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Новини Війна
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На Кінбурнській косі залишилися тільки окупанти, цивільних немає, - Кім

коса,кінбурнська

На Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем російських окупантів, не залишилося цивільного населення.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю. Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати", - пояснив він.

За словами Кіма, від російських військових, що там залишаються, немає великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

"Вони зараз в принципі зосереджені на утриманні територій і ми не бачимо, що вони звідти готуються до якогось просування. Тобто їхнє завдання – втримувати якнайбільшу кількість територій", - додав очільник обладміністрації.

Читайте: Окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2265) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+15
Тебе чекають,щоб ти прийшов і порадив,що далі робити.
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09.12.2022 18:04
+11
Потрібно зробити окупантам пекло.
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09.12.2022 17:52
+8
рашлом засмерділо!
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09.12.2022 18:04
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Потрібно зробити окупантам пекло.
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09.12.2022 17:52 Відповісти
ех, як я скучив за Кінбурном....
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09.12.2022 17:53 Відповісти
Тебе чекають,щоб ти прийшов і порадив,що далі робити.
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09.12.2022 18:04 Відповісти
рашлом засмерділо!
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09.12.2022 18:04 Відповісти
Ага, тільки зареєструвався і вже "в атаку", 100 відсотковий цап провокатор....
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09.12.2022 18:27 Відповісти
При наличии пары эсминцев и двух десятков F16 было бы не сложно.
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09.12.2022 18:07 Відповісти
9.12.22. Від сьогодні. Так що не так? Бахнуть ЗСУ Косу,вас не запитають,а там і далі орків поженуть
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09.12.2022 20:13 Відповісти
Ех "задвохсотити" їх там гуртом чим небуть таким невидимим!
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09.12.2022 18:18 Відповісти
Спалить там всех колорадских террористов и готовиться к освобождению Симферополя !
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09.12.2022 19:10 Відповісти
Бавовна Бавовна..

Ти така моторна...
Горить палає🔥

Та вранці..😆
Сонечко зустрічає💥
Слава ЗСУ,Слава Україні ,Слава Героям

🔱❤️🖤🔱✊💪💪💙💛🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦
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09.12.2022 19:20 Відповісти
и шо теперь? - что мешает накрыть её РСЗО и артой, даже постсовковой 122мм?
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09.12.2022 21:30 Відповісти
 
 