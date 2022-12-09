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Новости Видео Война
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Российские оккупанты фактически разрушили Бахмут, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 289-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места – не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери – в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом… Каждый день героического сопротивления наших Сил обороны, всего нашего народа – приближает тот день, когда вся Украина наконец-то почувствует победу, победу и мир. Реальный, надежный", – сказал Зеленский.

Читайте также: Военные объекты в России являются легитимными целями для ВСУ, - правительство Германии

Зеленский Владимир (20362) Донбасс (26956) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+19
"Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут". Зеленський - скажи нам щось, чого ми не знаєм!
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09.12.2022 20:32
+19
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09.12.2022 20:36
+13
Дякую в еквіваленті якої допомоги від оп це є? Дерьмака звільнили чи чумну Мар'яну? Виділив кошти з свого рахунку на Дрони чи дали зелену вулицю медіа пінчукам і беням на кацапській мові....Ці відосики коштують великих грошей народу України.
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09.12.2022 20:33
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Та то вони тобі, Вова, допомагають землю приватизувати. Ти ж її вирішив порозпихати кому попало. То чого б і не вкрасти у не лоха землі. Все спраедливо х хто купляє, а хто краде, все по нелоховському закону, як ти і спланував.
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09.12.2022 20:30 Ответить
"Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут". Зеленський - скажи нам щось, чого ми не знаєм!
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09.12.2022 20:32 Ответить
галактику спочатку озвучте...
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09.12.2022 20:38 Ответить
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10.12.2022 09:25 Ответить
Дякую в еквіваленті якої допомоги від оп це є? Дерьмака звільнили чи чумну Мар'яну? Виділив кошти з свого рахунку на Дрони чи дали зелену вулицю медіа пінчукам і беням на кацапській мові....Ці відосики коштують великих грошей народу України.
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09.12.2022 20:33 Ответить
тепер хай гундяєввські жидоугрофіннобуряти думають,куди прилетить за бахмут..
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09.12.2022 20:35 Ответить
Ци для тих у кого нема тєліка чи інтернету ?
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09.12.2022 20:35 Ответить
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09.12.2022 20:36 Ответить
кацапы это людьи з прыхованымы рогамы і хвостамы...
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09.12.2022 20:41 Ответить
Я нє понял..шашликів не буде?
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09.12.2022 20:47 Ответить
Йому розвідка доповіла, що мангали теж вщент.
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09.12.2022 22:43 Ответить
Что, только Бахмут?
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09.12.2022 20:49 Ответить
камеру вимикають і починається чарівний танець віслючка,наспівуючого:"будівництво наближається,будівництво наближається,будівництво наближається,будівництво наближається..."
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09.12.2022 20:57 Ответить
Про Бахмутмы знаем, расскажи как в бункете тебе живётся, небойсь без света, отопления и связи, тяжело икру без света из банки доставать?
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09.12.2022 20:58 Ответить
Он там мивину разбавляет. И грызёт её, разбавленную. А Абдрыстовись гранатомёты пиз...д. Не растерявшись.
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09.12.2022 22:20 Ответить
А ти думав, що кацапи з шашличками приїдуть?
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09.12.2022 21:10 Ответить
Та не, ну вы натурально ошибаетесь. Это он их собирался шашлыками встретить. И хлебом с солью. Но вот только ВСУ с ТРО, НГУ и народ помешали ему это сделать.
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09.12.2022 22:19 Ответить
От перестановки слагаемых результат не меняется
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11.12.2022 01:14 Ответить
дЕрмак и Татаров усе паришають...в турборежиме...
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09.12.2022 22:04 Ответить
И за это, Вовчик, тебе персональное "СПАСИБО".
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09.12.2022 22:17 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0nM4XDQa7RU33M55t2mgatVFwgXMHiWLj7UVYAGC6ZAv55WJikTDSmSersRHywbbRl?__cft__[0]=AZVB61K8-fHXhZYEacU-nJeecuqmH2NctLUA7D5ebsSX59yZEBtyH7XwwBxrQ088nSNjzTFHGDigX1wQyXx_9p-24PuMIp7WoiYyug2LWZ79Wovna1lgV8Gl_hs-SI2_ODwzK6fbDkqZh7lwNLipbauGTkN9IaOLWHSV-T0SdbbWXw&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Кому збрехав президент. Зеленський про російський напад -

Financial times, Washington post або народу України?

5 грудня президент Володимир Зеленський заявив в інтервью Financial times, що Україна була не готова до нападу РФ, оскільки західні країни ніколи не надавали розвідувальні дані про напад Росії: https://tsn.ua/ato/zahidni-partneri-nikoli-ne-nadavali-********-rozviddani-pro-napad-rosiyi-zelenskiy-2216437.html?fbclid=IwAR1t_Q1yBKTkVmJrBewSNdrS8xQW0fZmin9rdksYfslIoMuWCtrPP9W1qcs https://tsn.ua/.../zahidni-partneri-nikoli-ne-nadavali... Заява сенсаційна, адже це повністю протирічить не тільки фактам, які бачив увесь світ, але й попередній заяві самого Зеленського з цього приводу.

