США підготували новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - Білий дім
Сполучені Штати підготували новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме, зокрема, нові вогневі можливості для комплексів HIMARS, артилерійських систем, а також для протиповітряної оборони України.
Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні я радий повідомити, що незабаром надійде новий пакет безпеки для України в обсязі $275 мільйонів", - зауважив представник Білого дому.
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+12 Валентина Саюн #523841
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+9 Александр Чуднивец #474549
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+7 Only
показати весь коментар09.12.2022 20:03
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Нові можливості - це явно не старі можливості.
Все задля ССО.
Слушаю Герр путлер..
Найти дЕрмака Татарова и прочих наших чуваков типа Деркачей,надо срочно драпать...иначе Байден и Кучма нас завалят,собирай Монатки..
Герр путлер,,так Деркачи удрали на Мацковию..
Штирлиц, их ищет ФБР, хочет застрелить...😆
Баран ты тупой 😝😝
Немного о вяличии РабZeи...🤣🤣🤣 угарный ржач...
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