МОК официально не будет снимать санкции против России и Беларуси

Соответствующее решение было принято по итогам саммита Международного олимпийского комитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято по итогам заседания олимпийского саммита.

В первые дни полномасштабного вторжения МОК порекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить Россию и Беларусь от выступлений на турнирах из-за участия в полномасштабном вторжении РФ в Украину. После этого президент МОК Томас Бах допускал возможность возвращения спортсменов этих стран к выступлениям.

Однако в декабре члены Исполнительного совета МОК отметили, что не намерены снимать отстранения от российских и белорусских атлетов. А в ходе олимпийского саммита это решение было утверждено.

В ходе олимпийского саммита члены МОК проанализировали последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подавляющее большинство представителей Международного олимпийского комитета согласились с тем, что санкции против России и Беларуси как против государств, ответственных за нарушение олимпийского духа и хартии должны оставаться в силе.

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Также в обращении МОК перечислены санкции, которые будут и дальше действовать против России:

Запрет на организацию проведения спортивных турниров в России и Беларуси.

Запрет на показ флагов, гимнов, цвета этих стран на спортивных мероприятиях.

Отзыв олимпийских орденов у президента России Владимира Путина.

Кроме этого, саммит отметил солидарность в отношении украинских атлетов и украинского олимпийского сообщества. В частности, в МОК подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для помощи Украине подготовить сильную сборную на следующие Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 и 2026 годах соответственно.