На Кинбурнской косе остались только оккупанты, гражданских нет, - Ким

На Кинбурнской косе, которая находится под контролем российских оккупантов, не осталось гражданского населения.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно их выселили и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", - пояснил он.

По словам Кима, от остающихся там российских военных нет большой угрозы непосредственно для Николаева.

"Они сейчас в принципе сосредоточены на содержании территорий, и мы не видим, что они оттуда готовятся к какому-то продвижению. То есть их задача – удерживать самое большое количество территорий", - добавил глава обладминистрации.

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