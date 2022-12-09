На Кінбурнській косі залишилися тільки окупанти, цивільних немає, - Кім

На Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем російських окупантів, не залишилося цивільного населення.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю. Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати", - пояснив він.

За словами Кіма, від російських військових, що там залишаються, немає великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

"Вони зараз в принципі зосереджені на утриманні територій і ми не бачимо, що вони звідти готуються до якогось просування. Тобто їхнє завдання – втримувати якнайбільшу кількість територій", - додав очільник обладміністрації.

Читайте: Окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА