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В ближайшие недели Украина получит системы ПВО от Великобритании, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Зеленским пообещал, что в Украину в ближайшие недели прибудут новые средства противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Говоря о последних поставках летальной помощи из Великобритании, премьер-министр (Сунак) сообщил, что в ближайшие недели прибудут еще больше зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности", – говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
Канцелярия премьера Великобритании анонсировала еще один разговор Сунака и Зеленского в течение следующих недель.
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Нік приліпився від емейла, бо я їх завів чимало і коли створював то обзивав що у голову прийшло)) І так - коли створював то пригадав того Сеню Тузіка))
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