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Новости Война
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Военные объекты в России являются легитимными целями для ВСУ, - правительство Германии

літак,аеродром

Военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для ВСУ.

Такую позицию официального Берлина высказала представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гофманн на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории из территории россии", - заявила Гоффманн.

Она отметила, что, по убеждению Германии, "Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также вправе делать это за пределами территории своего государства". Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.

Гофманн подчеркнула, что с точки зрения ФРГ все, что делает Украина, является реакцией на российскую агрессию.

Как сообщалось, 5 декабря в Саратовской области неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу авиабазы Энгельс-1, являющуюся основной базой бомбардировщиков, из которой россия наносит по Украине массированные удары. В результате падения объекта повреждения получили два ракетоносца Ту-95. Также взрыв произошел на военном аэродроме под Рязанью. Кроме того, произошел подрыв на комбинате "Слава" в Брянске, где хранятся резервуары с топливом.

Читайте также: Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в том числе 18 САУ RCH-155

Автор: 

Германия (6943) россия (95441)


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Топ комментарии
+25
демеркелізація проходить успішно)
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09.12.2022 18:00
+13
Як тільки газу не стало, так і дурман газовий пройшов. ЗСУ врятували німців, а то б вчаділи від рашистських газів.
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09.12.2022 18:06
+9
Заводи з виробництва ракет і снарядів !
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09.12.2022 18:00
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демеркелізація проходить успішно)
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09.12.2022 18:00 Ответить
Заводи з виробництва ракет і снарядів !
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09.12.2022 18:00 Ответить
І лінія електропередачі, що живить завод... там не тільки завод... але нас цікавить саме він.
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09.12.2022 19:04 Ответить
Спасибо Капитан Очевидность!
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09.12.2022 18:01 Ответить
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09.12.2022 18:03 Ответить
Як тільки газу не стало, так і дурман газовий пройшов. ЗСУ врятували німців, а то б вчаділи від рашистських газів.
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09.12.2022 18:06 Ответить
Ганси натякають що мона лупашити по кацапстану?
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09.12.2022 18:08 Ответить
Якби ті ''українці'', що живуть в паРаші були нормальними, то давно вже б спалили пів *********. Але то срані малороси, а не люди.
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09.12.2022 18:10 Ответить
- " не всё так однозначно ..."
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09.12.2022 19:08 Ответить
Ну так може пора і далекобійну зброю давати! Чи ні-ні, бо *уйло нападе!
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09.12.2022 18:13 Ответить
Німці говорять х#йню!! На території росії все, що завгодно - є законною цілью для ЗСУ.
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09.12.2022 18:14 Ответить
тут бачите, не стикується заголовок і текст у статті
"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним"
Ніхто ж навіть і не говорить про військові, чи не військові об'єкти.
"Запобігає", "захищає". Дипломатія з великої літери
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09.12.2022 18:24 Ответить
так.
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09.12.2022 18:27 Ответить
знаю я там одного двічи легітимного, на території раські федераськи
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09.12.2022 18:18 Ответить
Не тільки в московії, а й в Білорусії....
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09.12.2022 18:23 Ответить
Нарешті німці прозріли... Краще пізно ніж ніколи
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09.12.2022 18:28 Ответить
Ого! Навіть Штати щось мовчать про законність цілей на кацапердії. А німці ж таки войовничий народ. Давайте, підтягуйтеся в Україну, тренуйтеся на москалях. Бойовий досвід европейцям не зашкодить.
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09.12.2022 18:30 Ответить
... і Leopard 2 пару десятків, для початку. Буде скоро.
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09.12.2022 18:32 Ответить
дедушке Байдену на заметку
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09.12.2022 18:30 Ответить
Дедушка Байден не заперечує цьому. Вони поки що проти викостання переданої саме США зброї для цих цілей. А свою - будь ласка
А щодо Німеччини, вона без згоди США нічого не робить. Забули все історію з patriot?
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09.12.2022 18:43 Ответить
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09.12.2022 18:45 Ответить
следует понять, что Германия стала "локомотивом Европы" благодаря многолетней дружбе с СССР и поставкам дешёвых энергоносителей от Москвы
РФ продолжила и даже углУбила эту тенденцию с целью подрыва единства НАТО и получения практически неисчерпаемых источников готовой к разворовыванию валюты
одновременно ФРГ игнорировала правило 2%-отчислений на военные нужды, став таким образом нахлебником НАТО
и вот в течение всего 10 месяцев произошёл коренной сдвиг в политике страны, причём у власти остаются социал-демократы, бывшая партия комсомолки Меркель
наивные люди станут искать скрытые пружины происходящего, хотя всё перед глазами: США смогли убедить ФРГ отказаться от российских энергоносителей и начать восстановление собственной обороноспособности, причём в ущерб германской экономике!
простой вопрос: что знают США ( а теперь и Германия) о ближайшем будущем?
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09.12.2022 19:26 Ответить
Джо Байден разрешил генералу Залужному мочить в сортире крыс мавзолейных по полному тарифу даже в Хабаровске и на острове Сахалин и Камчатке...там очень много секретных баз и объектов со времён советского быдла...современные дроны могут висеть в воздухе 24 часа...а это значит путлер Капут 💀☠️🦍🦍 схему преодоления ПВО можно без проблем... запуская дрон разведчик 😝со спутниковым навигатором...
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09.12.2022 19:32 Ответить
тебе бы книжки писать сенатор...!
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09.12.2022 19:50 Ответить
Щільність ППО в Україні - набагато більша, ніж в засрашки. Саме тому літаки засрашки не ******** українських міст далі 5 км від фронту. На хвилиночку - Україна найбільша європейська країна за територією.

