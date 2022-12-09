Військові об’єкти в Росії є легітимними цілями для ЗСУ, - уряд Німеччини
Військові об’єкти на території Росії, від яких походить загроза Україні, є законними цілями для ЗСУ.
Таку позицію офіційного Берліна висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним… Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії", - заявила Гоффманн.
Вона наголосила, що на переконання Німеччини, "Україна не зобов’язана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави". Право на самозахист зафіксовано в ст. 51 Хартії ООН, а Україна є державою, на яку напали.
Гоффманн підкреслила, що з точки зору ФРН, все, що робить Україна, є реакцією на російську агресію.
Як повідомлялося, 5 грудня в Саратовській області невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1, що є основною базою бомбардувальників, з якої Росія завдає по Україні масованих ударів. У результаті падіння об'єкта пошкоджень зазнали два ракетоносці Ту-95. Також вибух стався на військовому аеродромі під Рязанню. Крім того, стався підрив на комбінаті "Слава" у Брянську, де зберігаються резервуари з паливом.
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"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним"
Ніхто ж навіть і не говорить про військові, чи не військові об'єкти.
"Запобігає", "захищає". Дипломатія з великої літери
А щодо Німеччини, вона без згоди США нічого не робить. Забули все історію з patriot?
РФ продолжила и даже углУбила эту тенденцию с целью подрыва единства НАТО и получения практически неисчерпаемых источников готовой к разворовыванию валюты
одновременно ФРГ игнорировала правило 2%-отчислений на военные нужды, став таким образом нахлебником НАТО
и вот в течение всего 10 месяцев произошёл коренной сдвиг в политике страны, причём у власти остаются социал-демократы, бывшая партия комсомолки Меркель
наивные люди станут искать скрытые пружины происходящего, хотя всё перед глазами: США смогли убедить ФРГ отказаться от российских энергоносителей и начать восстановление собственной обороноспособности, причём в ущерб германской экономике!
простой вопрос: что знают США ( а теперь и Германия) о ближайшем будущем?
А тепер задумайтеся - що може захистити з точки зору ППО засрашка? Чи може вона побудувати суцільну "завісу" ППО своєї території (чого не зміг зробити навіть совок)?
Тож чергові "бавовни" під хвостами стратегічних бомбардувальників - це лише справа часу. І ніякі зусилля засрашки щодо розосередження літаків чи "передислокації ППО" - не дадуть реально ефективних результатів. Бо неможливо захистити таку величезну територію і таку кількість об'єктів.
І саме тому Україна НЕ атакує інфраструктурні об'єкти типу залізничних вузлів - без мільонів тон чугунія (який доставляється сотнями бомбардувальників кожен день) - це просто марне заняття. Саме тому і засрашка не атакувала та не атакує залізничні вузли України. Немає в неї таких сил та засобів, аби це зробити...
Медленно работает не демократия, а бюрократия. Которая и возглавляет Германию. В США бюрократы называются демократами.
А почему бюрократия работает медленно? Есть несколько основных незыблемых принципов бюрократов:
1. Как бы чего не вышло. Как бы путин не рассердился, как бы война не вышла за пределы Украины, как бы не применил ЯО, как бы не начался голод, как-бы... как-бы... Они придумают миллион этих "как-бы" - профессиональные бюрократы, это их работа...
2. Всегда нужно переложить ответственность с себя на кого-то другого.
Тут всё очевидно - от Макрона до папки-дурака...
3. Создание иллюзии бурной деятельности, создание комиссий, судов, саммитов ит.п.
4. Забалтывание любой проблемы или вопроса. Выражение озабоченностей и озадаченностей, пустое повторение очевидносей должно создать иллюзию профессиональности бюрократа.
Тут Столтенберг просто мисс Очевидность.
Всё это я к чему... Не нужно путать демократию с бюрократией.