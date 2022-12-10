Спасибо Байдену за очередной пакет помощи по безопасности, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет помощи по безопасности США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет безопасности помощи и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе - бок о бок с народом Украины ", – отмечается в сообщении.
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+10 Валентина Саюн #523841
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+8 Alex Alex #397471
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А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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і юзіку з лисим чергову медаль -хрясь!