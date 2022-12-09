Военные объекты в России являются легитимными целями для ВСУ, - правительство Германии

Военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для ВСУ.

Такую позицию официального Берлина высказала представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гофманн на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории из территории россии", - заявила Гоффманн.

Она отметила, что, по убеждению Германии, "Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также вправе делать это за пределами территории своего государства". Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.

Гофманн подчеркнула, что с точки зрения ФРГ все, что делает Украина, является реакцией на российскую агрессию.

Как сообщалось, 5 декабря в Саратовской области неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу авиабазы Энгельс-1, являющуюся основной базой бомбардировщиков, из которой россия наносит по Украине массированные удары. В результате падения объекта повреждения получили два ракетоносца Ту-95. Также взрыв произошел на военном аэродроме под Рязанью. Кроме того, произошел подрыв на комбинате "Слава" в Брянске, где хранятся резервуары с топливом.

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