильдония не сможет проводить также любые спортивные соревнования...🤒👹👹👹🦍🦍🦍
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09.12.2022 17:24 Ответить
але ж головного, заборони виступу прибічників пуйла, немає...
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09.12.2022 17:30 Ответить
в спорті незалежна лише WADA, яка заборонила ху@лостану учвсть у змаганнях на 4 роки.
все інше на подсосі у ху@ла та шейхів.
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09.12.2022 18:19 Ответить
 
 