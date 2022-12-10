Наши войска в нескольких километрах от Кременной, - Гайдай

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай заявил в эфире телемарафона.

"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, к Новому году еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - отметил он.

Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.

Глава ОВА отметил, что "свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".

Кроме того, уверен Гайдай, зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте.

Он упомянул и о партизанах на Луганщине, благодаря которым происходит "определенный "хлопок".

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