Очільник МОК Бах виступив за повернення росіян до спортивних змагань

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах видав абсолютно безглузду заяву під час саміту G20, що відбувається на індонезійському острові Балі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Бах закликав світових лідерів підтримати політичний нейтралітет у спорті, який би дозволив атлетам з усіх країни брати участь у змаганнях, незважаючи на будь-які міжнародні конфлікти чи війни.

Очільник МОК вважає цілком нормальним, якщо на одному спортивному майданчику виступатимуть спортсмени з країн, що воюють між собою. Він хоче, аби росіяни та білоруси повернулися на міжнародну арену, зокрема були допущені до Олімпійських ігор, абсолютно не переймаючись тим, що з вини країн-агресорок щодня масово гинуть українці.

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"Ми безпрецедентно засудили та запровадили санкції проти російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди. Але на відміну від багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким – ні.

Якщо спорт таким чином стане просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, то він розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни воюють між собою. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об'єднати світ, а не поглиблювати розбіжності. Щоб виконати нашу об'єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру.

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Я повторюю заклик до вас, світових лідерів, з яким я звернувся вже на церемонії відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року: дайте миру шанс", – цитує слова Баха офіційний сайт МОК.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".