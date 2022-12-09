США підготували новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - Білий дім

Сполучені Штати підготували новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме, зокрема, нові вогневі можливості для комплексів HIMARS, артилерійських систем, а також для протиповітряної оборони України.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я радий повідомити, що незабаром надійде новий пакет безпеки для України в обсязі $275 мільйонів", - зауважив представник Білого дому.

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