16 серпня в інтервью Washington post Зеленський сказав абсолютно протилежне - що він отримав дані про вторгнення в кінці 2021-го року: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Famp%2Fzelenskyy-ne-poperedyv-pro-vtorhnennya%2F31992880.html%3Ffbclid%3DIwAR1vyQ17UgIWMpwqf0hjVY0nUsoWvKXojwQxPnYTmnRVu8GaCQYbAtVplt0&h=AT1WOWe3TmJgoUAIYYw7_7Z20b2u-y0064NDOjtdr732sK10w0tnBfNbc4id6qJqOw-**************************-577fJTpNiaZgL2liyI_oMykAYEArkMduBJdozu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://www.radiosvoboda.org/.../zelenskyy.../31992880.html

Ці дві заяви повністю протирічать одна одній. Тобто комусь президент сказав правду, а комусь збрехав.

Але головне питання, яке моральне право має Зеленський брехати народу України, який веде стращну війну.

Як можна було на очах усього світу чотири місяці отримувати майже щоденні заяви керівників країн НАТО про неминучий напад Росії, як можна чотири місяці щоденно дивитись супутникові знімки російських військ, і казати сьогодні, що про війну не попереджали?

Західна розвідка багаторазово попереджала Зеленського про російський напад, це легко згадати:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-cnn-dyrektor-cru-v-kyjevi%2F31659134.html%3Ffbclid%3DIwAR3BwsuKGu--OTFF4viyROvGD2qBaQcV4CsbyP9aCSFYIaIh30zoQ9rVgQY&h=AT20Ar2Lw8kmrlAj_O0yrfFYb8a3WeRXxDeJt4MHc8Vt2BKittPNl9zcD-**************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://www.radiosvoboda.org/.../news-cnn.../31659134.html

Як з'ясувалось, ЦРУ ще у середині січня повідомило, що атака почнеться на Гостоміль:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbigkyiv.com.ua%2Fglava-czru-v-sichni-peredav-vladi-********-dani-pro-namir-rf-zahopyty-aeroport-u-gostomeli-wsj%2F%3Ffbclid%3DIwAR37MPfymeNOcbJfehgov_YWuZC13Xa45lTJEFtm7Tjth4pSLjJPiz53QoI&h=AT0gjk6S3pPjlRNCFSjZIrDUhHlbN_9AWSM8eFJeuFHazgVTqqTimz2TCTP-Jx9na5T0OyfOWSCP6JoVM7I-Cy1RtHureY2-ohpG8gt-iugNMtXbbwa11Qy28J7jG-YbFVPE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://bigkyiv.com.ua/glava-czru-v-sichni-peredav-vladi.../

В кінці-кінців, сам начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив публічно 21 листопада 2021-го року, що Росія нападе у січні-лютому:

Які ще попредження потрібні, якщо наша власна розвідка на весь світ про це каже?

То чому Зеленський бреше?

Які версії?

Зеленський створює собі версію для виборчої кампанії, бо розуміє, що доведеться відповідати за провал у підготовці до нападу та загибель десятків тисяч людей через його бездіяльність?

Єрмак створює алібі у суді від звинувачення у навмисному сприянню російській агресії під виглядом політики "безстрокового перемир'я" та повної відсутності закупівлі снарядів за три роки?

Заяви Зеленському пише російська агентура в його оточенні, яку він призначив на вищі посади в СБУ, ОП та комітет по розвідці - Демченко, Кулініч, Баканов, Наумов, Татаров?

Сподіваюсь, президент Зеленський ще раз провести прес-конференцію, куди я зміг би зайтии та задати у прямому етері необхідні питання, яких у народа України до президента багато. Досить ухилятись від гострих запитань та спілкування з журналістами.



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09.12.2022 22:29 Ответить
містер їbуча очевидність...
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10.12.2022 00:45 Ответить
"Чи діждемося Вашинґтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись…
Чи проженемо зє-піздоту

З АНТИУКРАЇНСЬКИМ законом?
А проженем-таки...
КОЛИСЬ..."
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10.12.2022 10:31 Ответить
І надалі триває"Велике крадівництво"Як проходить ремонт дороги Рогатин - Ходорів-https://versii.if.ua/novunu/yak-prohodyt-remont-dorogy-rogatyn-hodoriv-foto/?fbclid=IwAR07Yxwa3coJbORUats_sPz46DsTLIxBdbctBoDTMPeuTdUqKW4x5hcE75s
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10.12.2022 11:49 Ответить
Вова, не надо нас плавно подводить к предстоящему отходу из Бахмута. Адекватные и так все понимают.
Вместо своих голимых лозунгов, скажи лучше что конкретно, ТЫ делаешь для победы Украины.
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10.12.2022 12:19 Ответить
...натхненно записує щоденні відосики, виручає Кауфмана.Деркача.Богуслая.що ще можна чекати від веселого,безтурботного членограйчика...
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10.12.2022 13:17 Ответить
....а ще вони зруйнували Бучу,Гостомель,Ізюм.Маріуполь і десятки міст та сіл....а ще ти у 2016 у Юрмалі,виступаючи перед кацапятиною,весело і картаво порівнював Україну з актрисою з німецького порно...а тепер вона актрися якого порно? російського? ізраїльського?
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10.12.2022 13:15 Ответить
Это тонкий намёк на то, что типа город разрушен ,оборонять нет смысла и можно отступать.Те же оправдания были при сдаче и предыдущих городов.А просто сказать правду-на данный момент у нас нет возможностей сдержать наступление орков на данных участках.Следующая Адеевка-её постепенно окружают.Я ненавижу орков,но от реальности не убежишь и не спрячешься за лозунгами.
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10.12.2022 17:50 Ответить
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10.12.2022 22:24 Ответить
 
 