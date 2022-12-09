Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ СШАу цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар09.12.2022 23:28
+10 Яр Холодний
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+8 Alex Alex #397471
показати весь коментар09.12.2022 23:45
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А в думках : "Как этат старый дурак ****** со своей "помощью" Если-б не он - был-бы я давно губернатором Малороссии и шашлыки ел! А тут ваевать заставляют!"
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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і юзіку з лисим чергову медаль -хрясь!