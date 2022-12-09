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Найближчими тижнями Україна отримає системи ППО від Великої Британії, - Сунак

зеленський,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що до України в найближчі тижні прибудуть нові засоби протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності", – йдеться в повідомленні канцелярії британського прем’єра.

Канцелярія прем’єра Великої Британії анонсувала ще одну розмову Сунака й Зеленського протягом наступних тижнів.

Також читайте: Велика Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5565) зброя (7446) ППО (3166) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+30
Дякуємо, пане Сунак, ви справжній британець, великобританець!
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09.12.2022 21:10
+28
Думала,що пiсля Джонсона буде караул... Приемно помилятись...
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09.12.2022 21:15
+21
Боже! Бережи Британію!
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09.12.2022 21:14
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Дякуємо, пане Сунак, ви справжній британець, великобританець!
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09.12.2022 21:10 Відповісти
Боже! Бережи Британію!
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09.12.2022 21:14 Відповісти
Думала,що пiсля Джонсона буде караул... Приемно помилятись...
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09.12.2022 21:15 Відповісти
У британцев очень хорошее ПВО с кораблей, после Шеффильда наработали технику для отражения крылатых ракет, не экономя на учениях и отстреливая тысячами ракеты с целью обучить экипаж и внести улучшения в технику. В отличие от нас, кто после 91-го продавал ракеты и авианосец, блин, за мелкую взятку и еще меньшую сумму в бюджет. Нам бы даже корабельные пулеметы без радара даже зашли бы на ура, они и без цифровых компьютеров вполне позволяют сбивать крылатую ракету чисто усилиями одного воина, если позволяет угол стрельбы и нету мирных объектов на линии огня. Сколько у нас пулеметов на кораблях и снарядов к ним было? Наверняка сотни установок вместе с электропитанием и запасными стволами и патроны, которые могли произвести и самостоятельно.
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09.12.2022 21:22 Відповісти
У нас були тисячі зенітних кулеметів ДШКМ, що стояли на танках починаючи з Т-54. Де вони?
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09.12.2022 21:43 Відповісти
Зеля поменял на асвальт... дЕрмак каже надо Федя,надо😝
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09.12.2022 21:46 Відповісти
Не, оба стояли сегодня на Крещатике у метро, продавали из под полы. Ты себе купил??
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09.12.2022 22:07 Відповісти
Эти против иранских мопедов были бы самое то.
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09.12.2022 21:48 Відповісти
мабуть там де багато сонця та піску...
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09.12.2022 21:56 Відповісти
Зброю продавали до 2022 року і офіційно і не офіційно
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10.12.2022 08:54 Відповісти
Да, и пулеметов Максим еще с гражданской куча осталась! Где они???
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09.12.2022 21:49 Відповісти
У кулівлоба є один бойовий. І на фронті вони були з 2014.
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09.12.2022 22:18 Відповісти
У кулевлоба тільки куля є, і та, що не до кінця вийшла.
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09.12.2022 22:36 Відповісти
Кулявлоб першОГО свинособаку ******** калькулятором.
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10.12.2022 00:34 Відповісти
Багато розійшлись як наградна зброя. Наприклад - Яценюку Арсенію подарували.
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10.12.2022 11:26 Відповісти
Очередная партия вооружений также придет из США....Петр Порошенко сейчас находится там с визитом...
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09.12.2022 21:44 Відповісти
Відкрию таємницю, озброєння дається народу України, а не Вові чи Петі, а його кількість визначається можливостями США та заявками Залужного. Так що Петю сюди приплетати дуже дивно виходить ))) Я б сказав більше - не клеїться Петя до озброєння з США
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09.12.2022 22:03 Відповісти
ЗеКодломойские не воры прячут все подачки Запада..не парься...касательно Порошенко то твоя туфта не стоит и 5 копеек.Алексеевич везёт все...в Херсон в том числе..не парься..генераторы тоже .😝😝😝
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09.12.2022 22:22 Відповісти
Партию вооружений из Британии Порошенко привез 12 дней назад кстати....😆😝😝😝
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09.12.2022 22:27 Відповісти
Хаймарсы?
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09.12.2022 22:33 Відповісти
Я бы на месте Порошенко вам бы дал дырку от Бублика..ЗеКодломоские не воры..
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09.12.2022 22:40 Відповісти
І як давно він там знаходиться?
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09.12.2022 22:29 Відповісти
Английские дигеры в пещерах и старых тоннелях нашли давно утерянные стингеры и NLAWы 😀 Как в том анекдоте про ядерную войну где в Сибири 50 забытих ракет нашли и на счёт тех победили. Впрочем спасибо англичанам.
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09.12.2022 21:52 Відповісти
Виктор Хвидарович Янукович и министр обороны Украины Павел Лебедев давно все продали..не парьтесь...
НАТО наш ТАТО 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦💙✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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09.12.2022 21:54 Відповісти
англійським дігерам?
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09.12.2022 22:06 Відповісти
Маодзедуну продали брату Индюковича...🦍😝
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09.12.2022 22:17 Відповісти
От неподобаються мені щось такі гучні заяви наперед (відразу на пам'ять спливає історія з Мігами 29, танками, нещодавня з Патріотами...) могли ж спокійно поставити а потім голосно заявляти!
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09.12.2022 21:55 Відповісти
Ну то спитайте у Шарапова чого він патякає.Глєб Жеглов дозволу гнать пургу ж не давав. Вітаннячко Фоксу на кічу.
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10.12.2022 00:44 Відповісти
Ви того Шарапова бачили? Що його питати - в нього ж на морді 10 класів видно.)
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10.12.2022 01:02 Відповісти
Та то я жартую.Нік у вас "Сеня Тузик" такий самий як у трагічного персонажа відомого роману "Ера милосердя" братів Вайнерів.
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10.12.2022 01:20 Відповісти
Так я ж зрозумів жарт і ще й був вражений що хтось пам'ятає той персонаж, він там зовсім епізодичний. А мене дуже вразила його доля, коли ще малим у 80-х перший раз дивився фільм.

Нік приліпився від емейла, бо я їх завів чимало і коли створював то обзивав що у голову прийшло)) І так - коли створював то пригадав того Сеню Тузіка))
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10.12.2022 14:53 Відповісти
https://youtu.be/lk3PxTgYK_Q ..

Нефть марки Urals упала до 40 за бочку..рабZeя встала с кален 🦍🦍🦍😆😆😆🤣🤣🤣
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09.12.2022 22:16 Відповісти
Тяжелое время у Народа Украины - Верные друзья рядом! Британцы это подтвердили!
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10.12.2022 11:19 Відповісти
 
 