А тепер задумайтеся - що може захистити з точки зору ППО засрашка? Чи може вона побудувати суцільну "завісу" ППО своєї території (чого не зміг зробити навіть совок)?

Тож чергові "бавовни" під хвостами стратегічних бомбардувальників - це лише справа часу. І ніякі зусилля засрашки щодо розосередження літаків чи "передислокації ППО" - не дадуть реально ефективних результатів. Бо неможливо захистити таку величезну територію і таку кількість об'єктів.

І саме тому Україна НЕ атакує інфраструктурні об'єкти типу залізничних вузлів - без мільонів тон чугунія (який доставляється сотнями бомбардувальників кожен день) - це просто марне заняття. Саме тому і засрашка не атакувала та не атакує залізничні вузли України. Немає в неї таких сил та засобів, аби це зробити...
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09.12.2022 21:21 Ответить
Отец мой служил срочную в тех вонючих Краях дохлого Сссра... нафиг надо.. царапать какие книжечки...для быдла...Шариковых...😝😆сейчас в тренде совсем другие прелести жизни 😆😆😆🤣🤣🤣
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09.12.2022 20:12 Ответить
Есть такая расхожая фраза, что мол демократия это такой маховик, который движется и работает медленно. Так вот - когда услышите такой наратив - плюньте тому в рожу и поймите, что вас держат за дурака.
Медленно работает не демократия, а бюрократия. Которая и возглавляет Германию. В США бюрократы называются демократами.
А почему бюрократия работает медленно? Есть несколько основных незыблемых принципов бюрократов:
1. Как бы чего не вышло. Как бы путин не рассердился, как бы война не вышла за пределы Украины, как бы не применил ЯО, как бы не начался голод, как-бы... как-бы... Они придумают миллион этих "как-бы" - профессиональные бюрократы, это их работа...
2. Всегда нужно переложить ответственность с себя на кого-то другого.
Тут всё очевидно - от Макрона до папки-дурака...
3. Создание иллюзии бурной деятельности, создание комиссий, судов, саммитов ит.п.
4. Забалтывание любой проблемы или вопроса. Выражение озабоченностей и озадаченностей, пустое повторение очевидносей должно создать иллюзию профессиональности бюрократа.
Тут Столтенберг просто мисс Очевидность.

Всё это я к чему... Не нужно путать демократию с бюрократией.
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09.12.2022 20:16 Ответить
Неужели до немцев начало доходить, что главные финанасовые потери несут в ЕС именно они и что именно они первыми заинтересованы что бы война закончилась....
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10.12.2022 09:58 Ответить
 
 