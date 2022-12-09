США подготовили новый пакет помощи Украине на $275 млн, - Белый дом

Соединенные Штаты подготовили новый пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны, включающий, в частности, новые огневые возможности для комплексов HIMARS, артиллерийских систем, а также противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я рад сообщить, что в скором времени поступит новый пакет безопасности для Украины в объеме $275 миллионов", - отметил представитель Белого дома.

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