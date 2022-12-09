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Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері. 

"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ СШАу цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підготували новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23732) допомога (8322)


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Топ коментарі
+10
Ракетний терор Україна витримає,але зелений терор ще потрібно пережити.
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09.12.2022 23:28
+10
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
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09.12.2022 23:33
+8
Шашлыки. ху..яки, асфальт, скумбрия по 8, вилла в Италии, родители в Израиле?
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09.12.2022 23:45
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Подяка тільки Байдену ? Ти впевнений ?
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09.12.2022 23:26 Відповісти
А кому ещё? А ну давай варианты
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10.12.2022 00:17 Відповісти
ця персоніфікація ще вийде боком, зміниться влада буде свою краватку їсти
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10.12.2022 03:58 Відповісти
Ракетний терор Україна витримає,але зелений терор ще потрібно пережити.
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09.12.2022 23:28 Відповісти
Да Украина по любому переживёт кремлёвский понос . Спасибо за поддержку
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10.12.2022 00:20 Відповісти
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
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09.12.2022 23:33 Відповісти
Шашлыки. ху..яки, асфальт, скумбрия по 8, вилла в Италии, родители в Израиле?
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09.12.2022 23:45 Відповісти
…Змушують грати Черчіля…
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09.12.2022 23:47 Відповісти
- Владимир Александрович! А чего это Вы сегодня с Ермаком "враскаряку" ходите? Геморрой, что-ли?
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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10.12.2022 00:04 Відповісти
"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"
============
і юзіку з лисим чергову медаль -хрясь!
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09.12.2022 23:46 Відповісти
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09.12.2022 23:47 Відповісти
+ 10 грн
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09.12.2022 23:47 Відповісти
Дякуемо США
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10.12.2022 00:12 Відповісти
Байден був обіженка не зелю, ніби як той погано дякує за допомогу.
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10.12.2022 13:29 Відповісти
 
 