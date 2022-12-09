Военные объекты в России являются легитимными целями для ВСУ, - правительство Германии
Военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для ВСУ.
Такую позицию официального Берлина высказала представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гофманн на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории из территории россии", - заявила Гоффманн.
Она отметила, что, по убеждению Германии, "Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также вправе делать это за пределами территории своего государства". Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.
Гофманн подчеркнула, что с точки зрения ФРГ все, что делает Украина, является реакцией на российскую агрессию.
Как сообщалось, 5 декабря в Саратовской области неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу авиабазы Энгельс-1, являющуюся основной базой бомбардировщиков, из которой россия наносит по Украине массированные удары. В результате падения объекта повреждения получили два ракетоносца Ту-95. Также взрыв произошел на военном аэродроме под Рязанью. Кроме того, произошел подрыв на комбинате "Слава" в Брянске, где хранятся резервуары с топливом.
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"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним"
Ніхто ж навіть і не говорить про військові, чи не військові об'єкти.
"Запобігає", "захищає". Дипломатія з великої літери
А щодо Німеччини, вона без згоди США нічого не робить. Забули все історію з patriot?
РФ продолжила и даже углУбила эту тенденцию с целью подрыва единства НАТО и получения практически неисчерпаемых источников готовой к разворовыванию валюты
одновременно ФРГ игнорировала правило 2%-отчислений на военные нужды, став таким образом нахлебником НАТО
и вот в течение всего 10 месяцев произошёл коренной сдвиг в политике страны, причём у власти остаются социал-демократы, бывшая партия комсомолки Меркель
наивные люди станут искать скрытые пружины происходящего, хотя всё перед глазами: США смогли убедить ФРГ отказаться от российских энергоносителей и начать восстановление собственной обороноспособности, причём в ущерб германской экономике!
простой вопрос: что знают США ( а теперь и Германия) о ближайшем будущем?
А тепер задумайтеся - що може захистити з точки зору ППО засрашка? Чи може вона побудувати суцільну "завісу" ППО своєї території (чого не зміг зробити навіть совок)?
Тож чергові "бавовни" під хвостами стратегічних бомбардувальників - це лише справа часу. І ніякі зусилля засрашки щодо розосередження літаків чи "передислокації ППО" - не дадуть реально ефективних результатів. Бо неможливо захистити таку величезну територію і таку кількість об'єктів.
І саме тому Україна НЕ атакує інфраструктурні об'єкти типу залізничних вузлів - без мільонів тон чугунія (який доставляється сотнями бомбардувальників кожен день) - це просто марне заняття. Саме тому і засрашка не атакувала та не атакує залізничні вузли України. Немає в неї таких сил та засобів, аби це зробити...
Медленно работает не демократия, а бюрократия. Которая и возглавляет Германию. В США бюрократы называются демократами.
А почему бюрократия работает медленно? Есть несколько основных незыблемых принципов бюрократов:
1. Как бы чего не вышло. Как бы путин не рассердился, как бы война не вышла за пределы Украины, как бы не применил ЯО, как бы не начался голод, как-бы... как-бы... Они придумают миллион этих "как-бы" - профессиональные бюрократы, это их работа...
2. Всегда нужно переложить ответственность с себя на кого-то другого.
Тут всё очевидно - от Макрона до папки-дурака...
3. Создание иллюзии бурной деятельности, создание комиссий, судов, саммитов ит.п.
4. Забалтывание любой проблемы или вопроса. Выражение озабоченностей и озадаченностей, пустое повторение очевидносей должно создать иллюзию профессиональности бюрократа.
Тут Столтенберг просто мисс Очевидность.
Всё это я к чему... Не нужно путать демократию с бюрократией.