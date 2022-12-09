МОК офіційно не зніматиме санкції проти Росії та Білорусі

Відповідне рішення ухвалили за підсумками саміту Міжнародного олімпійського комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання олімпійського саміту.

У перші дні повномасштабного вторгнення МОК порекомендував усім міжнародним спортивним федераціям відсторонити Росію та Білорусь від виступів на турнірах через участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Після того президент МОК Томас Бах допускав можливість повернення спортсменів цих країн до виступів.

Проте у грудні члени Виконавчої ради МОК зазначили, що не збираються знімати відсторонення від російських та білоруських атлетів. А під час олімпійського саміту це рішення було затверджено.

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Під час олімпійського саміту члени МОК проаналізували наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переважна більшість представників Міжнародного олімпійського комітету погодилися з тим, що санкції проти Росії та Білорусі як проти держав, відповідальних за порушення олімпійського духу та хартії, мають залишатися у силі.

Також у зверненні МОК перелічені санкції, які будуть й надалі діяти проти Росії:

Заборона на організацію проведення спортивних турнірів в Росії та Білорусі.

Заборона на показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах.

Відкликання олімпійських орденів у президента Росії Владіміра Путіна.

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Крім цього, саміт наголосив на солідарності щодо українських атлетів та української олімпійської спільноти. Зокрема, у МОК наголосили, що й надалі докладатимуть зусиль для допомоги України підготувати сильну збірну на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться у 2024 та 2026 роках відповідно.