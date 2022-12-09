Российские оккупанты фактически разрушили Бахмут, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 289-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места – не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери – в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом… Каждый день героического сопротивления наших Сил обороны, всего нашего народа – приближает тот день, когда вся Украина наконец-то почувствует победу, победу и мир. Реальный, надежный", – сказал Зеленский.

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