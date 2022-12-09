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Новости Война
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На Кинбурнской косе остались только оккупанты, гражданских нет, - Ким

коса,кінбурнська

На Кинбурнской косе, которая находится под контролем российских оккупантов, не осталось гражданского населения.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно их выселили и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", - пояснил он.

По словам Кима, от остающихся там российских военных нет большой угрозы непосредственно для Николаева.

"Они сейчас в принципе сосредоточены на содержании территорий, и мы не видим, что они оттуда готовятся к какому-то продвижению. То есть их задача – удерживать самое большое количество территорий", - добавил глава обладминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ пока не контролируют Кинбурнскую косу, - силы обороны Таврического направления

Автор: 

Николаевская область (2116) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+15
Тебе чекають,щоб ти прийшов і порадив,що далі робити.
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09.12.2022 18:04
+11
Потрібно зробити окупантам пекло.
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09.12.2022 17:52
+8
рашлом засмерділо!
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09.12.2022 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно зробити окупантам пекло.
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09.12.2022 17:52 Ответить
ех, як я скучив за Кінбурном....
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09.12.2022 17:53 Ответить
Тебе чекають,щоб ти прийшов і порадив,що далі робити.
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09.12.2022 18:04 Ответить
рашлом засмерділо!
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09.12.2022 18:04 Ответить
Ага, тільки зареєструвався і вже "в атаку", 100 відсотковий цап провокатор....
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09.12.2022 18:27 Ответить
При наличии пары эсминцев и двух десятков F16 было бы не сложно.
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09.12.2022 18:07 Ответить
9.12.22. Від сьогодні. Так що не так? Бахнуть ЗСУ Косу,вас не запитають,а там і далі орків поженуть
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09.12.2022 20:13 Ответить
Ех "задвохсотити" їх там гуртом чим небуть таким невидимим!
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09.12.2022 18:18 Ответить
Спалить там всех колорадских террористов и готовиться к освобождению Симферополя !
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09.12.2022 19:10 Ответить
Бавовна Бавовна..

Ти така моторна...
Горить палає🔥

Та вранці..😆
Сонечко зустрічає💥
Слава ЗСУ,Слава Україні ,Слава Героям

🔱❤️🖤🔱✊💪💪💙💛🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦
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09.12.2022 19:20 Ответить
и шо теперь? - что мешает накрыть её РСЗО и артой, даже постсовковой 122мм?
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09.12.2022 21:30 Ответить
 
 