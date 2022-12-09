В ближайшие недели Украина получит системы ПВО от Великобритании, - Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Зеленским пообещал, что в Украину в ближайшие недели прибудут новые средства противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Говоря о последних поставках летальной помощи из Великобритании, премьер-министр (Сунак) сообщил, что в ближайшие недели прибудут еще больше зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности", – говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Канцелярия премьера Великобритании анонсировала еще один разговор Сунака и Зеленского в течение следующих недель.

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