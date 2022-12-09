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Новости Агрессия России против Украины Война
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США подготовили новый пакет помощи Украине на $275 млн, - Белый дом

зброя

Соединенные Штаты подготовили новый пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны, включающий, в частности, новые огневые возможности для комплексов HIMARS, артиллерийских систем, а также противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я рад сообщить, что в скором времени поступит новый пакет безопасности для Украины в объеме $275 миллионов", - отметил представитель Белого дома.

Читайте также: Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в том числе 18 САУ RCH-155

Автор: 

помощь (7788) США (26528) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+12
Нові вогневі можливості для Хаймерс.....снаряди з дальністю....
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09.12.2022 19:20
+9
Амерам-черговий респект...
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09.12.2022 19:13
+7
Теж на це звернув увагу!

Нові можливості - це явно не старі можливості.
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09.12.2022 20:03
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Амерам-черговий респект...
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09.12.2022 19:13 Ответить
Пятниця-вихідні типа. Вже традиційно починається "політична мода" - військової допомоги. Тут поруч і Німеччина....
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09.12.2022 19:16 Ответить
Сноу,що ходаки замучили? Німці і амери анонсують, що уже тихо передано. Це не мода,це допомога.
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09.12.2022 19:24 Ответить
Нові вогневі можливості для Хаймерс.....снаряди з дальністю....
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09.12.2022 19:20 Ответить
Ох, вашими б вустами та мед пить!
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09.12.2022 19:21 Ответить
Теж на це звернув увагу!

Нові можливості - це явно не старі можливості.
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09.12.2022 20:03 Ответить
я бы добавыв тры грывни,щоб остоточно выявыты национальнисть ***** з лавровым и гундяйкиным вкупе...ну чисто,шоб нашим ссо не менживаццо...
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09.12.2022 19:26 Ответить
А не хочеш взнати національність тих хто після вторгнення мівіною недовареною харчувався?
Все задля ССО.
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09.12.2022 19:54 Ответить
******* не мають прапора...
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09.12.2022 20:01 Ответить
Штирлиц..вам новое задание ..
Слушаю Герр путлер..
Найти дЕрмака Татарова и прочих наших чуваков типа Деркачей,надо срочно драпать...иначе Байден и Кучма нас завалят,собирай Монатки..
Герр путлер,,так Деркачи удрали на Мацковию..
Штирлиц, их ищет ФБР, хочет застрелить...😆
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09.12.2022 19:44 Ответить
ты хоть сам себя читаешь сенатор...?
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09.12.2022 20:13 Ответить
ФБР США закончило уголовное дело по делу Андрея Деркача....тебе что не нравиться долбодятел,?
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09.12.2022 20:58 Ответить
История от Володимира Брониславовича Билинського про Украину.. других я не читаю...Яр ты болван тупой.б.😝🤣
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09.12.2022 21:39 Ответить
долбодятел тут ты сенатор - ты забываешь принять таблетки...
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09.12.2022 21:53 Ответить
Исландия зачуханная..у меня память на события с детства развита на все что я читал когда либо...от Канта до Маркса с Энгельсом и чЛениным..
Баран ты тупой 😝😝
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09.12.2022 21:59 Ответить
вызови врача - он тебе таблетки хорошие пропишет...
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09.12.2022 22:06 Ответить
Він у нас "самодостатній" (Тобто - "самоудовлєтворітєль") Сам придумав, сам висловився, сам з собою обсудив і сам себе "оцінив" Я вже десь півроку з ним не спілкуюся - верзе що-попало (особливо на історичні теми) Робиш зауваження з аргументацією - "як об стіну горохом"
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09.12.2022 21:11 Ответить
В жовтні 725 млн, в листопаді 430 в грудні 275...
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09.12.2022 20:19 Ответить
наступление шло в октябре-ноябре, вот экстренно и выделялись больших пакеты, а сейчас позиционка опять...
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09.12.2022 20:29 Ответить
Аби не зплутать причину і наслідок...
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09.12.2022 20:32 Ответить
Білому Дому не потрібні адвокати, там рюшечки начіпляють на що завгодно і будуть виглядати благодійниками. Для українців
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09.12.2022 20:42 Ответить
Божевільна трампістка Грін вже зібрала команду таких самих ультраправих божевільних, які взагалі припинять нам будь-яку допомогу надавати. Тому ми радіємо усьому, що нам дають наші друзі.
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09.12.2022 20:47 Ответить
https://youtu.be/hjNwuk8-KAE ...

Немного о вяличии РабZeи...🤣🤣🤣 угарный ржач...
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09.12.2022 21:06 Ответить
https://youtu.be/OvpGWQNAa_A ...

Партия оружия из Литвы прибыла в Украину
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09.12.2022 21:34 Ответить
Украину превратят в линию защиты Европы. Никто не посмеет напасть на Европу. Украина - это защита Европы и нужно ее сделать лучшей в истории! Европа размывает границы и становиться одним государством мультикультурным, как США типа. И нужно все демократические страны - делать одним государством - одним народом. Просто тут в Европе часть в которой нужно выстроить защиту для Европы ибо угрозы есть большие. И не только Европа потому выстраивает защиту в Украине для Европы, а весь демократический и цивилизованный мир защиту должен активнее помогать строить. Чем больше стран уччаствует, тем будет все быстрее строиться. И должны заключаться двухсторонние союзы и брататься со всеми союзниками. Цивилизованная часть планеты должна иметь защиту сильнее, чем тирании не цивилизованные и не разумные страны. То бишь разумные должны иметь больше власти, чтобы быть родителями на планете, которые сберегут планету. Потому что разумные не будут делать плохого, а не разумные будут делать зло. Разумные будут вести к развитию планету, а не разумные будут разрушать планету нападениями и войнами. Потому разумные имея большую силу, будут иметь преимущество, а значит, что неразумные не будут нападать, потому что они должны понимать хотя бы то, что силы у разумных больше, а значит нападать, чтобы схлопотать не имеет никакого смысла. И война в Украине сейчас послужит уроком для всех не разумных орков, огров, и прочим злодеятелям.
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09.12.2022 22:23 Ответить
 
 