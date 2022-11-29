Велика Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у своїй промові на банкеті лорд-мера Лондона.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", - сказав Сунак.

Він назвав головними викликами для Британії дії Росії та Китаю, і допомога Україні це один зі способів протистояти їм.

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"По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку", - сказав британський прем'єр.

Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України.

"У Києві я побачив, як увага Росії зміщує фокус від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", - сказав прем’єр Британії.

У вересні Британія заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів, надавши цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.

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Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.