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Новини
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Очільник МОК Бах виступив за повернення росіян до спортивних змагань

бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах видав абсолютно безглузду заяву під час саміту G20, що відбувається на індонезійському острові Балі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Бах закликав світових лідерів підтримати політичний нейтралітет у спорті, який би дозволив атлетам з усіх країни брати участь у змаганнях, незважаючи на будь-які міжнародні конфлікти чи війни.

Очільник МОК вважає цілком нормальним, якщо на одному спортивному майданчику виступатимуть спортсмени з країн, що воюють між собою. Він хоче, аби росіяни та білоруси повернулися на міжнародну арену, зокрема були допущені до Олімпійських ігор, абсолютно не переймаючись тим, що з вини країн-агресорок щодня масово гинуть українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського вторгнення загинули 89 українських спортсменів, 13 - у полоні, - Зеленський

"Ми безпрецедентно засудили та запровадили санкції проти російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди. Але на відміну від багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким – ні.

Якщо спорт таким чином стане просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, то він розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни воюють між собою. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об'єднати світ, а не поглиблювати розбіжності. Щоб виконати нашу об'єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру.

Також читайте: Польща закликає викинути Росію зі світового спорту до закінчення війни в Україні

Я повторюю заклик до вас, світових лідерів, з яким я звернувся вже на церемонії відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року: дайте миру шанс", – цитує слова Баха офіційний сайт МОК.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Автор: 

МОК (173) росія (65925) змагання (233) Бах Томас (13)


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Топ коментарі
+77
давай, бери семью и переезжай в Никополь или Бахмут...обсудим после этого твое предложение
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16.11.2022 21:45
+67
і скільки цьому Томасу Баху занесли ?
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16.11.2022 21:44
+44
With all due respect, Mr. Bach - fuck you!
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16.11.2022 21:45
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і скільки цьому Томасу Баху занесли ?
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16.11.2022 21:44 Відповісти
Нема слів, це ж яким покидьком треба бути щоб таку цинічну дурню родити. МОК прогнив настільки що його керівництво за брудні і криваві гроші здатне озвучувати любі замовлення?!?
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17.11.2022 00:25 Відповісти
With all due respect, Mr. Bach - fuck you!
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16.11.2022 21:45 Відповісти
давай, бери семью и переезжай в Никополь или Бахмут...обсудим после этого твое предложение
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16.11.2022 21:45 Відповісти
Ні, на ето он пойтіть не може бо кремлядь платить за зовсім інше. Це чудо з тієї ж корзини шо і меркель з шредеро
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16.11.2022 21:53 Відповісти
Козломорді, мабуть, добре забаБахали
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16.11.2022 21:45 Відповісти
Козел продажний...
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16.11.2022 21:45 Відповісти
Идиот или просто холуй
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16.11.2022 21:46 Відповісти
дурко зробив дурну заяву... ось що треба їм в носа тикати... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=16 https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=16

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16.11.2022 21:46 Відповісти
Фото українських спортсменів ,що загинули на війні цьому придурку треба показувати!
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16.11.2022 21:48 Відповісти
Кто хочет трахаться???
Есть "канцлерин по вызову" - Меркель, хоть и старая, но пойдет, на любителя
Есть "дедушка по вызову" - Шредер, очень дешево, как для политика - 30 000 евро за ночь,
О, теперь появился "спортсмен по вызову" - Бах, желающие его "бахнуть" есть?
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16.11.2022 21:49 Відповісти
Німеччина...Якіж вони усі расторможені!Звісно розумніші ніж Орбан,але не далеко пішли!Добряче такі "діди" погвалтували німок у Другу Світову,що такі кацапофіли понародились у Німеччині.Мабуть за батьками своїми сумують?
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16.11.2022 21:58 Відповісти
Яке їбонуте...кацапам заборонили виступи, тому що держава-агресор порушила всі можливі принципи міжнародного права
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16.11.2022 21:49 Відповісти
Добряче рашистами «вмотивована та чесна» ОСОБА при спорт бізнесі!!!
Його б в Оленівку, або під Бахмутский напрям підвести, щоб поближче срюськіх побачив, консерва *******!!
Мабуть, гроші треба в казино!!! Дерьмократ!
🇺🇦⚔️‼️❤️😡🤯😠🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇬🇧👏🇺🇦⚔️‼️❤️
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16.11.2022 21:51 Відповісти
Кацапы изо всех сил готовились к G20
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16.11.2022 21:51 Відповісти
Цей очільник зламався, пора нового обирати
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16.11.2022 21:52 Відповісти
Та... они опять под допингом бегать будут..
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16.11.2022 21:51 Відповісти
и дисциплину новые открыть-такую как проламывание кувалдой головы
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16.11.2022 21:53 Відповісти
Може і "безглузда заява", але...
напевно, він на ній декілька десятків тисяч баксів "заробив"!
Чи ви гадаєте такі заяви безкоштовно робляться?
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16.11.2022 21:53 Відповісти
Бахнутий на всю голову
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16.11.2022 21:53 Відповісти


