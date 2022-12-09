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Найближчими тижнями Україна отримає системи ППО від Великої Британії, - Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що до України в найближчі тижні прибудуть нові засоби протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності", – йдеться в повідомленні канцелярії британського прем’єра.
Канцелярія прем’єра Великої Британії анонсувала ще одну розмову Сунака й Зеленського протягом наступних тижнів.
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+30 Eugene Boyko #535329
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