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Новости Агрессия России против Украины Война
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Спасибо Байдену за очередной пакет помощи по безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет помощи по безопасности США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет безопасности помощи и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе - бок о бок с народом Украины ", – отмечается в сообщении.

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Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20271) помощь (7784)


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Топ комментарии
+10
Ракетний терор Україна витримає,але зелений терор ще потрібно пережити.
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09.12.2022 23:28
+10
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
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09.12.2022 23:33
+8
Шашлыки. ху..яки, асфальт, скумбрия по 8, вилла в Италии, родители в Израиле?
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09.12.2022 23:45
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Подяка тільки Байдену ? Ти впевнений ?
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09.12.2022 23:26 Ответить
А кому ещё? А ну давай варианты
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10.12.2022 00:17 Ответить
ця персоніфікація ще вийде боком, зміниться влада буде свою краватку їсти
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10.12.2022 03:58 Ответить
Ракетний терор Україна витримає,але зелений терор ще потрібно пережити.
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09.12.2022 23:28 Ответить
Да Украина по любому переживёт кремлёвский понос . Спасибо за поддержку
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10.12.2022 00:20 Ответить
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
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09.12.2022 23:33 Ответить
Шашлыки. ху..яки, асфальт, скумбрия по 8, вилла в Италии, родители в Израиле?
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09.12.2022 23:45 Ответить
…Змушують грати Черчіля…
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09.12.2022 23:47 Ответить
- Владимир Александрович! А чего это Вы сегодня с Ермаком "враскаряку" ходите? Геморрой, что-ли?
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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10.12.2022 00:04 Ответить
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
============
і юзіку з лисим чергову медаль -хрясь!
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09.12.2022 23:46 Ответить
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09.12.2022 23:47 Ответить
+ 10 грн
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09.12.2022 23:47 Ответить
Дякуемо США
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10.12.2022 00:12 Ответить
Байден був обіженка не зелю, ніби як той погано дякує за допомогу.
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10.12.2022 13:29 Ответить
 
 