Святий Томасе! Моли Бога за нас!

)))
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16.11.2022 21:54 Відповісти
спорт - гівно, тільки псують собі здоров'я, в 40 вже пенсіонери, ще додати всяку хімію... навіщо це взагалі треба?
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16.11.2022 21:55 Відповісти
Професійний-так.Любительский-навпаки!
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16.11.2022 22:02 Відповісти
Бабки. Много бабок.
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17.11.2022 01:23 Відповісти
Bach muzikant
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16.11.2022 22:01 Відповісти
Бах-ПНаХ!!!!
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16.11.2022 22:01 Відповісти
В свій час був же і інший Бах - Іоган Себастьян... ********* баху дуже далеко. Тільки що прізвище ганьбить!
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16.11.2022 22:02 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2022 05:50 Відповісти
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16.11.2022 22:04 Відповісти
этот бах не только слепой, но и глухой, как бетховен.
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16.11.2022 22:09 Відповісти
то макаронник-берлускони,то эрдоганчик,теперь и это межднародное спортивное ******...............не позорь фамилию великого композитора...а впрочем иди *****......................вот жешь феерический ******* мок.....................
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16.11.2022 22:13 Відповісти
От як цих підарів після цього сприймати?
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16.11.2022 22:13 Відповісти
Чого той Бах не зайнявся тим, чим займалися найвідоміші Бахи - музикою? 🤔 Дудів би собі у дудку, чи пальцями пи чорно-білих клавішах стукав, чи паличками по барабанає на крайній випадок. І про те, до він дебіл, знали б лише сусіди за стіною.
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16.11.2022 22:15 Відповісти
Ото *******
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16.11.2022 22:16 Відповісти
Для непонятливых соревнования провести в Чернигове или к примеру в Одессе. Или еще с командой из фильтрационных лагерей. Или это фашизмом попахивает? А если так, то какие в жопу соревнования с фашистами.
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16.11.2022 22:19 Відповісти
Надо бы проверить его счета - не было ли там поступлений в последнее время? Может даже и в срублях 😀
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16.11.2022 22:20 Відповісти
Ты чьих, федя, будешь?
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16.11.2022 22:23 Відповісти
Самое прикольное, это 3 факта:
1.) Сумма за которую его подкупили, настолько презрительно мала, что какой-то Беня бы со стулу рухнул, если бы ему вообще кто-то такие копейки предложил бы жалкие.
2.) Купили его по финансированию какой-то программы, то есть вполне официально. Намекнув, что финансировать этот проект за содействие.
3.) Самое смешное - эта харя даже не считает пункт 2 за взятку. Он всерьез скажет, что все по закону, это не взятка, это не лоббирование, это он просто так взял. У них какой-то баг есть в мозгу, они все так подкупаются и себя не считают за продажных политиков. Они считают, что по своему желанию оказали услугу приятным в общении людям, а кацапское правительство через Мишустина или другого просто так само по себе им приплачивает.
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16.11.2022 22:27 Відповісти
Бах не бахнутий, він просто виїбаний за москальськи гроши. Так насрати на олімпійськи принципи може тільки повоєнний покруч москаля й недолугої німкені. Греки війни припиняли на час Олімпійських змагань. А тут отаке одоробало патякає.
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16.11.2022 22:27 Відповісти
безглузда для тих хто не розуміє,
скільки ***** платить.
два-три речення і бах мілбйонер
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16.11.2022 22:28 Відповісти
ОПИТУВАННЯ:

