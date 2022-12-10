Спасибо Байдену за очередной пакет помощи по безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет помощи по безопасности США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет безопасности помощи и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе - бок о бок с народом Украины ", – отмечается в сообщении.

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