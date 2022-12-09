"Дякую Байдену за черговий пакет безпекової допомоги, - Зеленський"

Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ СШАу цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначається у повідомленні.

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