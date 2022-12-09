Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 289 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.
Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором… Кожен день героїчного опору наших Сил оборони, усього нашого народу – наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу і мир. Реальний, надійний", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Кому збрехав президент. Зеленський про російський напад -
Financial times, Washington post або народу України?
5 грудня президент Володимир Зеленський заявив в інтервью Financial times, що Україна була не готова до нападу РФ, оскільки західні країни ніколи не надавали розвідувальні дані про напад Росії: https://tsn.ua/ato/zahidni-partneri-nikoli-ne-nadavali-********-rozviddani-pro-napad-rosiyi-zelenskiy-2216437.html?fbclid=IwAR1t_Q1yBKTkVmJrBewSNdrS8xQW0fZmin9rdksYfslIoMuWCtrPP9W1qcs https://tsn.ua/.../zahidni-partneri-nikoli-ne-nadavali... Заява сенсаційна, адже це повністю протирічить не тільки фактам, які бачив увесь світ, але й попередній заяві самого Зеленського з цього приводу.
16 серпня в інтервью Washington post Зеленський сказав абсолютно протилежне - що він отримав дані про вторгнення в кінці 2021-го року: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Famp%2Fzelenskyy-ne-poperedyv-pro-vtorhnennya%2F31992880.html%3Ffbclid%3DIwAR1vyQ17UgIWMpwqf0hjVY0nUsoWvKXojwQxPnYTmnRVu8GaCQYbAtVplt0&h=AT1WOWe3TmJgoUAIYYw7_7Z20b2u-y0064NDOjtdr732sK10w0tnBfNbc4id6qJqOw-**************************-577fJTpNiaZgL2liyI_oMykAYEArkMduBJdozu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://www.radiosvoboda.org/.../zelenskyy.../31992880.html
Ці дві заяви повністю протирічать одна одній. Тобто комусь президент сказав правду, а комусь збрехав.
Але головне питання, яке моральне право має Зеленський брехати народу України, який веде стращну війну.
Як можна було на очах усього світу чотири місяці отримувати майже щоденні заяви керівників країн НАТО про неминучий напад Росії, як можна чотири місяці щоденно дивитись супутникові знімки російських військ, і казати сьогодні, що про війну не попереджали?
Західна розвідка багаторазово попереджала Зеленського про російський напад, це легко згадати:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-cnn-dyrektor-cru-v-kyjevi%2F31659134.html%3Ffbclid%3DIwAR3BwsuKGu--OTFF4viyROvGD2qBaQcV4CsbyP9aCSFYIaIh30zoQ9rVgQY&h=AT20Ar2Lw8kmrlAj_O0yrfFYb8a3WeRXxDeJt4MHc8Vt2BKittPNl9zcD-**************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://www.radiosvoboda.org/.../news-cnn.../31659134.html
Як з'ясувалось, ЦРУ ще у середині січня повідомило, що атака почнеться на Гостоміль:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbigkyiv.com.ua%2Fglava-czru-v-sichni-peredav-vladi-********-dani-pro-namir-rf-zahopyty-aeroport-u-gostomeli-wsj%2F%3Ffbclid%3DIwAR37MPfymeNOcbJfehgov_YWuZC13Xa45lTJEFtm7Tjth4pSLjJPiz53QoI&h=AT0gjk6S3pPjlRNCFSjZIrDUhHlbN_9AWSM8eFJeuFHazgVTqqTimz2TCTP-Jx9na5T0OyfOWSCP6JoVM7I-Cy1RtHureY2-ohpG8gt-iugNMtXbbwa11Qy28J7jG-YbFVPE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2l7WyXq1htayxjHWvNB6W503g6-Bi7hFdinYSKbdv-s-ZxTUzLuyQFaLemblOWW-QcSoZg4u6zFDdvloK1ZRm7CKPd6QEqcTUIQdyKGlM-GTm3iBla7G7BZZUZ1PAGbotLUQzz_Lz7H3mYC3BcJWyfPCzV-Z4kCgTIxbg2waiCOY-R3_YT https://bigkyiv.com.ua/glava-czru-v-sichni-peredav-vladi.../
В кінці-кінців, сам начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив публічно 21 листопада 2021-го року, що Росія нападе у січні-лютому:
Які ще попредження потрібні, якщо наша власна розвідка на весь світ про це каже?
То чому Зеленський бреше?
Які версії?
Зеленський створює собі версію для виборчої кампанії, бо розуміє, що доведеться відповідати за провал у підготовці до нападу та загибель десятків тисяч людей через його бездіяльність?
Єрмак створює алібі у суді від звинувачення у навмисному сприянню російській агресії під виглядом політики "безстрокового перемир'я" та повної відсутності закупівлі снарядів за три роки?
Заяви Зеленському пише російська агентура в його оточенні, яку він призначив на вищі посади в СБУ, ОП та комітет по розвідці - Демченко, Кулініч, Баканов, Наумов, Татаров?
Сподіваюсь, президент Зеленський ще раз провести прес-конференцію, куди я зміг би зайтии та задати у прямому етері необхідні питання, яких у народа України до президента багато. Досить ухилятись від гострих запитань та спілкування з журналістами.
Чи проженемо зє-піздоту
З АНТИУКРАЇНСЬКИМ законом?
А проженем-таки...
КОЛИСЬ..."
Вместо своих голимых лозунгов, скажи лучше что конкретно, ТЫ делаешь для победы Украины.