Наши войска в нескольких километрах от Кременной, - Гайдай
Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай заявил в эфире телемарафона.
"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, к Новому году еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - отметил он.
Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.
Глава ОВА отметил, что "свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".
Кроме того, уверен Гайдай, зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте.
Он упомянул и о партизанах на Луганщине, благодаря которым происходит "определенный "хлопок".
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.
Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.
Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
...от от...от от ...от зараз таки точно..
Наші бійці накопичують сили,щоб звільнити ці населені пункти.
Дуже багато негативу в коментарях....нажаль.
Кацапські під.уйловники,біжіть в рашу,поки не пізно.