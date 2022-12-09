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Новини Війна
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Військові об’єкти в Росії є легітимними цілями для ЗСУ, - уряд Німеччини

літак,аеродром

Військові об’єкти на території Росії, від яких походить загроза Україні, є законними цілями для ЗСУ.

Таку позицію офіційного Берліна висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним… Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії", - заявила Гоффманн.

Вона наголосила, що на переконання Німеччини, "Україна не зобов’язана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави". Право на самозахист зафіксовано в ст. 51 Хартії ООН, а Україна є державою, на яку напали.

Гоффманн підкреслила, що з точки зору ФРН, все, що робить Україна, є реакцією на російську агресію.

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Як повідомлялося, 5 грудня в Саратовській області невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1, що є основною базою бомбардувальників, з якої Росія завдає по Україні масованих ударів. У результаті падіння об'єкта пошкоджень зазнали два ракетоносці Ту-95. Також вибух стався на військовому аеродромі під Рязанню. Крім того, стався підрив на комбінаті "Слава" у Брянську, де зберігаються резервуари з паливом.

Автор: 

Німеччина (7336) росія (65010)


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Топ коментарі
+25
демеркелізація проходить успішно)
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09.12.2022 18:00
+13
Як тільки газу не стало, так і дурман газовий пройшов. ЗСУ врятували німців, а то б вчаділи від рашистських газів.
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09.12.2022 18:06
+9
Заводи з виробництва ракет і снарядів !
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09.12.2022 18:00
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09.12.2022 18:00 Відповісти
Заводи з виробництва ракет і снарядів !
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09.12.2022 18:00 Відповісти
І лінія електропередачі, що живить завод... там не тільки завод... але нас цікавить саме він.
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09.12.2022 19:04 Відповісти
Спасибо Капитан Очевидность!
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09.12.2022 18:01 Відповісти
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09.12.2022 18:03 Відповісти
Як тільки газу не стало, так і дурман газовий пройшов. ЗСУ врятували німців, а то б вчаділи від рашистських газів.
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09.12.2022 18:06 Відповісти
Ганси натякають що мона лупашити по кацапстану?
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09.12.2022 18:08 Відповісти
Якби ті ''українці'', що живуть в паРаші були нормальними, то давно вже б спалили пів *********. Але то срані малороси, а не люди.
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09.12.2022 18:10 Відповісти
- " не всё так однозначно ..."
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09.12.2022 19:08 Відповісти
Ну так може пора і далекобійну зброю давати! Чи ні-ні, бо *уйло нападе!
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09.12.2022 18:13 Відповісти
Німці говорять х#йню!! На території росії все, що завгодно - є законною цілью для ЗСУ.
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09.12.2022 18:14 Відповісти
тут бачите, не стикується заголовок і текст у статті
"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним"
Ніхто ж навіть і не говорить про військові, чи не військові об'єкти.
"Запобігає", "захищає". Дипломатія з великої літери
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09.12.2022 18:24 Відповісти
так.
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09.12.2022 18:27 Відповісти
знаю я там одного двічи легітимного, на території раські федераськи
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09.12.2022 18:18 Відповісти
Не тільки в московії, а й в Білорусії....
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09.12.2022 18:23 Відповісти
Нарешті німці прозріли... Краще пізно ніж ніколи
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09.12.2022 18:28 Відповісти
Ого! Навіть Штати щось мовчать про законність цілей на кацапердії. А німці ж таки войовничий народ. Давайте, підтягуйтеся в Україну, тренуйтеся на москалях. Бойовий досвід европейцям не зашкодить.
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09.12.2022 18:30 Відповісти
... і Leopard 2 пару десятків, для початку. Буде скоро.
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09.12.2022 18:32 Відповісти
дедушке Байдену на заметку
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09.12.2022 18:30 Відповісти
Дедушка Байден не заперечує цьому. Вони поки що проти викостання переданої саме США зброї для цих цілей. А свою - будь ласка
А щодо Німеччини, вона без згоди США нічого не робить. Забули все історію з patriot?
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09.12.2022 18:43 Відповісти
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09.12.2022 18:45 Відповісти
следует понять, что Германия стала "локомотивом Европы" благодаря многолетней дружбе с СССР и поставкам дешёвых энергоносителей от Москвы
РФ продолжила и даже углУбила эту тенденцию с целью подрыва единства НАТО и получения практически неисчерпаемых источников готовой к разворовыванию валюты
одновременно ФРГ игнорировала правило 2%-отчислений на военные нужды, став таким образом нахлебником НАТО
и вот в течение всего 10 месяцев произошёл коренной сдвиг в политике страны, причём у власти остаются социал-демократы, бывшая партия комсомолки Меркель
наивные люди станут искать скрытые пружины происходящего, хотя всё перед глазами: США смогли убедить ФРГ отказаться от российских энергоносителей и начать восстановление собственной обороноспособности, причём в ущерб германской экономике!
простой вопрос: что знают США ( а теперь и Германия) о ближайшем будущем?
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09.12.2022 19:26 Відповісти
Джо Байден разрешил генералу Залужному мочить в сортире крыс мавзолейных по полному тарифу даже в Хабаровске и на острове Сахалин и Камчатке...там очень много секретных баз и объектов со времён советского быдла...современные дроны могут висеть в воздухе 24 часа...а это значит путлер Капут 💀☠️🦍🦍 схему преодоления ПВО можно без проблем... запуская дрон разведчик 😝со спутниковым навигатором...
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09.12.2022 19:32 Відповісти
тебе бы книжки писать сенатор...!
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09.12.2022 19:50 Відповісти
Щільність ППО в Україні - набагато більша, ніж в засрашки. Саме тому літаки засрашки не ******** українських міст далі 5 км від фронту. На хвилиночку - Україна найбільша європейська країна за територією.

