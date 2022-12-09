Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 289 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором… Кожен день героїчного опору наших Сил оборони, усього нашого народу – наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу і мир. Реальний, надійний", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Воїн ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: "Стрілкові бої, артилерія, міномети, ближні контактні бої... Але позиції тримаються, наші козаки відбивають всі атаки". ВIДЕО