ВОНО *******?
'+' - ТАК;
'-' - НІ;
'-+' - НЕ ЗОВСІМ;
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16.11.2022 22:28 Відповісти
***** путінська
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16.11.2022 22:28 Відповісти
с какой страны эта б*дь?? германия небось?
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16.11.2022 22:28 Відповісти
Очільник Бах, для початку визнач, що воне таке рузьсгий, а потім усе інше! Може для початку, мавп включити? рюзьсгий не Боже творіння, як мавпи!
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16.11.2022 22:34 Відповісти
Мерзота конченная!
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16.11.2022 22:42 Відповісти
Музика Йоганна Себастьяна Баха, мені дуже подобається, а про очільника баха, одне питання: Скільки карбованців, ти коштуєш???
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16.11.2022 22:49 Відповісти
А че спортом ограничиваться? Все санкции сразу отменить, и дать миру шанс. То есть мира-то никакого не будет, но шанс дать надо. Офигеть…
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16.11.2022 22:50 Відповісти
Очередная консерва протухла и взорвалась.
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16.11.2022 22:52 Відповісти
Основополагающие принципы олимпизма

2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

3. Олимпийское движение представляет собой концентрированную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК

Вопрос - дядя ты что там вообще делаешь?
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16.11.2022 23:05 Відповісти
Ще одна гниль.
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16.11.2022 23:39 Відповісти
Если придерживаться принципа, что с россиянами на одном гектаре никто срать не сядет, не слишком ли большими будут олимпийские деревни?
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17.11.2022 00:48 Відповісти
До війни вважалося що нам "пощастило" жити в самій корумпованій європейській країні. Дивлячись на таких от "Бахів" починаємо розуміти що в Європі також до біса корумпованих і безпринципних гівнюків. ...
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17.11.2022 00:57 Відповісти
Так що, ІДІЛ може починати готувати свою олімпійську збірну?
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17.11.2022 01:36 Відповісти
А я вже турбувався, що ідіоти засереджені в одномі місці. Таки ні, вони розташовані рівномірно повсій земній кулі...нажаль
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17.11.2022 02:25 Відповісти
бабах
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17.11.2022 06:21 Відповісти
Идет какая-то атака на великие имена. Бах, Вагнер...
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17.11.2022 07:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Томас Бах
Відомий також завдяки своєму закликові до світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення спортсменів з РФ через військову агресію проти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-1 [1] .

Нагороди

2014 - Орден Пошани (Росія) - за великий внесок у розвиток міжнародного олімпійського та паралімпійського руху та заслуги у підготовці російських спортсменів

2015 - Орден Національного олімпійського комітету Білорусі - за виняткові заслуги в розвитку олімпійського руху, масового спорту та спорту вищих досягнень в Білорусі, а також за особливі заслуги у пропаганді ідеалів і принципів олімпізму, популяризації спорту та здорового способу життя

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 15 грудня 2015) - за визначний особистий внесок у розвиток спорту і популяризацію олімпійського руху в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-7 [7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 10 вересня 2021) - за визначний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, утвердження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, популяризацію масового спорту та спорту вищих досягненьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-8 [8]
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17.11.2022 07:41 Відповісти
Особливо подобається -- утвердження гуманістичних ідеалів

Куди котися світ !
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17.11.2022 07:43 Відповісти
А вот задать бы товарищу вопрос - а сли охранник газовых печей Освенцима - хороший бегун, его тоже на игры приглашать?
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17.11.2022 10:11 Відповісти
Дебил
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17.11.2022 10:31 Відповісти
Зачем это делать?
Русню же будут освистывать в лучшем случае...или бить по свинособачей роже,пока не посинеет!
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17.11.2022 22:19 Відповісти
 
 