А тепер задумайтеся - що може захистити з точки зору ППО засрашка? Чи може вона побудувати суцільну "завісу" ППО своєї території (чого не зміг зробити навіть совок)?

Тож чергові "бавовни" під хвостами стратегічних бомбардувальників - це лише справа часу. І ніякі зусилля засрашки щодо розосередження літаків чи "передислокації ППО" - не дадуть реально ефективних результатів. Бо неможливо захистити таку величезну територію і таку кількість об'єктів.

І саме тому Україна НЕ атакує інфраструктурні об'єкти типу залізничних вузлів - без мільонів тон чугунія (який доставляється сотнями бомбардувальників кожен день) - це просто марне заняття. Саме тому і засрашка не атакувала та не атакує залізничні вузли України. Немає в неї таких сил та засобів, аби це зробити...
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09.12.2022 21:21 Відповісти
Отец мой служил срочную в тех вонючих Краях дохлого Сссра... нафиг надо.. царапать какие книжечки...для быдла...Шариковых...😝😆сейчас в тренде совсем другие прелести жизни 😆😆😆🤣🤣🤣
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09.12.2022 20:12 Відповісти
Есть такая расхожая фраза, что мол демократия это такой маховик, который движется и работает медленно. Так вот - когда услышите такой наратив - плюньте тому в рожу и поймите, что вас держат за дурака.
Медленно работает не демократия, а бюрократия. Которая и возглавляет Германию. В США бюрократы называются демократами.
А почему бюрократия работает медленно? Есть несколько основных незыблемых принципов бюрократов:
1. Как бы чего не вышло. Как бы путин не рассердился, как бы война не вышла за пределы Украины, как бы не применил ЯО, как бы не начался голод, как-бы... как-бы... Они придумают миллион этих "как-бы" - профессиональные бюрократы, это их работа...
2. Всегда нужно переложить ответственность с себя на кого-то другого.
Тут всё очевидно - от Макрона до папки-дурака...
3. Создание иллюзии бурной деятельности, создание комиссий, судов, саммитов ит.п.
4. Забалтывание любой проблемы или вопроса. Выражение озабоченностей и озадаченностей, пустое повторение очевидносей должно создать иллюзию профессиональности бюрократа.
Тут Столтенберг просто мисс Очевидность.

Всё это я к чему... Не нужно путать демократию с бюрократией.
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09.12.2022 20:16 Відповісти
Неужели до немцев начало доходить, что главные финанасовые потери несут в ЕС именно они и что именно они первыми заинтересованы что бы война закончилась....
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10.12.2022 09:58 Відповісти
 
 