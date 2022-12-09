Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема 18 САУ RCH-155
Німеччина анонсувала передання Україні 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у твіттері посольство Німеччини.
"Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання. Протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні сідельні тягачі M1070 Oshkosh", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+33 mrSmith
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+21 Aleksey NotBad
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+15 Дід Василь
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Супер, якщо передадуть.
У. Черчиль.
И как оно россии???
Хороший удар від Німеччини.
Зачем Эрдоган загнал путлер👹а в Капкан в проливах Босфор и Дарданеллы 🤣🤣 ржач от блогера Самый сок 2
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