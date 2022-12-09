МОК офіційно не зніматиме санкції проти Росії та Білорусі
Відповідне рішення ухвалили за підсумками саміту Міжнародного олімпійського комітету.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання олімпійського саміту.
У перші дні повномасштабного вторгнення МОК порекомендував усім міжнародним спортивним федераціям відсторонити Росію та Білорусь від виступів на турнірах через участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Після того президент МОК Томас Бах допускав можливість повернення спортсменів цих країн до виступів.
Проте у грудні члени Виконавчої ради МОК зазначили, що не збираються знімати відсторонення від російських та білоруських атлетів. А під час олімпійського саміту це рішення було затверджено.
Під час олімпійського саміту члени МОК проаналізували наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переважна більшість представників Міжнародного олімпійського комітету погодилися з тим, що санкції проти Росії та Білорусі як проти держав, відповідальних за порушення олімпійського духу та хартії, мають залишатися у силі.
Також у зверненні МОК перелічені санкції, які будуть й надалі діяти проти Росії:
- Заборона на організацію проведення спортивних турнірів в Росії та Білорусі.
- Заборона на показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах.
- Відкликання олімпійських орденів у президента Росії Владіміра Путіна.
Крім цього, саміт наголосив на солідарності щодо українських атлетів та української олімпійської спільноти. Зокрема, у МОК наголосили, що й надалі докладатимуть зусиль для допомоги України підготувати сильну збірну на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться у 2024 та 2026 роках відповідно.
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А мали б бути піздюлі, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, закликав до повернення парашки до змагань - наступного ранку вже безробітний. Повторюєш кремлівські наративи - отримуєш виклики до відповідних органів, які почитають твою переписку і уважно подивляться джерела твоїх фінансових надходжень, а поки йде процес - отримуєш відсторонення від роботи. І так далі, і так далі.
все інше на подсосі у ху@ла та шейхів.