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МОК офіційно не зніматиме санкції проти Росії та Білорусі

мок

Відповідне рішення ухвалили за підсумками саміту Міжнародного олімпійського комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання олімпійського саміту.

У перші дні повномасштабного вторгнення МОК порекомендував усім міжнародним спортивним федераціям відсторонити Росію та Білорусь від виступів на турнірах через участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Після того президент МОК Томас Бах допускав можливість повернення спортсменів цих країн до виступів.

Проте у грудні члени Виконавчої ради МОК зазначили, що не збираються знімати відсторонення від російських та білоруських атлетів. А під час олімпійського саміту це рішення було затверджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник МОК Бах виступив за повернення росіян до спортивних змагань

Під час олімпійського саміту члени МОК проаналізували наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переважна більшість представників Міжнародного олімпійського комітету погодилися з тим, що санкції проти Росії та Білорусі як проти держав, відповідальних за порушення олімпійського духу та хартії, мають залишатися у силі.

Також у зверненні МОК перелічені санкції, які будуть й надалі діяти проти Росії:

  • Заборона на організацію проведення спортивних турнірів в Росії та Білорусі.
  • Заборона на показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах.
  • Відкликання олімпійських орденів у президента Росії Владіміра Путіна.

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Крім цього, саміт наголосив на солідарності щодо українських атлетів та української олімпійської спільноти. Зокрема, у МОК наголосили, що й надалі докладатимуть зусиль для допомоги України підготувати сильну збірну на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться у 2024 та 2026 роках відповідно.

Автор: 

Білорусь (7926) МОК (173) росія (65010) санкції (11794) спорт (1617)


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Безхребетні падлюки ,бо щось підказує що туди мішок грошей занесли покидьки
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09.12.2022 16:01 Відповісти
томас бах...це ставленик раSSії...та й С. Бубка, бувший ригіАнал недалеко від нього відійшов... Гроші НЕ пахнуть...навіть якщо це криваві рубліки...
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09.12.2022 16:09 Відповісти
Біда в тому, що ніякої відповідальності немає.
А мали б бути піздюлі, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, закликав до повернення парашки до змагань - наступного ранку вже безробітний. Повторюєш кремлівські наративи - отримуєш виклики до відповідних органів, які почитають твою переписку і уважно подивляться джерела твоїх фінансових надходжень, а поки йде процес - отримуєш відсторонення від роботи. І так далі, і так далі.
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09.12.2022 16:53 Відповісти
Снимать санкции не будут даже если мавзолейные уроды занесут кусок золота в 199кг...👹 Страна повального Мильдония не сможет проводить также любые спортивные соревнования...🤒👹👹👹🦍🦍🦍
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09.12.2022 17:24 Відповісти
але ж головного, заборони виступу прибічників пуйла, немає...
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09.12.2022 17:30 Відповісти
в спорті незалежна лише WADA, яка заборонила ху@лостану учвсть у змаганнях на 4 роки.
все інше на подсосі у ху@ла та шейхів.
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09.12.2022 18:19 Відповісти
 
 