МОК официально не будет снимать санкции против России и Беларуси
Соответствующее решение было принято по итогам саммита Международного олимпийского комитета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято по итогам заседания олимпийского саммита.
В первые дни полномасштабного вторжения МОК порекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить Россию и Беларусь от выступлений на турнирах из-за участия в полномасштабном вторжении РФ в Украину. После этого президент МОК Томас Бах допускал возможность возвращения спортсменов этих стран к выступлениям.
Однако в декабре члены Исполнительного совета МОК отметили, что не намерены снимать отстранения от российских и белорусских атлетов. А в ходе олимпийского саммита это решение было утверждено.
В ходе олимпийского саммита члены МОК проанализировали последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подавляющее большинство представителей Международного олимпийского комитета согласились с тем, что санкции против России и Беларуси как против государств, ответственных за нарушение олимпийского духа и хартии должны оставаться в силе.
Также в обращении МОК перечислены санкции, которые будут и дальше действовать против России:
- Запрет на организацию проведения спортивных турниров в России и Беларуси.
- Запрет на показ флагов, гимнов, цвета этих стран на спортивных мероприятиях.
- Отзыв олимпийских орденов у президента России Владимира Путина.
Кроме этого, саммит отметил солидарность в отношении украинских атлетов и украинского олимпийского сообщества. В частности, в МОК подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для помощи Украине подготовить сильную сборную на следующие Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 и 2026 годах соответственно.
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А мали б бути піздюлі, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, закликав до повернення парашки до змагань - наступного ранку вже безробітний. Повторюєш кремлівські наративи - отримуєш виклики до відповідних органів, які почитають твою переписку і уважно подивляться джерела твоїх фінансових надходжень, а поки йде процес - отримуєш відсторонення від роботи. І так далі, і так далі.
все інше на подсосі у ху@ла та шейхів.