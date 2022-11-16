Очільник МОК Бах виступив за повернення росіян до спортивних змагань
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах видав абсолютно безглузду заяву під час саміту G20, що відбувається на індонезійському острові Балі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Бах закликав світових лідерів підтримати політичний нейтралітет у спорті, який би дозволив атлетам з усіх країни брати участь у змаганнях, незважаючи на будь-які міжнародні конфлікти чи війни.
Очільник МОК вважає цілком нормальним, якщо на одному спортивному майданчику виступатимуть спортсмени з країн, що воюють між собою. Він хоче, аби росіяни та білоруси повернулися на міжнародну арену, зокрема були допущені до Олімпійських ігор, абсолютно не переймаючись тим, що з вини країн-агресорок щодня масово гинуть українці.
"Ми безпрецедентно засудили та запровадили санкції проти російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди. Але на відміну від багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким – ні.
Якщо спорт таким чином стане просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, то він розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни воюють між собою. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.
У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об'єднати світ, а не поглиблювати розбіжності. Щоб виконати нашу об'єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру.
Я повторюю заклик до вас, світових лідерів, з яким я звернувся вже на церемонії відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року: дайте миру шанс", – цитує слова Баха офіційний сайт МОК.
Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".
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Есть "канцлерин по вызову" - Меркель, хоть и старая, но пойдет, на любителя
Есть "дедушка по вызову" - Шредер, очень дешево, как для политика - 30 000 евро за ночь,
О, теперь появился "спортсмен по вызову" - Бах, желающие его "бахнуть" есть?
Його б в Оленівку, або під Бахмутский напрям підвести, щоб поближче срюськіх побачив, консерва *******!!
Мабуть, гроші треба в казино!!! Дерьмократ!
🇺🇦⚔️‼️❤️😡🤯😠🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇬🇧👏🇺🇦⚔️‼️❤️
напевно, він на ній декілька десятків тисяч баксів "заробив"!
Чи ви гадаєте такі заяви безкоштовно робляться?
Святий Томасе! Моли Бога за нас!
)))
1.) Сумма за которую его подкупили, настолько презрительно мала, что какой-то Беня бы со стулу рухнул, если бы ему вообще кто-то такие копейки предложил бы жалкие.
2.) Купили его по финансированию какой-то программы, то есть вполне официально. Намекнув, что финансировать этот проект за содействие.
3.) Самое смешное - эта харя даже не считает пункт 2 за взятку. Он всерьез скажет, что все по закону, это не взятка, это не лоббирование, это он просто так взял. У них какой-то баг есть в мозгу, они все так подкупаются и себя не считают за продажных политиков. Они считают, что по своему желанию оказали услугу приятным в общении людям, а кацапское правительство через Мишустина или другого просто так само по себе им приплачивает.
скільки ***** платить.
два-три речення і бах мілбйонер
ВОНО *******?
'+' - ТАК;
'-' - НІ;
'-+' - НЕ ЗОВСІМ;
2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.
3. Олимпийское движение представляет собой концентрированную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК
Вопрос - дядя ты что там вообще делаешь?
Відомий також завдяки своєму закликові до світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення спортсменів з РФ через військову агресію проти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-1 [1] .
Нагороди
2014 - Орден Пошани (Росія) - за великий внесок у розвиток міжнародного олімпійського та паралімпійського руху та заслуги у підготовці російських спортсменів
2015 - Орден Національного олімпійського комітету Білорусі - за виняткові заслуги в розвитку олімпійського руху, масового спорту та спорту вищих досягнень в Білорусі, а також за особливі заслуги у пропаганді ідеалів і принципів олімпізму, популяризації спорту та здорового способу життя
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 15 грудня 2015) - за визначний особистий внесок у розвиток спорту і популяризацію олімпійського руху в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 10 вересня 2021) - за визначний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, утвердження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, популяризацію масового спорту та спорту вищих досягненьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-8 [8]
Куди котися світ !
Русню же будут освистывать в лучшем случае...или бить по свинособачей роже,пока не посинеет!