Військові об’єкти в Росії є легітимними цілями для ЗСУ, - уряд Німеччини

Військові об’єкти на території Росії, від яких походить загроза Україні, є законними цілями для ЗСУ.

Таку позицію офіційного Берліна висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним… Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії", - заявила Гоффманн.

Вона наголосила, що на переконання Німеччини, "Україна не зобов’язана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави". Право на самозахист зафіксовано в ст. 51 Хартії ООН, а Україна є державою, на яку напали.

Гоффманн підкреслила, що з точки зору ФРН, все, що робить Україна, є реакцією на російську агресію.

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Як повідомлялося, 5 грудня в Саратовській області невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1, що є основною базою бомбардувальників, з якої Росія завдає по Україні масованих ударів. У результаті падіння об'єкта пошкоджень зазнали два ракетоносці Ту-95. Також вибух стався на військовому аеродромі під Рязанню. Крім того, стався підрив на комбінаті "Слава" у Брянську, де зберігаються резервуари з паливом.